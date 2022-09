Franciszek Pieczka nie żyje. Wspominamy najlepsze role aktora

Zaczynamy od roli, która dla wielu symbolem aktorstwa Franciszka Pieczki . To Tag, Żyd prowadzący tytułową karczmę w galicyjskiej mieścinie. Jest rok 1914 i właśnie rozpoczęła się I wojna światowa. W karczmie schronienia szukać będą schronienia Żydzi z różnych grup i warstw społecznych. Doświadczony przez życie, wyczulony na to, co się dzieje wokół Tag, stara się otoczyć ich wszystkich opieką. Zdaje sobie jednak sprawę, jak niewiele jego działania znaczą w świetle zbliżającej się tragedii. " Austeria " to jedno z dzieł milowych polskiej kinematografii. W dużej mierze jest to zasługą Pieczki , który wzniósł się tu na wyżyny aktorstwa nieosiągalne dla większości jego kolegów po fachu.