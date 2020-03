Kiciński: "Może powstanie kolejny Wiedźmin, ale już bez Geralta"

Jeśli liczyliście na to, że po premierzeCDP RED rozpocznie prace nad kontynuacją przygód Geralta, to mamy dla Was złe wiadomości. Jak donosi serwis, Adam Kiciński, prezes studia, powiedział, że historia Geralta z Rivii przedstawiona w dotychczasowej trylogii została zakończona i nie będzie kontynuowana. Nie wyklucza on jednak, że w przyszłości może powstać nowa gra w uniwersum wiedźmińskim. Na tę chwilę wszyscy pracownicy skupiają się na dokończeniui tworzeniu gry multiplayer w jego świecie.został już nawet zgłoszony już do agencji oceniających gry (PEGI, ESRB), o czym poinformował parę dni temu na Twitterze Adam Badowski z CDP RED , jednak tym na co czekamy jest potwierdzenie doprowadzenia kodu gry do statusu GOLD, czyli gotowej do wysłania do tłoczni. Do tego czasu nie pozostaje nam nic innego, jak wierzyć, że kolejnej zmiany daty premiery już nie będzie.