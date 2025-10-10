Będzie comeback? Brett Ratner nakręcił dokument o żonie Trumpa

Wygląda na to, że Brett Ratner wreszcie wróci na hollywoodzkie salony. Amazon MGM Studios ogłosiło właśnie, że w przyszłym roku światło dzienne ujrzy film "Melania".
Skasowany w czasach #metoo reżyser powraca "Melania"
to film dokumentalny, którego bohaterką jest Melania Trump, żona Donalda Trumpa,
prezydenta Stanów Zjednoczonych. Amazon wprowadzi go do kin w USA i wybranych krajach świata 30 stycznia 2026 roku.
Informacji o dacie premiery towarzyszy pierwsze zdjęcie z filmu, które możecie obejrzeć poniżej: "Melania"
zabierze widzów za kulisy wydarzeń rozgrywających się w ciągu 20 dni poprzedzających zaprzysiężenie prezydenta. Wszystko z punktu widzenia nowej Pierwszej Damy. Wkroczymy do świata Melanii Trump, która nadzoruje plany inauguracji i lawiruje pośród zawiłości procesu przekazywania władzy w Białym Domu. A wszystko to w czasie ponownego wkraczania jej rodziny w światła reflektorów publicznego życia. Producenci filmu zapewniają, że ekipa miała dostęp tam, gdzie kamery normalnie mają zakaz wstępu i towarzyszyła Pierwszej Damie w czasie prywatnych rozmów.
Dla Bretta Ratnera
jest to ważny krok na drodze do powrotu do Hollywood. Ratner
był jednym z najważniejszych filmowców jeszcze dekadę temu. Jednak od czasu klapy widowiska "Hercules" w 2014 roku nie nakręcił żadnego filmu
. Złożyło się na to nie tylko fiasko finansowe tej produkcji, ale również liczne oskarżenia o molestowanie
i niestosowne zachowania wobec kobiet. W 2018 roku Warner rozwiązał wart 450 milionów dolarów kontrakt z jego firmą producencką. Ostatnim filmem, przy którym widniało nazwisko Ratnera
jako producenta, jest "Układ idealny
" z 2019 roku.
Czy dokument o żonie Trumpa otworzy mu ponownie drzwi do największych wytwórni w Hollywood? Czas pokaże.
Zwiastun filmu "Hercules", ostatniego widowiska wyreżyserowanego przez Bretta Ratnera