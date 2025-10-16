Diane Keaton: Rodzina aktorki dziękuje fanom za wsparcie. Poznaliśmy przyczynę śmierci

Niespodziewana śmierć Diane Keaton pogrążyła w smutku kinomanów na całym świecie. Bliscy aktorki wydali oświadczenie, w którym podziękowali za wyrazy wsparcia. Dowiedzieliśmy się też, co było przyczyną śmierci.
Rodzina ujawnia przyczynę śmierci Diane Keaton
Rodzina Diane Keaton
opublikowała oświadczenie, w którym dziękuje fanom za wsparcie. Ujawnili też, co było przyczyną jej śmierci: Członkowie rodziny Keatonów są bardzo wdzięczni za niezwykłe wyrazy miłości i wsparcia, które otrzymali w ciągu ostatnich kilku dni w związku z odejściem ich ukochanej Diane, która zmarła z powodu zapalenia płuc 11 października.
Osoby chcące uczcić pamięć aktorki mogą zrobić to, wspierając inicjatywy społeczne, na rzecz których działała. Kochała zwierzęta i niezmiennie wspierała osoby w kryzysie bezdomności, dlatego wszelkie darowizny na rzecz lokalnego banku żywności lub schroniska dla zwierząt ku jej pamięci będą wspaniałym wyrazem uznania
– czytamy.
Getty Images © Frederick M. Brown
2018 rok. Diane Keaton z rodziną na premierze "Pozycji obowiązkowej"Keaton
zmarła niespodziewanie 11 października. Według źródła magazynu People, który jako pierwszy poinformował o jej śmierci, stan zdrowia aktorki nagle bardzo się pogorszył. Rodzina postanowiła zachować tę informację w tajemnicy. Nawet bliscy przyjaciele gwiazdy nie wiedzieli, jak poważny był jej stan.
Z jakich filmów zapamiętamy Diane Keaton?
Diane Keaton zostanie zapamiętana przede wszystkim jako Annie Hall – tytułowa bohaterka filmu Woody'ego Allena
(rola ta przyniosła jej Oscara), z którym współpracowała też przy takich tytułach jak "Zagraj to jeszcze raz, Sam
" (reż. Herbert Ross
), "Śpioch
", "Miłość i śmierć
", "Manhattan
", "Złote czasy radia
" czy "Tajemnica morderstwa na Manhattanie
". Uznanie przyniosły jej też role w trylogii Ojca chrzestnego
(reż. Francis Ford Coppola
) i komediodramacie "Lepiej późno niż później
" (reż. Nancy Meyers
), w którym stworzyła duet z Jackiem Nicholsonem
. Choć w jej filmografii znajdziemy liczne role komediowe – m.in. w "Ojcu panny młodej
" i "Ojcu panny młodej II
", "Zmowie pierwszych żon
", "Rodzinnym domu wariatów
", "A właśnie że tak!
", "Wielkim weselu
", "Kochajmy się od święta
" czy "Pozycji obowiązkowej
" i jej kontynuacji "Book Club. Następnym rozdziale
" – w swoim CV miała też świetne kreacje dramatyczne, m.in. w "Czerwonych
" Warrena Beatty'ego
, "Pokoju Marvina
" czy serialu "Młody papież
".
Zobacz zwiastun filmu "Obóz wspomnień"
Jednym z ostatnich filmów Keaton
jest komedia "Obóz wspomnień
", która trafiła na ekrany w zeszłym roku. Aktorka partnerowała w nim Kathy Bates
i Alfre Woodard
. Przypominamy zwiastun: