Jon Favreau potwierdził powrót "Mandaloriana" w październiku

Mamy dobrą wiadomość tych, korzystają już z platformy Disney+ i z niecierpliwością oczekują premiery drugiego sezonu " The Mandalorian ". Jon Favreau potwierdził ostatnio, że serial nie został opóźniony przez pandemię koronawirusa i jego debiut wciąż planowany jest na październik.- powiedział Favreau . - Favreau liczy, że fanom pierwszego sezonu " The Mandalorian " kontynuacja przypadnie do gustu. Jego zdaniem w ogóle nie czuć, że mamy do czynienia z drugim sezonem, a raczej po prostu ciągiem dalszym pierwszego.Akcja serialu rozgrywa się kilka lat po " Powrocie Jedi " w miejscu znanym jako Najdalsze Obrzeże. Fabuła skupia się na perypetiach samotnego rewolwerowca ( Pedro Pascal ), jednego z Mandalorian, słynnych najemników i łowców nagród, rozpoznawalnych przez charakterystyczną zbroję.