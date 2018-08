Danny Boyle porzucił "Bonda" z powodu Tomasza Kota?

Getty Images © Pool



Wczoraj wieczorem świat kina obiegła informacja, że Danny Boyle zrezygnował ze stanowiska reżyseraJak donosi dziennik "Telegraph", przyczyną rozstania był spór z Danielem Craigiem o... Tomasza Kota Twórcachciał podobno obsadzić polskiego aktora w roli pochodzącego z Rosji głównego przeciwnika agenta 007. Craig uznał jednak ten pomysł za zbyt ekscentryczny i go zablokował. Gwiazdor już od czasówma wpływ na casting postaci drugoplanowych. To on podjął m.in. ostateczną decyzję o zatrudnieniu Evy Green do roli Vesper Lynd.Według informatorów "Telegraph", fabuła, którą Boyle wymyślił do spółki z Johnem Hodge'em , odnosi się do obecnych napięć politycznych na linii Zachód-Rosja. Na razie nie wiadomo, czy po rezygnacji reżysera producenci wciąż będą chcieli wykorzystać jego scenariusz. W razie czego zawsze mogą sięgnąć po wcześniejszą wersję tekstu, którą przygotowali etatowi autorzy cyklu, Neal Purvis Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się na początku grudnia, o ile oczywiście producentom uda się szybko znaleźć nowego reżysera. Premierę zaplanowano na 25 października 2019 roku.