Lutowe premiery Netflix, które rozpalą Wasze serca

***

1 lutego





3 2 1



3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1





***





5 lutego





3 2 1

***





6 lutego





"Wikingowie" - sezon VI - sezon VI

3 2 1

***





7 lutego





3 2 1

3 2 1

***





8 lutego





"Van Helsing" - sezon IV - sezon IV









***





12 lutego





3 2 1

***





13 lutego





"Narcos: Meksyk" - sezon II - sezon II

3 2 1

***





14 lutego





"Telefonistki" – sezon finałowy – sezon finałowy













3 2 1





***





15 lutego





3 2 1





3 2 1





3 2 1





) zaplanowanie największego skoku w jej życiu. Do jego realizacji potrzebuje pomocy najlepszych specjalistów w swoim fachu. Szczególnie swojej wspólniczki Lou Miller (

). W ekipie najlepszych z najlepszych znalazły się: jubilerka Amita (

) i oszustka uliczna Constance (

). Dołączyły do nich paserka Tammy (

), hakerka Nine Ball (

) oraz projektantka mody Rose (

). Cel to warty około 150 milionów dolarów diamentowy naszyjnik. Podczas imprezy roku — Gala Met, będzie go miała na sobie światowej sławy aktorka Daphne Kluger (

). Plan wygląda perfekcyjnie, jednak nie ma w nim miejsca na najdrobniejszy błąd. Zwłaszcza jeśli dziewczyny chcą niepostrzeżenie wynieść z gali diamenty warte 150 milionów dolarów i to na oczach wszystkich zebranych.





***





21 lutego





3 2 1

"Gentefied" to serial dramatyczno-komediowy stworzony przez dwójkę amerykańskich scenarzystów meksykańskiego pochodzenia. Jest adaptacją internetowego serialu pod tym samym tytułem, który w 2017 r. zdobył uznanie krytyków na Festiwalu Filmowym Sundance. Ta hardkorowa, dwujęzyczna historia o rodzinie, społeczności, latynoskiej miłości i przesiedleniu, które wywraca życie do góry nogami, opowiada o losach trójki kuzynów żyjących na pograniczu kultur. Młodzi Latynosi starają się spełnić swój amerykański sen, pomimo tego, że niesie on zagrożenie dla tego, co bliskie ich sercu: ich dzielnicy, dziadka-imigranta oraz rodzinnej knajpki z tacos. Serial osadzony jest w szybko zmieniającym się krajobrazie anglo-hiszpańskiego Los Angeles i porusza ważne zagadnienia, takie jak tożsamość, przynależność klasowa i realia pokolenia, które internetową sławę łączy z wyjaśnianiem rodzicom, czym są memy. Co najważniejsze, "Gentefied" raz na zawsze rozwiązuje spór o to, jak wymawiać słowo "Latinx".

***





24 lutego













Nominowana do Emmy opowieść o podrzędnym prawniku Jimmym McGillu i jego przemianie w niekonwencjonalnego adwokata Saula Goodmana znanego z serialu

.

***





26 lutego





Nastolatka próbuje poradzić sobie z problemami w szkole i w domu, jednocześnie odkrywając swoją seksualność i nowe supermoce. Na podstawie komiksu

.

***





27 lutego





"Altered Carbon" – sezon II





3 2 1

"Altered Carbon", na podstawie klasycznej powieści cyberpunkowej autorstwa Richarda K. Morgana, to intrygująca opowieść o miłości, seksie, morderstwie i zdradzie, rozgrywająca się w przyszłości, którą od naszych czasów dzieli ponad 300 lat. Nowe technologie przekształciły społeczeństwo: świadomość można zapisać i przechowywać w postaci cyfrowej, ludzkie ciała są wymienne, a śmierć nie jest już końcem istnienia. Takeshi Kovacs jest jedynym ocalałym żołnierzem elitarnej międzygalaktycznej jednostki, rozbitej w trakcie powstania przeciwko nowemu porządkowi. Jego umysł został uwięziony w lodzie na długie stulecia – do momentu gdy niewyobrażalnie bogaty i długowieczny Laurens Bancroft zaoferował mu szansę na powtórne życie. W zamian Takeshi musi podjąć się śledztwa w sprawie morderstwa... samego Bancrofta. , na podstawie klasycznej powieści cyberpunkowej autorstwa Richarda K. Morgana, to intrygująca opowieść o miłości, seksie, morderstwie i zdradzie, rozgrywająca się w przyszłości, którą od naszych czasów dzieli ponad 300 lat. Nowe technologie przekształciły społeczeństwo: świadomość można zapisać i przechowywać w postaci cyfrowej, ludzkie ciała są wymienne, a śmierć nie jest już końcem istnienia. Takeshi Kovacs jest jedynym ocalałym żołnierzem elitarnej międzygalaktycznej jednostki, rozbitej w trakcie powstania przeciwko nowemu porządkowi. Jego umysł został uwięziony w lodzie na długie stulecia – do momentu gdy niewyobrażalnie bogaty i długowieczny Laurens Bancroft zaoferował mu szansę na powtórne życie. W zamian Takeshi musi podjąć się śledztwa w sprawie morderstwa... samego Bancrofta.

***





28 lutego





"Wszystkie jasne miejsca" to opowieść na podstawie światowego bestselleru Jennifer Niven o losach Violet Markey (

) i Theodora Fincha (

), którzy poznają się pewnego dnia, co na zawsze odmienia ich życie. Zmagając się z emocjonalnym bagażem i fizycznymi bliznami swojej przeszłości, wspólnie odkrywają, że nawet z pozoru najmniej ważne miejsca i momenty mogą coś oznaczać. Ten wciągający dramat oferuje świeże i ludzkie spojrzenie na temat zaburzeń psychicznych i ich wpływu na związki, a także na piękno młodzieńczej miłości, która odciska trwały ślad na życiu.





3 2 1

Lata po tragicznej śmierci matki Queen Sono zostaje skuteczną, choć niekonwencjonalną agentką południowoafrykańskiego wywiadu. Podczas niebezpiecznej misji w terenie Queen przypadkiem odkrywa szokujące szczegóły dotyczące morderstwa matki i postanawia sama dotrzeć do prawdy.









Kierowcy, menedżerowie i właściciele zespołów żyją w pośpiechu, zarówno na torze, jak i poza nim. Zobacz, jak wygląda sezon zażartej rywalizacji w Formule 1.

***





29 lutego





3 2 1





Tytani odnoszą wrażenie, że wszyscy najsłynniejsi superbohaterowie występują we własnych filmach — znaczy się wszyscy oprócz Młodych Tytanów! Jednak lider grupy — Robin, ma zamiar to zmienić. Chce być postrzegany jako gwiazda, a nie tylko postać drugoplanowa. Gdyby tylko udało im się zwrócić na siebie uwagę najbardziej rozchwytywanego reżysera w Hollywood Pełni entuzjazmu i zwariowanych pomysłów Młodzi Tytani wyruszają do Tinsel Town w przekonaniu, że uda im się spełnić marzenia. Kiedy grupa trafia w ręce Super-Czarnego charakteru i jego maniackiego planu podbicia całego świata, sytuacja całkowicie wymyka się spod kontroli. Więzy przyjaźni i duch walki łączące członków grupy zaczynają słabnąć, stawiając pod znakiem zapytania przyszłość Młodych Tytanów!

W tym miesiącu zakochacie się w Netflix! W lutym oprócz nowego filmu o miłości pt. Elle Fanning i komedii romantycznych takich jakczyna platformie zawitają też hity kinowe m.in.:czy. Powrócą także seriale, które pokochaliście od pierwszego wejrzenia -oraz. Ale czy zapałacie także uczuciem do serialuGrupka przyjaciół z dawnej szkoły organizuje grę w berka rozgrywaną na terenie całego kraju.Dwoje wydawców dziennika "The Washington Post" Katherine Graham ( Meryl Streep ) i Ben Bradlee ( Tom Hanks ) staje na czele bezprecedensowego starcia amerykańskiej prasy z najwyższymi władzami, walcząc o prawo do ujawnienia szokujących tajemnic, przez cztery dekady ukrywanych przez najwyższe władze USA.Dwie dziewczynki wraz z ojcem przeprowadzają się na wieś. Poznają tam magiczne stworzenia zamieszkujące pobliski las.Ged, potężny mag, wyrusza w niebezpieczną podróż. Jego celem jest ocalenie świata ludzi przed katastrofą, którą zwiastują pojawiające się nad Archipelagiem smoki.Adaptacja opowiadania Stephena Kinga. Niesłusznie skazany na dożywocie bankier, stara się przetrwać w brutalnym, więziennym świecie.W 1999 r. syn Dana Schneidera, farmaceuty z małego miasteczka, traci życie w wyniku narkotykowej strzelaniny w Nowym Orleanie. Rozczarowany bezradnością policji ojciec pomimo ryzyka odnajduje zabójcę i doprowadza do jego skazania. Jednak tragiczna śmierć uzależnionego syna wciąż nie daje Danowi spokoju, zwłaszcza gdy w jego aptece pojawia się coraz więcej młodych, zdrowych klientów realizujących recepty na silny lek przeciwbólowy oksykodon. Uświadomiwszy sobie powagę sytuacji (choć kryzys opioidowy nie był wtedy jeszcze obecny w mediach), Dan wyrusza na misję: zamierza uratować jak najwięcej młodych ludzi w swojej społeczności, a następnie rzucić wyzwanie wielkim koncernom farmaceutycznym.Naturalistycznie przedstawiona historia podbojów nieustraszonego wikinga Ragnara Lothbroka, który poszerza nordyckie wpływy, podważając przywództwo lokalnego jarla.Trójka rodzeństwa Locke razem z matką przeprowadzają się do rodzinnego domu, Keyhouse, pełnego magicznych kluczy, które mogą być powiązane z tajemniczym morderstwem ojca. Gdy tylko rodzina zaczyna odkrywać kolejne klucze i ich unikalne moce, budzi się tajemniczy demon, który nie powstrzyma się przed ich kradzieżą. "Locke & Key" od Carltona Cuse'a ) i Meredith Averill () jest historią o miłości, stracie i silnych więziach, które definiują rodzinę.Sarah ( Alison Brie ) jest społecznie odizolowaną pracownicą sklepu plastycznego, która czuje się lepiej wśród koni i seriali o zjawiskach nadprzyrodzonych niż w towarzystwie ludzi. Jednak seria surrealistycznych snów wywraca jej życie do góry nogami i Sarah zaczyna mieć trudności z odróżnieniem dziwnych wizji od prawdziwego życia. Koniara w reżyserii Jeffa Baena to thriller psychologiczny z odrobiną czarnego humoru opowiadający o poszukiwaniu prawdy bez względu na to, jak abstrakcyjna może się ona okazać.Po trzech latach śpiączki Vanessa budzi się w świecie, którym zawładnęły wampiry. Wraz z grupą skleconą z innych ocalałych musi teraz walczyć o życie.W tym roku Lara Jean ( Lana Condor ) i Peter ( Noah Centineo ) nie chcą dłużej udawać związku. Przecież już nie są parą na niby! Oficjalnie przeżywają swoje "prawdziwe pierwsze razy" - pocałunek, randkę i Walentynki. Nastolatce towarzyszą złożone emocje, ponieważ musi odnaleźć siebie w tej nowej sytuacji. Teraz Lara potrzebuje bardziej niż kiedykolwiek sióstr Kitty i Margot ( Anna Cathcart Janel Parrish ), przyjaciółki Chris ( Madeleine Arthur ) i swojej nowej powierniczki sekretów - Stormy. Ale kiedy John Ambrose ( Jordan Fisher ), inny adresat jednego ze starych listów miłosnych Lary Jean, pojawia się w jej życiu, sama musi stawić czoła prawdziwemu dylematowi: czy można zakochać się w dwóch chłopakach jednocześnie?Film oparty na bestsellerowej powieści romantycznej dla młodzieżyautorstwa Jenny Han Sezon 2 "Narcos: Meksyk" to dalszy ciąg historii Miguela Ángela Félixa Gallardo, teraz ojca chrzestnego pierwszego meksykańskiego kartelu — kartelu Guadalajara — który próbuje utrzymać władzę, rozwijać swoje imperium i poradzić sobie ze zdradami i ofiarami poniesionymi w drodze do pozycji El Padrino. Rośnie napięcie między rywalizującymi terytoriami kartelu. Félix traci kontrolę nad sytuacją. Meksyk czeka zemsta za śmierć agenta DEA, Kikiego Camareny, który zginął z rąk kartelu i skorumpowanych polityków. Prowadzona przez zawziętego i nieprzestrzegającego zasad agenta DEA Walta Breslina "Operacja Leyenda", wymierzona w Félixa Gallardo i jego najbliższych współpracowników, dodatkowo destabilizuje kartel.Madryt, lata 20. Cztery kobiety z krajowej centrali telefonicznej uczą się pracy w nowoczesnym miejscu, szukając przy tym miłości i przyjaźni.Przed barankiem Shaunem i jego stadkiem otwierają się gwiezdne wrota wiodące wprost do międzyplanetarnej przygody, gdy na ich farmie ląduje obdarzona niesłychanymi mocami i nieodpartym urokiem przybyszka z odległej galaktyki. Shaun będzie musiał pomóc jej odnaleźć odległy dom i umknąć stąpającej jej po piętach tajnej organizacji. Czy uda mu się zapobiec Farmageddonowi i w towarzystwie kosmatych kosmonautów powrócić na ukochaną farmę?Bohaterów poznajemy kilkanaście dni przed walentynkami, w chwili gdy w ich życiu wydarza się coś całkiem nieoczekiwanego - coś, co wywraca je do góry nogami. Sytuacje, z którymi się konfrontują, prowadzą do zaskakujących rozwiązań. Natalia, Mirek, Klara i Agnieszka spotykają na swojej drodze ludzi (i zwierzęta!), którzy dają im nadzieję na to, że trudne początki nieraz prowadzą do odnalezienia prawdziwych uczuć i autentycznych więzi, a w życiu zawsze jest jakiś plan B!Rok 1901, Józef Piłsudski ucieka ze szpitala psychiatrycznego. Kilka lat później staje w bitwie o niepodległość Ojczyzny.Pięć lat, osiem miesięcy, 12 dni... Dokładnie tyle czasu zajęło Debbie Ocean ( Sandra Bullock