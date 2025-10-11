Diane Keaton nie żyje. Niezapomniana "Annie Hall" odeszła w wieku 79 lat

Z Kalifornii dotarła do nas niezwykle smutna informacja. W 79 lat zmarła Diane Keaton - amerykańska aktorka, producentka i reżyserka, znana najlepiej z tytułowej roli w filmie "Annie Hall". Informację o jej śmierci przekazał magazyn "People".
Diane Keaton: dziedzictwo
Za występ w "Annie Hall
" Keaton
zdobyła w 1978 roku Oscara. Była również trzykrotnie nominowana do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej za kreacje w filmach "Czerwoni
", "Pokój Marvina
" oraz "Lepiej późno niż później
". Do jej najbardziej znanych ról należą także występy w trylogii "Ojciec chrzestny
", "Ojcu panny młodej
", "Zmowie pierwszych żon
" oraz serialu "Młody papież
".
"Annie Hall"
W ostatnich latach można ją było zobaczyć w filmach "Pozycja obowiązkowa
", jej kontynuacji "Book Club. Następny rozdział
" a także "Królowe życia
". Jej ostatnim ekranowym występem była komedia "Obóz wspomnień
" z 2024 roku, w której zagrała u boku Kathy Bates
i Alfre Woodard
.
Diane Keaton: z Broadwayu do Hollywood Diane Keaton
urodziła się jako Diane Hall 5 stycznia 1946 roku w Los Angeles. Pseudonim artystyczny zaczerpnęła od panieńskiego nazwiska swojej matki. W młodości studiowała aktorstwo, a pierwsze kroki na scenie stawiała w musicalu "Hair". Keaton
rozpoczęła karierę w 1969 roku na Broadwayu, gdzie występowała u boku Woody’ego Allena
w sztuce "Zagraj to jeszcze raz, Sam". W tym czasie byli parą w życiu zawodowym i prywatnym. Aktorka szybko przeniosła się do Hollywood, gdzie zwróciła na siebie uwagę rolą Kay Adams - ukochanej, a później żony Michaela Corleone (Al Pacino
) - w oscarowym megahicie "Ojciec chrzestny
" (1972) i jego kontynuacji (1974) wyreżyserowanych przez Francisa Forda Coppolę
.
Największy rozgłos przyniosła jej jednak współpraca z Woodym Allenem
. Po ekranizacji "Zagraj to jeszcze raz, Sam
" wystąpiła w jego komediach "Śpioch
" (1973) oraz "Miłość i śmierć
" (1975). Przełom nastąpił w 1977 roku, gdy zagrała w komediodramacie "Annie Hall
", który przyniósł jej Oscara oraz status ikony stylu. Jej ekranowe stylizacje - szerokie kapelusze, męskie koszule i kamizelki - stały się pod koniec lat 70. modową inspiracją dla wielu kobiet.
Kolejne dekady i artystyczna różnorodność
W następnych latach Keaton
rozwijała się artystycznie, sięgając po coraz poważniejsze role. Zagrała m.in. w dramacie "W poszukiwaniu idealnego kochanka
" (1977), a następnie w filmach Allena
"Wnętrza
" (1978) i "Manhattan
" (1979). Kolejną nominację do Oscara otrzymała za rolę Louise Bryant w epickim dramacie "Czerwoni
" (1981) w reżyserii Warrena Beatty’ego
.
W latach 80. i 90. odnosiła sukcesy zarówno w dramatach jak i komediach. Wystąpiła w "Pani Soffel
", "Zbrodniach serca
" oraz w przebojach kasowych "Baby Boom
" i "Ojciec panny młodej
". W 1990 roku ponownie wcieliła się w Kay Adams w "Ojcu chrzestnym III
". W 1993 roku zagrała ponownie u Allena w "Tajemnicy morderstwa na Manhattanie
", a trzy lata później stworzyła niezapomniany ekranowy tercet z Bette Midler
i Goldie Hawn
w komedii "Zmowa pierwszych żon
".
"Baby Boom"
Za rolę w filmie "Pokój Marvina
" (1996), w którym partnerowała Meryl Streep
i Leonardo DiCaprio
, zdobyła kolejną nominację do Oscara. Ostatnią otrzymała w 2003 roku za komedię romantyczną "Lepiej późno niż później
", gdzie zagrała u boku Jacka Nicholsona
.
Diane Keaton: reżyseria, pisarstwo i pasje
Keaton zajmowała się również reżyserią. Nakręciła m.in. teledysk do przeboju Belindy "Carlisle Heaven Is a Place on Earth" (1987), odcinki seriali "China Beach
" i "Miasteczko Twin Peaks
", a także filmy "Rodzinka z piekła rodem
" (1995) i "Gorąca linia
" (2000). Była także producentką serialu "Pasadena" i współproducentką głośnego filmu Gusa Van Santa "Słoń
".
Wydała również trzy poczytne autobiografie: "Then Again" (2011), "Let’s Just Say It Wasn’t Pretty" (2015) oraz "Brother and Sister" (2020). Była także uznaną fotografką i autorką albumów poświęconych architekturze.
W 2017 roku Amerykański Instytut Filmowy (AFI) uhonorował ją nagrodą za całokształt twórczości.
Aktorka nigdy nie wyszła za mąż, ale adoptowała dwoje dzieci - córkę Dexter i syna Duke’a.