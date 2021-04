KWIECIEŃ W CANAL+: Wśród nowości dokument o Britney Spears i oscarowe hity

KWIETNIOWE NOWOŚCI W CANAL+

W kwietniu w Canal+ będziecie mogli obejrzeć oscarowe hity, w tym " 1917 " – widowisko Sama Mendesa – czy nominowany w tym roku do 6 statuetek " Sound of Metal ". W programie na kwiecień znalazł się też głośny dokument o Britney Spears Kto wrobił Britney Spears? ", opowieść o katastrofalnym wpływie plastiku na środowisko " Na wojnę z plastikiem " czy też cykl programów "Grunt to ogród", dzięki któremu dowiecie się, jak dbać o swój ogródek i ukochane rośliny.Wśród nowości na kwiecień w Canal+ znajdziecie też takie gorące tytuły, jak: " 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy " czy biografię Judy Garland – " Judy " – z nagrodzoną Oscarem Renee Zellweger Program nowości na kwiecień w Canal+ znajdziecie poniżej.otwarta biblioteka VOD online Andra Day w biografii obdarzonej niezapomnianym głosem Billie Holiday. Film otrzymał dwie nominacje do Złotego Globu. Billie Holiday , królowa swingu i jedna z największych wokalistek jazzowych, jest u szczytu swej kariery, uwielbiana przez miliony fanów na całym świecie. Nierówności społeczne i narastający problem narkotyków w Stanach Zjednoczonych daje pretekst organom ścigania do represjonowania artystki. Federalni werbują specjalnego agenta, którego łączył z Billie płomienny romans. Robią wszystko, by cenzurować jej twórczość i powstrzymać ją przed śpiewaniem kontrowersyjnego utworu "Strange Fruit".CANAL+ PREMIUM: 3 kwietnia, godz. 21:00, oraz w serwisie CANAL+ online na canalplus.com od 4 kwietniaGłośny kinowy debiut Jana Holoubka na podstawie jeszcze głośniejszej afery sądowej, która wstrząsnęła Polską kilka lat temu. Oto Tomek Komenda, niesłusznie skazany za gwałt i zabójstwo 15-letniej dziewczyny spędza w więzieniu 18 lat. I dopiero wspólne działania zdeterminowanego policjanta i prokuratorów pozwalają dotrzeć do prawdy i oczyścić go z zarzutów. W rolę wtrąconego do więzienia młodego człowieka, który przeżywa tam gehennę, zanim wreszcie ktoś zajmie się jego sprawą, wciela się Piotr Trojan , a w matkę Tomka jak zawsze świetna Agata Kulesza PGE Ekstraliga rozpoczyna sezonKwiecień jest dla kibica żużla najważniejszym miesiącem w roku. To właśnie wtedy rozpoczyna się sezon zarówno w PGE Ekstralidze, jak i eWinner 1. Lidze Żużlowej. Nie inaczej będzie również w 2021 roku. W zeszłym sezonie najlepsza w stawce była FOGO Unia Leszno, prowadzona do zwycięstwa przez Emila Sayfutdinova. W finale leszczynianie pokonali Moje Bermudy Stal Gorzów, w której składzie występuje między innymi mistrz świata – Bartosz Zmarzlik. Pierwsza runda PGE Ekstraligi zaplanowana jest na 3 i 4 kwietnia (sobota i niedziela). Najciekawszymi spotkaniami w premierowej serii rozgrywek będą te niedzielne – eWinner Apator Toruń zmierzy się z Falubazem Zielona Góra (studio od 16:00, pierwszy wyścig od 16:30), następnie mistrz Polski FOGO Unia Leszno zmierzy się ze swoim ubiegłorocznym przeciwnikiem z finału – czyli Moje Bermudy Stal Gorzów (start meczu o 19:15). Wszystkie trzy spotkania w kolejce obejrzeć będzie można w CANAL+ online.na canalplus.com już od 4 kwietnia, a 5 kwietnia o godz. 21:30 premierowo w CANAL+ PREMIUMJedna z największych i najważniejszych gwiazd muzyki popularnej końcówki XX wieku – Britney Spears , która zarobiła dziesiątki milionów dolarów, ma dziś czterdzieści lat, dwóch nastoletnich synów i od lat znajduje się pod kuratelą swojego ojca pozbawiona praw do decydowania o samej sobie. Oto film dokumentalny, który próbuje dotrzeć do źródeł tej sytuacji i przypomnieć wielką karierę tej nastoletniej wówczas gwiazdki muzyki pop. Twórcy filmu zajmują się jej dzieciństwem w świetle jupiterów, jak i wpływem obecności paparazzi przy jej załamaniach nerwowych oraz późniejszych publikacji kompromitujących zdjęć na rozbieżne opinię na temat Britney oraz decyzje sądów.w ramach cyklu programów dokumentalnych z okazji Dnia Ziemi,Planete+ 4 kwietnia, godz. 22:00 oraz w serwisie CANAL+ online na canalplus.comNa tytułową wojnę z plastikiem wyrusza dwoje brytyjskich dziennikarzy i aktywistów o ugruntowanej renomie. Hugh Fearnley-Whittingstall i Anita Rani pokazują, że plastik jest dosłownie wszędzie, a jego nadmierna i niefrasobliwa produkcja powoduje katastrofalne zanieczyszczenie środowiska. A to, czy da się ten proces zatrzymać, zależy od każdego z nas i od naszych konsumenckich wyborów.CANAL+ PREMIUM: 4 kwietnia, godz. 22:15, oraz w serwisie CANAL+ online na canalplus.com od 5 kwietniaKsiądz Jan Zieja (1897-1991) był jedną z ważniejszych i najciekawszych postaci polskiego kościoła XX wieku. Czy nawet, traktując sprawę szerzej – Polski XX wieku. Współtwórcą tego, w jaki sposób nasz kraj zmieniał się na przestrzeni wielu dekad. Jego wielka aktywność to właśnie to, co działo się tu najważniejszego od wojny polsko-bolszewickiej, przez funkcje kapelana Szarych Szeregów w trakcie II Wojny Światowej, aż po udział w Komitecie Obrony Robotników w latach siedemdziesiątych. W filmie Roberta Glińskiego poznajemy to życie z perspektywy roku 1977, gdy osiemdziesięcioletni wówczas kapłan ( Andrzej Seweryn ) trafia na przesłuchanie do majora SB ( Zbigniew Zamachowski ). W serii retrospekcji podczas tej rozmowy poznajemy fascynującą biografię księdza.oscarowe soboty w CANAL+ 10 kwietnia godz. 17:35 w CANAL+ PREMIUMoraz w serwisie CANAL+ online na canalplus.comBiografia wielkiej legendy Hollywood i zeszłoroczny Oscar za najlepszą rolę żeńską. W tytułową postać Judy Garland wciela się Renee Zellweger , która po szesnastu latach przerwy dostała drugą statuetkę Amerykańskiej Akademii. Garland, która popularność zyskała jako dziecko, grając m.in. w " Czarnoksiężniku z Oz ". Tu tracąca popularność w Stanach, z trójką dzieci i po czterech nieudanych małżeństwach, wyrusza do Londynu, gdzie wciąż traktują ją jako wielką gwiazdę i chcą ją oglądać na scenie.El Clásico – koncert światowej klasyPotyczki Realu Madryt z Barceloną to coś więcej niż mecz. Przykuwają oczy całego, nie tylko sportowego świata, bez względu na to, która z wielkich gwiazd w nim występuje. Wygrana w tym spotkaniu to nie tylko wielki prestiż, ale przede wszystkim zachowanie szansy na mistrzostwo Hiszpanii i skrócenie dystansu do prowadzącego w tabeli La Liga Santander Atletico Madryt. Ostatni mecz pomiędzy tymi drużynami zakończył się zwycięstwem "Królewskich" 3:1. Bramki dla piłkarzy trenera Zinedine Zidenea strzelali Fede Valverde, Sergio Ramos i Luka Modrić. "Blaugrana" zdołała odpowiedzieć tylko golem Ansu Fatiego. W 2021 roku zdecydowanie lepiej prezentują się piłkarze Ronalda Koemana. Do wielkiej formy powrócił Leo Messi, który zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji najlepszych strzelców LaLiga Santander. Czy wysoka forma Argentyńczyka wystarczy do pokonania Realu? El Clásico obejrzeć będzie można w CANAL+ PREMIUM oraz w CANAL+ online. Transmisję z Madrytu rozpoczniemy już 10 kwietnia o 19:30 studiem przedmeczowym, w którym nie zabraknie uznanych ekspertów od ligi hiszpańskiej. Pierwszy gwizdek w El Clásico wybrzmi o godzinie 21:00.otwarta biblioteka VOD onlineJeden z najciekawszych filmów ostatnich miesięcy zdobył sześć nominacji do Oscarów w tym dla najlepszego filmu, za scenariusz oraz dla najlepszych aktorów – pierwszo- ( Riz Ahmed ) i drugoplanowych ( Paul Raci ). To opowieść o Rubenie, perkusiście, który wraz ze swą ukochaną – Lu (Olivia Cooke) wyrusza w trasę, która może przynieść im popularność i wreszcie dać szansę nagrania debiutanckiej płyty. Niestety marzenia o sukcesie zdaje się przekreślać fakt, że Ruben z dnia na dzień zaczyna tracić słuch, a co za tym idzie szanse na spełnianie się w swojej pasji.HBO w CANAL+ onlinewszystkie dziesięć sezonów dostępne od 15 kwietniaSzóstka przyjaciół mieszkających na Manhattanie i ich codzienne przygody, które śledzimy przez dziesięć kolejnych lat. 235 odcinków, a w każdym pełen zestaw – Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler i Ross. Ich perypetie miłosne, rodzinne, służbowe, codzienne przekomarzanki i absurdalne sytuacje, w które pakują się w najróżniejszych konfiguracjach. Wzorcowa opowieść o grupie trzydziestolatków, która zdobyła wielką popularność podczas dziesięciu sezonów emisji."Jakubiak rozgryza Polskę"już można oglądać w Kuchnia+ - niedziele, godz. 12:30,premiera w serwisie w CANAL+ online na canalplus.com 15 kwietniaTomasz Jakubiak prezentuje widzom nowy format kulinarny "Jakubiak rozgryza Polskę". W tej dziesięcioodcinkowej opowieści o narodowych daniach Polaków, każdy odcinek zakończy się nie jednym, a aż trzema "morałami", czyli wariacjami Tomka Jakubiaka na temat klasycznych potraw.oscarowe soboty w CANAL+ 17 kwietnia godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUMoraz w serwisie CANAL+ online na canalplus.com od 18 kwietniaOparta na faktach opowieść o jednej z największych afer medialnych XXI wieku. Amerykańska telewizja Fox News (i jej szef Roger Ailes) przez lata instrumentalnie wykorzystywała kobiety zmuszając je do zachowań, łagodnie mówiąc "nieeleganckich". Aż w końcu ktoś się zbuntował W tej fabule, w pracujące na antenie Fox News dziennikarki wcieliły się Nicole Kidman Margot Robbie . Te dwie ostatnie za te role nagrodzono nominacjami do Oscara, acz ostatecznie "Gorący temat" dostał statuetkę w kategorii "najlepsza charakteryzacja"."Zgrillowani"Kuchnia+ od niedzieli 18 kwietnia, godz. 11:30oraz w serwisie CANAL+ online na canalplus.com również od 18 kwietniaNowy format Kuchni+, a w nim – Andrzej Andrzejczak i Jurek Sobieniak, doskonale znani widzom mistrzowie w przyrządzaniu mięsa. Tym razem udowodnią, że grill to nie tylko sztandarowe kiełbaski i karkówka, ale i Sloppy Joy, Coney Island Hot Dog, szaszłyki z łososia, steki z arbuza, bakłażan z sosem tahini i wiele innych frykasów. Pokażą, jak wydobyć z grillowanych dań pełnię smaku i aromatu. Przygody rybki Minimini " sezon 3.MiniMini+ 19-23 kwietnia, od poniedziałku do piątku, godz. 8:05 i 19:50dostępne również w CANAL+ online na canalplus.com od 20 kwietniaNowy cykl przygód Rybki MiniMini i jej przyjaciół: delfinka Finka i ośmiorniczki Loli został stworzony specjalnie z okazji Dnia Ziemi. Seria ma wspierać rodziców w edukowaniu najmłodszych w temacie działań mogących przysłużyć się ziemi. Trójka przyjaciół przeżywa w oceanie różne przygody i wspólnie pomaga napotkanym zwierzętom rozwiązać ich problemy, proponując w miejsce nieekologicznych zachowań takie, które nie szkodzą planecie."Grunt to ogród"DOMO+ od 22 kwietnia godz. 21:00premiera w serwisie w CANAL+ online na canalplus.com również 22 kwietniaNowy format Domo+, a w nim – Katarzyna Bellingham, profesjonalna ogrodniczka, zaprasza nas do swojego ogrodu na Kaszubach. W tej sielskiej scenerii pokaże nam, jak pielęgnować rośliny, by zdrowo rosły i dawały obfite plony. Podpowie, jak zadbać o kwiaty doniczkowe i zaplanować rabaty.oscarowe soboty w CANAL+ 24 kwietnia godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUMoraz w serwisie CANAL+ online na canalplus.com od 25 kwietniaWojenne superwidowisko w reżyserii Sama Mendesa to brutalna, zrealizowana z pietyzmem, ale i z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik filmowych opowieść o kilkunastu godzinach I Wojny Światowej, podczas których dwóch żołnierzy może zdecydować o losach bitwy i o życiu setek swych towarzyszy w okopach. Śledzimy ich tajną misję idąc za nimi krok w krok podczas jednego, długiego niemal dwugodzinnego ujęcia. Film zdobył dziesięć nominacji do Oscara i ostatecznie trzy statuetki (w tym za zdjęcia i efekty specjalne). Opowieść podręcznej ", sezon 4.HBO w CANAL+ online dostępne od 29 kwietniaTo fabuła o niedalekiej przyszłości, w której Stany Zjednoczone stały się Gileadem, religijnym państwem opresji dla kobiet pozbawionych wszelkich praw i często (jak tytułowe podręczne) służących jedynie do reprodukcji. Napisana w 1985 r. powieść stała się podstawą serialu, który w 2017 r. idealnie trafił w nastroje i niepokoje społeczne na całym świecie, a rozpowszechniony tu strój podręcznych (czerwony, przypominający zakonny habit z białym nakryciem głowy) stał się widocznym elementem wielu manifestacji i protestów. W najnowszej, tegorocznej czwartej odsłonie opowieści kontynuującej losy bohaterów znowu zobaczymy grającą tytułową rolę Elisabeth Moss i towarzyszących jej Josepha Fiennesa