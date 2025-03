Dlaczego Helen Mirren nie lubi Jamesa Bonda?

Helen Mirren: "James Bond to nie moja rzecz"

Getty Images © Samir Hussein

Wyrażając brak sympatii do postaci Bonda Mirren jednocześnie bardzo mocno podkreśliła, jak lubi i ceni samego Brosnana Mimo sympatii do aktorów grających Bondów, Mirren uważa, że agent 007 to postać oparta na seksistowskim wyobrażeniu o męskości: Mirren dodała też, że jednocześnie, nie uważa, by w przyszłości Bonda powinna zagrać kobieta. Ale jej zdaniem w kinie powinno się opowiadać więcej o kobietach, które pracowały w Secret Service. Albo o odważnych działaczkach we francuskim ruchu oporu.Niedawno ogłoszono, że seria o Jamesie Bondzie trafiła w ręce nowych producentów. Zostali nimi Amy Pascal David Heyman , którzy pracują dla studia Amazon. Ogłoszono już nawet listę 10 faworytów do zagrania nowego agenta 007. Ich nazwiska znajdziecieProjekt znany był wcześniej pod tytułem "The Donovans" i miał być brytyjskim spin-offem serialu stacji Showtime " Ray Donovan " z Lievem Schreiberem w roli głównej. Ostatecznie " MobLand " stał się osobną produkcją niepowiązaną ze światem "Raya Donovana".Choć to bohaterowie Pierce'a Brosnana Toma Hardy'ego wydają się tu najbardziej brutalnymi postaciami, to tak naprawdę grająca żonę bossa Helen Mirren będzie w " MobLand " odgrywała znacząca rolę, jako ta, która pociąga za sznurki.