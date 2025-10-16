Newsy Diane Keaton: Rodzina aktorki dziękuje fanom za wsparcie. Poznaliśmy przyczynę śmierci
źródło: Getty Images
autor: Dimitrios Kambouris
Niespodziewana śmierć Diane Keaton pogrążyła w smutku kinomanów na całym świecie. Bliscy aktorki wydali oświadczenie, w którym podziękowali za wyrazy wsparcia. Dowiedzieliśmy się też, co było przyczyną śmierci.

Rodzina ujawnia przyczynę śmierci Diane Keaton


Rodzina Diane Keaton opublikowała oświadczenie, w którym dziękuje fanom za wsparcie. Ujawnili też, co było przyczyną jej śmierci: 

Członkowie rodziny Keatonów są bardzo wdzięczni za niezwykłe wyrazy miłości i wsparcia, które otrzymali w ciągu ostatnich kilku dni w związku z odejściem ich ukochanej Diane, która zmarła z powodu zapalenia płuc 11 października.

Osoby chcące uczcić pamięć aktorki mogą zrobić to, wspierając inicjatywy społeczne, na rzecz których działała. Kochała zwierzęta i niezmiennie wspierała osoby w kryzysie bezdomności, dlatego wszelkie darowizny na rzecz lokalnego banku żywności lub schroniska dla zwierząt ku jej pamięci będą wspaniałym wyrazem uznania – czytamy.

GettyImages-955485492.jpg Getty Images © Frederick M. Brown
2018 rok. Diane Keaton z rodziną na premierze "Pozycji obowiązkowej"
Keaton zmarła niespodziewanie 11 października. Według źródła magazynu People, który jako pierwszy poinformował o jej śmierci, stan zdrowia aktorki nagle bardzo się pogorszył. Rodzina postanowiła zachować tę informację w tajemnicy. Nawet bliscy przyjaciele gwiazdy nie wiedzieli, jak poważny był jej stan. 

Z jakich filmów zapamiętamy Diane Keaton?


Diane Keaton zostanie zapamiętana przede wszystkim jako Annie Hall – tytułowa bohaterka filmu Woody'ego Allena (rola ta przyniosła jej Oscara), z którym współpracowała też przy takich tytułach jak "Zagraj to jeszcze raz, Sam" (reż. Herbert Ross), "Śpioch", "Miłość i śmierć", "Manhattan", "Złote czasy radia" czy "Tajemnica morderstwa na Manhattanie". Uznanie przyniosły jej też role w trylogii Ojca chrzestnego (reż. Francis Ford Coppola) i komediodramacie "Lepiej późno niż później" (reż. Nancy Meyers), w którym stworzyła duet z Jackiem Nicholsonem. Choć w jej filmografii znajdziemy liczne role komediowe – m.in. w "Ojcu panny młodej" i "Ojcu panny młodej II", "Zmowie pierwszych żon", "Rodzinnym domu wariatów", "A właśnie że tak!", "Wielkim weselu", "Kochajmy się od święta" czy "Pozycji obowiązkowej" i jej kontynuacji "Book Club. Następnym rozdziale" – w swoim CV miała też świetne kreacje dramatyczne, m.in. w "Czerwonych" Warrena Beatty'ego, "Pokoju Marvina" czy serialu "Młody papież". 

Zobacz zwiastun filmu "Obóz wspomnień"


Jednym z ostatnich filmów Keaton jest komedia "Obóz wspomnień", która trafiła na ekrany w zeszłym roku. Aktorka partnerowała w nim Kathy Bates i Alfre Woodard. Przypominamy zwiastun: 


