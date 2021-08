James Bond bohaterem serialu? Producenci odpowiadają

Pod koniec maja świat obiegła wiadomość, że borykające się od kilku lat z finansowymi problemami studio MGM zostało kupione przez Amazon. Natychmiast zaczęły się spekulacje na temat przyszłości marek filmowych związanych z MGM, w tym oczywiście z Jamesem Bondem Jeszcze w maju Barbara Broccoli Michael G. Wilson , szefowie studia Eon, które ma wyłączne prawa do postaci (ich umowa z MGM dotyczy wyłącznie dystrybucji wraz z Universal Pictures), wyraźnie podkreślili, że filmowe przygody Bonda będą w pierwszej kolejności prezentowane w kinach. Wykluczyli oni model stosowany przez Warner Bros./HBO Max czy Disney/Disney+.Co jednak z innymi projektami związanymi z Jamesem Bondem ? Na przykład z serialem, którego byłby bohaterem? Na to pytanie Broccoli Wilson odpowiedzieli dopiero teraz. W wywiadzie dla magazynu Total Film stwierdzili, że nie ma żadnych szans na serial.- powiedziała Broccoli . -Producentka dodała jednak, że na razie trudno jest myśleć o przyszłości. Póki co chcą skupić się na świętowaniu najnowszego filmu " Nie czas umierać " i żegnającego się z rolą Jamesa Bonda Tymczasem po sieci krążą różne spekulacje na temat " Nie czas umierać ". Pojawiły się artykuły sugerujące, że niezależnie od sytuacji pandemicznej w październiku film będzie musiał wejść do kin. Wszystko przez koszty wynikające z umów sponsorskich, które rosną im dłużej MGM zwleka z premierą " Nie czas umierać ". Studio podobno nie może już sobie pozwolić na kolejne opóźnienia.