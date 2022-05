Bungie ujawniło "Sezon Udręczonych" w "Destiny 2"

Bungie ujawniło dziś nowy, siedemnasty już, sezon w " Destiny 2 " zatytułowany "Sezon Udręczonych" (Season of the Haunted). Sezon wystartuje w grze jeszcze dzisiaj wieczorem i wniesie do gry nowe lokacje, aktywności czy bronie. Poniżej możecie zobaczyć zapowiadający go zwiastun.Nowości w tym sezonie:- Powstrzymanie Koszmarów (aktywność) – W kadłubie plugawego statku imperatora czai się zło. Przyzwij najgroźniejsze Koszmary i oczyść je przy pomocy ognia.- Odcięcie (cotygodniowa misja) – Przemierzaj labirynty w Podbrzuszu Lewiatana, dowiedz się, co naprawdę kryje się za złowieszczymi planami Calusa i rozpraw się z kontrolowanymi przez niego Koszmarami.- Słońce 3.0 - Słońce to kolejna podklasa, która została całkowicie przeprojektowana dzięki systemowi aspektów i fragmentów, które można dowolnie konfigurować. Rozpal w sobie kreatywność, odkryj nowe konfiguracje i udowodnij, że zawsze jest odpowiednia pora, by walczyć ogniem.- Egzotyczny broń boczna Intruz – Zawładnij powracającą z "Destiny" egzotyczną bronią boczną Shiro-4 i spraw, by błyskawice rozświetliły pozbawione blasku złoto w pokrętnych korytarzach Lewiatana. Posiadacze przepustki sezonowej mogą odblokować tę broń od razu.- Podniesienie poziomu mocy - maksymalny poziom mocy bez artefaktu będzie teraz wynosił 1570.- Nowy sprzęt - bronie, pancerze oraz modyW najbliższy piątek o godz. 19:00 ruszy pierwszy z dwóch lochów zawartych w edycji specjalnej " Królowej-Wiedźmy ". Każdy, kto posiada niniejszą wersję tegorocznego dodatku, będzie mógł zagrać zarówno w ten, jak i kolejny loch, który ukaże się w sezonie 19.