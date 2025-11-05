Newsy Filmy Brendan Fraser i Rachel Weisz znów wspólnie zmierzą się z mumią!
Brendan Fraser i Rachel Weisz znów wspólnie zmierzą się z mumią!

Do sieci trafiła informacja, obok której fani "Mumii" Stephena Sommersa z pewnością nie przejdą obojętnie - Brendan Fraser i Rachel Weisz znów połączą siły w nowej odsłonie kultowej przygodowej serii.

Co wiemy o nowej "Mumii" z Fraserem?




Za reżyserię czwartej części będzie odpowiadać duet Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett, znany pod wspólnym pseudonimem Radio Silence. Twórcy zdobyli rozgłos m.in. dzięki filmowi "Zabawa w pochowanego" (2019) oraz odświeżeniu serii "Krzyk" w 2022 roku.

Pierwsza część "Mumii" z 1999 roku opowiadała historię poszukiwacza skarbów, który przypadkiem zbudził przeklętego egipskiego kapłana. Fraser i Weisz powtórzyli role Ricka O'Connella i Evelyn Carnahan w sequelu "Mumia powraca". Fraser wystąpił też w zamknięciu trylogii ("Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka"), w tym przypadku zabrakło jednak Weisz - w roli Evelyn zastąpiła ją Maria Bello.

Kolejnym podejściem do marki był reboot z 2017 roku, w którym wystąpił Tom Cruise - ten okazał się jednak niewypałem i pogrzebał szanse na planowane uniwersum zwane Dark Universe. 

Brendan Fraser, który po latach nieobecności w Hollywood wrócił na szczyt dzięki oscarowej roli w "Wielorybie" już wcześniej sugerował, że chętnie powtórzyłby rolę Ricka O’Connella. Oprócz niego i Weisz, w "Mumii" wystąpili m.in. John HannahArnold Vosloo. Studio Universal, odpowiedzialne za film z 1999 roku, póki co nie skomentowało nowych doniesień. 

Przypomnijmy, że w przygotowaniu jest też inna "Mumia" - reżyserowana przez Lee Cronina. Jej premierę wyznaczono na 17 kwietnia 2026 roku.

"Mumia" - zwiastun"




