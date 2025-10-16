Newsy Filmy Christopher Nolan wybrał najlepszą rolę roku. Zaskoczenie?
Filmy

Christopher Nolan wybrał najlepszą rolę roku. Zaskoczenie?

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Christopher+Nolan+wybra%C5%82+najlepsz%C4%85+rol%C4%99+roku%3A+Dwayne+Johnson+w+%22Smashing+Machine%22-163425
Christopher Nolan wybrał najlepszą rolę roku. Zaskoczenie?
źródło: Getty Images
autor: Gilbert Flores
Christopher Nolan objawił się światu jako fan "Smashing Machine". Reżyser pochwalił nie tylko film Benny'ego Safdiego, ale również występ Dwayne'a Johnsona w roli głównej. Co tak bardzo urzekło Nolana?
   

Nolan komplementuje "Smashing Machine"



GettyImages-2239856505.jpg Getty Images © Manuel Velasquez


Christopher Nolan i Benny Safdie wystąpili wspólnie w podcaście "The Director’s Cut". Panowie pracowali już razem przy "Oppenheimerze": Safdie wystąpił w filmie jako Edward Teller. Nolan pochwalił w programie jego nowe reżyserskie dokonanie, rozpływając się również nad tym, co zrobił przed kamerą Dwayne "The Rock" Johnson.

Myślę, że to niesamowita rola. Wątpię, żebyśmy zobaczyli lepszy występ w tym roku – albo w większości lat, powiedział Nolan.
   
To naprawdę znakomite i radykalne dzieło, które zostanie zrozumiane z biegiem czasu, dodał reżyser.

Jestem dumny, mogąc cię znać, powiedział Nolan do Safdiego.

"Smashing Machine" – zwiastun




O czym opowiada "Smashing Machine"?



Mark Kerr jest sensacją mieszanych sztuk walki. W ringu jest uosobieniem siły i determinacji, ale poza nim zmaga się ze słabościami i wewnętrznymi demonami, wspomagając się końskimi dawkami środków przeciwbólowych. Gdy po przedawkowaniu trafia do szpitala, zdaje sobie sprawę, że uzależnienie może zniszczyć jego karierę. Mark musi wziąć się w garść, by rozpocząć mordercze treningi przed zbliżającym się turniejem w Japonii, który może dać mu wymarzone trofeum. Czy uda mu się zerwać z nałogiem i uratować rozpadające się małżeństwo, a jednocześnie wypracować życiową formę? Czasu jest niewiele, a wyniszczony organizm stawia opór.

Powiązane artykuły Christopher Nolan

Zobacz wszystkie artykuły

Smashing Machine  (2025)

 Smashing Machine

The Smashing Machine  (2002)

 The Smashing Machine

Najnowsze Newsy

Inne Filmy

Październik 50 na 50

Filmy

"Flash" to bardzo dobry film? Reżyser broni swojego dzieła

1 komentarz
Gry

Warszawa stolicą młodych twórców gier! Student Games Festival już w tę sobotę

VOD Seriale

"Harry Potter": TA scena już w pierwszym sezonie?

2 komentarze
VOD Seriale Wideo

"Glina. Nowy rozdział": Zobacz naszą relację z premiery

3 komentarze
Seriale

"Glina: Nowy rozdział": Recenzja. Zabójcy wrócili!

Znamy przyczynę śmierci Diane Keaton

1 komentarz