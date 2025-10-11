Newsy Filmy Diane Keaton nie żyje. Niezapomniana "Annie Hall" odeszła w wieku 79 lat
Diane Keaton nie żyje. Niezapomniana "Annie Hall" odeszła w wieku 79 lat

Z Kalifornii dotarła do nas niezwykle smutna informacja. W 79 lat zmarła Diane Keaton - amerykańska aktorka, producentka i reżyserka, znana najlepiej z tytułowej roli w filmie "Annie Hall". Informację o jej śmierci przekazał magazyn "People".     

Diane Keaton: dziedzictwo



Za występ w "Annie Hall" Keaton zdobyła w 1978 roku Oscara. Była również trzykrotnie nominowana do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej za kreacje w filmach "Czerwoni", "Pokój Marvina" oraz "Lepiej późno niż później". Do jej najbardziej znanych ról należą także występy w trylogii "Ojciec chrzestny", "Ojcu panny młodej", "Zmowie pierwszych żon" oraz serialu "Młody papież". 

"Annie Hall"

W ostatnich latach można ją było zobaczyć w filmach "Pozycja obowiązkowa", jej kontynuacji "Book Club. Następny rozdział" a także "Królowe życia". Jej ostatnim ekranowym występem była komedia "Obóz wspomnień" z 2024 roku, w której zagrała u boku Kathy Bates i Alfre Woodard.

Diane Keaton: z Broadwayu do Hollywood



Diane Keaton urodziła się jako Diane Hall 5 stycznia 1946 roku w Los Angeles. Pseudonim artystyczny zaczerpnęła od panieńskiego nazwiska swojej matki. W młodości studiowała aktorstwo, a pierwsze kroki na scenie stawiała w musicalu "Hair". Keaton rozpoczęła karierę w 1969 roku na Broadwayu, gdzie występowała u boku Woody’ego Allena w sztuce "Zagraj to jeszcze raz, Sam". W tym czasie byli parą w życiu zawodowym i prywatnym. Aktorka szybko przeniosła się do Hollywood, gdzie zwróciła na siebie uwagę rolą Kay Adams - ukochanej, a później żony Michaela Corleone (Al Pacino) - w oscarowym megahicie "Ojciec chrzestny" (1972) i jego kontynuacji (1974) wyreżyserowanych przez Francisa Forda Coppolę

2.jpg

"Ojciec chrzestny"

Największy rozgłos przyniosła jej jednak współpraca z Woodym Allenem. Po ekranizacji "Zagraj to jeszcze raz, Sam" wystąpiła w jego komediach "Śpioch" (1973) oraz "Miłość i śmierć" (1975). Przełom nastąpił w 1977 roku, gdy zagrała w komediodramacie "Annie Hall", który przyniósł jej Oscara oraz status ikony stylu. Jej ekranowe stylizacje - szerokie kapelusze, męskie koszule i kamizelki - stały się pod koniec lat 70. modową inspiracją dla wielu kobiet.

Kolejne dekady i artystyczna różnorodność



W następnych latach Keaton rozwijała się artystycznie, sięgając po coraz poważniejsze role. Zagrała m.in. w dramacie "W poszukiwaniu idealnego kochanka" (1977), a następnie w filmach Allena "Wnętrza" (1978) i "Manhattan" (1979). Kolejną nominację do Oscara otrzymała za rolę Louise Bryant w epickim dramacie "Czerwoni" (1981) w reżyserii Warrena Beatty’ego.

W latach 80. i 90. odnosiła sukcesy zarówno w dramatach jak i komediach. Wystąpiła w "Pani Soffel", "Zbrodniach serca" oraz w przebojach kasowych "Baby Boom" i "Ojciec panny młodej". W 1990 roku ponownie wcieliła się w Kay Adams w "Ojcu chrzestnym III". W 1993 roku zagrała ponownie u Allena w "Tajemnicy morderstwa na Manhattanie", a trzy lata później stworzyła niezapomniany ekranowy tercet z Bette Midler i Goldie Hawn w komedii "Zmowa pierwszych żon".

"Baby Boom"

Za rolę w filmie "Pokój Marvina" (1996), w którym partnerowała Meryl Streep i Leonardo DiCaprio, zdobyła kolejną nominację do Oscara. Ostatnią otrzymała w 2003 roku za komedię romantyczną "Lepiej późno niż później", gdzie zagrała u boku Jacka Nicholsona.

Diane Keaton: reżyseria, pisarstwo i pasje



Keaton zajmowała się również reżyserią. Nakręciła m.in. teledysk do przeboju Belindy "Carlisle Heaven Is a Place on Earth" (1987), odcinki seriali "China Beach" i "Miasteczko Twin Peaks", a także filmy "Rodzinka z piekła rodem" (1995) i "Gorąca linia" (2000). Była także producentką serialu "Pasadena" i współproducentką głośnego filmu Gusa Van Santa "Słoń".

Wydała również trzy poczytne autobiografie: "Then Again" (2011), "Let’s Just Say It Wasn’t Pretty" (2015) oraz "Brother and Sister" (2020). Była także uznaną fotografką i autorką albumów poświęconych architekturze.

W 2017 roku Amerykański Instytut Filmowy (AFI) uhonorował ją nagrodą za całokształt twórczości. 

Aktorka nigdy nie wyszła za mąż, ale adoptowała dwoje dzieci - córkę Dexter i syna Duke’a.

