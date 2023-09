BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane - dziękujemy

Fani kina, spragnieni wielkich filmowych emocji mogli je przeżywać każdego wieczoru przez 62 dni wakacji podczas 142 seansów. Przed ekranami kinowymi nad morzem, w górach i na Mazurach zgromadziło się ponad 65 tys. widzów. Hitami frekwencyjnymi okazały się " Mamma Mia! Here We Go Again " oraz " Dom Gucci ".XVI edycja festiwalu BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane tradycyjnie rozpoczęła się 1 lipca przy zakopiańskich Krupówkach symbolicznym pierwszym klapsem oraz projekcją filmu " Gra fortuny " w reżyserii Guya Ritchiego . We wtorek 4 lipca filmem Jerzego Skolimowskiego IO " zainaugurowano w Giżycku jedyne w Europie kino jachtowe. Wieczór uświetnił gość specjalny - aktor, reżyser i producent filmowy - Paweł Deląg , który spotkał się z widzami i pokazał swój krótkometrażowy film " Pani Basia ". Dwa dni później festiwalową statuetkę - Diamentowy Klaps Filmowy - otrzymał na sopockim Molo wybitny aktor Tomasz Kot . Gala, na której pojawili się również przyjaciele festiwalu i aktorzy – wśród nich Rafał Zawierucha Piotr Głowacki – była wyjątkową okazją do celebrowania magii kina.Filmy prezentowane w tegorocznej edycji BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane zaskoczyły nawet najbardziej wymagających kinomanów. Na dużym ekranie wystąpiła plejada światowych sław, takich jak: Ryan Gosling Adam Driver oraz Jennifer Lopez . Towarzyszyły im gwiazdy polskiego kina, m.in.: Piotr Głowacki - podkreśliła Małgorzata Wasiuk, Dyrektorka Departamentu Strategii Marki i Aktywizacji w Banku BNP Paribas.Tradycyjnie od poniedziałku do niedzieli na ekranie wybrzmiewał inny filmowy temat. W tym roku festiwal powrócił w repertuarze do kina familijnego, rozpoczynając każdy tydzień wakacji w obecności całych rodzin. Kino artystyczne, nagradzane na największych festiwalach światowych, prezentowane było w czwartki i sygnowane przez Bank BNP Paribas hasłem We Love Cinema. Festiwal ponownie promował 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju pokazując filmy w ramach dni tematycznych Świat Cię potrzebuje oraz Kobieta z kamerą, odbywających się również pod patronatem Banku BNP Paribas. Olbrzymim powodzeniem cieszyły się seanse wyświetlane w cyklu 100 lat Warner Bros. oraz Piątki ze Storytel.– powiedział Paweł Adamski, Prezes Outdoor Cinema i pomysłodawca Festiwalu.Dbając o ekologię, Festiwal z roku na rok wdraża nowe pomysły i rozwiązania. Oprócz tytułów o tej tematyce prezentowanych w każdy wakacyjny wtorek, w drugiej połowie sierpnia w Giżycku odbyły się projekcje krótkometrażowych filmów ekologicznych we współpracy z Fundacją HumanDoc, która stworzyła eko-aplikację dedykowaną Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Dzięki współpracy z Arval Service Lease Polska, po raz pierwszy w historii festiwalu ekipa filmowa podróżowała po wszystkich lokalizacjach elektrycznymi samochodami i VAN-ami.Sponsorzy i partnerzy BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane jak zwykle stanęli na wysokości zadania i kreatywnie włączali się w festiwalowe działania. W Zakopanem znów stanęła brama Polargos zapraszająca do plenerowego kina z widokiem na Giewont. W każdy piątek wspólnie ze Storytel organizatorzy polecali seanse, w których świat literatury spotyka się ze światem filmu. O bezpieczeństwo na projekcjach dbała firma Solid Security, a dzięki Skyboat festiwal mógł się pochwalić jedynym w Europie kinem jachtowym. W upalne dni ochłody dodawały wszystkim lody Bracia Koral serwowane w kawiarni festiwalowej Koło Molo. Festiwal w miastach partnerskich odbywał się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Sopotu Jacka Karnowskiego oraz Burmistrza Miasta Zakopane Leszka Doruli. Dodatkowo, patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz.