Brendan Fraser i Rachel Weisz znów wspólnie zmierzą się z mumią!

Do sieci trafiła informacja, obok której fani "Mumii" Stephena Sommersa z pewnością nie przejdą obojętnie - Brendan Fraser i Rachel Weisz znów połączą siły w nowej odsłonie kultowej przygodowej serii.
Co wiemy o nowej "Mumii" z Fraserem?
Za reżyserię czwartej części będzie odpowiadać duet Matt Bettinelli-Olpin
i Tyler Gillett
, znany pod wspólnym pseudonimem Radio Silence
. Twórcy zdobyli rozgłos m.in. dzięki filmowi "Zabawa w pochowanego
" (2019) oraz odświeżeniu serii "Krzyk
" w 2022 roku.
Pierwsza część "Mumii
" z 1999 roku opowiadała historię poszukiwacza skarbów, który przypadkiem zbudził przeklętego egipskiego kapłana. Fraser
i Weisz
powtórzyli role Ricka O'Connella i Evelyn Carnahan w sequelu "Mumia powraca
". Fraser
wystąpił też w zamknięciu trylogii ("Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka
"), w tym przypadku zabrakło jednak Weisz
- w roli Evelyn zastąpiła ją Maria Bello
.
Kolejnym podejściem do marki był reboot z 2017 roku
, w którym wystąpił Tom Cruise
- ten okazał się jednak niewypałem i pogrzebał szanse na planowane uniwersum zwane Dark Universe. Brendan Fraser
, który po latach nieobecności w Hollywood wrócił na szczyt dzięki oscarowej roli w "Wielorybie
" już wcześniej sugerował, że chętnie powtórzyłby rolę Ricka O’Connella. Oprócz niego i Weisz, w "Mumii" wystąpili m.in. John Hannah
i Arnold Vosloo
. Studio Universal, odpowiedzialne za film z 1999 roku, póki co nie skomentowało nowych doniesień.
Przypomnijmy, że w przygotowaniu jest też inna "Mumia
" - reżyserowana przez Lee Cronina
. Jej premierę wyznaczono na 17 kwietnia 2026 roku.
"Mumia" - zwiastun"