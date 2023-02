Stallone jak Kardashianowie? Nadciąga reality show gwiazdora

O czym opowie reality show "The Family Stallone"?

Sylvester Stallone: legenda Hollywood

W zeszłym roku Sylvester Stallone pokazał nam swoją wersję kina superbohaterskiego w filmie " Samarytanin ". Teraz zmienienia strategię i rusza tropem... Kardashianów.Produkcja powstaje dla platformy Paramount+.Oficjalny opis serialu głosi:, gdzie pojawia się Stallone oraz jego córki. Zobaczcie sami:Aktor bronił idei występu w reality show w listopadowym wywiadzie dla magazynu "The Hollywood Reporter":"The Family Stallone" ma mieć premierę wiosną.Stallone występuje w filmach od ponad pół wieku. Masową popularność przyniosła mu tytułowa rola w dramacie sportowym " Rocky " (1976), do którego napisał również scenariusz. Kosztujący niecały milion dolarów obraz zarobił w kinach 117 milionów, zdobył trzy Oscary (w tym dla najlepszej produkcji roku), a także zapoczątkował niezwykle dochodową serię. Kolejna kultowa kreacja w karierze Stallone'a to weteran wojenny John Rambo . W latach 1982-2019 powstało pięć filmów o jego przygodach, które zarobiły łącznie ponad 800 mln dolarów. W filmografii legendy Hollywood znajdziemy również m.in takie głośne tytuły jak: " Ucieczka do zwycięstwa ", " Nocny jastrząb ", " Kobra ", " Tango i Cash ", " Na krawędzi ", " Człowiek-demolka ", " Copland ", a także seria " Niezniszczalni ". Ostatnio Stallone zagrał w serialu " Tulsa King ".