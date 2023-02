Była zbyt sexy, by grać w komediach? Salma Hayek o zaszufladkowaniu w roli seksbomby

Zbyt sexy na komedie? Salma Hayek o zaszufladkowaniu w rolach seksbomby

Salma Hayek w filmie "Od zmierzchu do świtu"

Salma Hayek, która międzynarodową rozpoznawalność zyskała dzięki rolom w filmach Roberta Rodrigueza, przygląda się swojej karierze. Opowiedziała, jak była zaszufladkowana w rolach seksbomby. Choć bardzo chciała grać w komediach, nikt nie oferował jej takich ról.

W wywiadzie z magazynem "GQ Hype" opowiedziała, w jaki sposób jej przełomowe role w filmach – Carolina z "" i Santanico Pandemonium z "Od zmierzchu do świtu" – na lata zaszufladkowały ją w rolach seksbomby. Mimo że chciała grać w komediach, nikt nie proponował jej interesujących ją ról.

– powiedziała.

Hayek miała nadzieję, że nominacja do Oscara za tytułową rolę w dramacie biograficznym "Frida" zmieni jej sytuację. Niestety tak się nie stało. Pierwszą komedią, w której zagrała, była dopiero produkcja z 2010 roku. Na ekrany kin trafiła wówczas komedia "Duże dzieci", w której aktorka zagrała u boku Adama Sandlera. Do swojej roli wróciła w sequelu "Jeszcze większe dzieci". Trafił on do kin trzy lata później.

Choć kiedyś brak wymarzonych ról przyprawiał ją o smutek, dziś Hayek inaczej patrzy na swoją karierę.

– stwierdziła.

Najnowszą produkcją z udziałem Salmy Hayek jest film "Magic Mike: Ostatni taniec", w którym aktorka partneruje Channingowi Tatumowi. Do polskich kin trafi on już w ten piątek. Za kamerą stanął Steven Soderbergh. Zobaczcie zwiastun: