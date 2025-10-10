Newsy Filmy Będzie comeback? Brett Ratner nakręcił dokument o żonie Trumpa
The Hollywood Reporter / autor: /
źródło: Getty Images
autor: OGUT/Star Max
Wygląda na to, że Brett Ratner wreszcie wróci na hollywoodzkie salony. Amazon MGM Studios ogłosiło właśnie, że w przyszłym roku światło dzienne ujrzy film "Melania".

Skasowany w czasach #metoo reżyser powraca



"Melania" to film dokumentalny, którego bohaterką jest Melania Trump, żona Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych. Amazon wprowadzi go do kin w USA i wybranych krajach świata 30 stycznia 2026 roku.

Informacji o dacie premiery towarzyszy pierwsze zdjęcie z filmu, które możecie obejrzeć poniżej:


"Melania" zabierze widzów za kulisy wydarzeń rozgrywających się w ciągu 20 dni poprzedzających zaprzysiężenie prezydenta. Wszystko z punktu widzenia nowej Pierwszej Damy. Wkroczymy do świata Melanii Trump, która nadzoruje plany inauguracji i lawiruje pośród zawiłości procesu przekazywania władzy w Białym Domu. A wszystko to w czasie ponownego wkraczania jej rodziny w światła reflektorów publicznego życia. Producenci filmu zapewniają, że ekipa miała dostęp tam, gdzie kamery normalnie mają zakaz wstępu i towarzyszyła Pierwszej Damie w czasie prywatnych rozmów.

Dla Bretta Ratnera jest to ważny krok na drodze do powrotu do Hollywood. Ratner był jednym z najważniejszych filmowców jeszcze dekadę temu. Jednak od czasu klapy widowiska "Hercules" w 2014 roku nie nakręcił żadnego filmu. Złożyło się na to nie tylko fiasko finansowe tej produkcji, ale również liczne oskarżenia o molestowanie i niestosowne zachowania wobec kobiet. W 2018 roku Warner rozwiązał wart 450 milionów dolarów kontrakt z jego firmą producencką. Ostatnim filmem, przy którym widniało nazwisko Ratnera jako producenta, jest "Układ idealny" z 2019 roku.

Czy dokument o żonie Trumpa otworzy mu ponownie drzwi do największych wytwórni w Hollywood? Czas pokaże.

Zwiastun filmu "Hercules", ostatniego widowiska wyreżyserowanego przez Bretta Ratnera




