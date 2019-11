Box office USA: "Doktor Sen" uśpiony przez "Midway"

Getty Images © Tom Stoddart Archive



To nie był udany weekend dla amerykańskich kiniarzy. W porównaniu do analogicznego okresu z ubiegłego roku wpływy z box office'u były niższe aż o 28%.Najwyższe miejsce w zestawieniu zajął niespodziewanie dramat wojenny. Film, któremu analitycy wieszczyli otwarcie na poziomie 12-14 milionów dolarów, zarobił w pierwszy weekend 17,5 mln. Biorąc jednak pod uwagę, że budżet realizacji wyniósł 100 milionów dolarów, producenci nie mają powodów do zadowolenia.W jeszcze gorszych nastrojach są twórcy horroru. Jeszcze przed weekendem obstawiano, że kontynuacja kultowegomoże zgarnąć na starcie co najmniej 25 milionów $. Ostatecznie horror Mike'a Flanagan a wyciągnął z portfelów widzów zaledwie 14,1 mln. To najsłabszy rezultat otwarcia ze wszystkich trzech ekranizacji powieści Stephena Kinga , które trafiły w tym roku do kin. W kwietniuzarobił na dzień dobry 24,5 mln., z kolei we wrześniuotworzyło się na 91,1 mln.Trzecie i czwarte miejsce w box offisie również należały do nowości. Komedia familijna Johnem Ceną zanotowała otwarcie w wysokości 12,8 mln. Z kolei świąteczna komedia romantyczna z Emilią Clarke - 11,6 mln. Dla jej reżysera Paula Feiga ) to najgorsze otwarcie w karierze.Pierwszą piątkę zamyka nowyktóry w drugi weekend stracił aż 65% widzów. Po 10 dniach na koncie kosztującego 185 mln dolarów widowiska znajduje się zaledwie 47,8 mln dolarów.Na koniec warto wspomnieć o świetnym wyniku koreańskiego, który w miniony weekend uzbierał blisko 2,6 mln dolarów. Łącznie w portfelu laureata Złotej Palmy znajduje się 11,3 mln, co czyni go najbardziej kasowym nieanglojęzycznym tytułem tego roku w amerykańskim box offisie.W przyszły weekend o widzów powalczą m.in. oparty na faktach Christianem Bale'em oraz nowe