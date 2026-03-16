Oscar dla Polaka! Kim jest reżyser Maciek Szczerbowski?

Mamy powód do radości po 98. ceremonii rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. W kategorii najlepszego animowanego filmu krótkometrażowego tryumfowała w tym roku produkcja "The Girl Who Cried Pearls". Jednym z jej reżyserów jest Maciek Szczerbowski, urodzony w Poznaniu reżyser, który swoją twórczą karierę rozwijał za oceanem. Getty Images © Scott Gries
Kim jest Maciek Szczerbowski?
Urodzony w artystycznej rodzinie Szczerbowski
pierwsze lata życia mieszkał w Poznaniu, a jako dziesięciolatek wraz z rodziną wyemigrował z kraju. Rodzice podjęli decyzję o wyjeździe w czasie społecznego niepokoju, w 1981 roku, na kilka miesięcy przed wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce. Szczerbowscy pierwotnie planowali wyprowadzkę do Grecji, później do Austrii, gdzie ubiegali się o azyl polityczny. Ostatecznie wylądowali w Kanadzie, gdzie po przeprowadzce i ukończonej szkole podstawowej oraz liceum Szczerbowski
kształcił się na studiach teatralnych, uważając scenografię oraz kostiumy jako swoją dalszą przyszłość zawodową.
Kluczowym momentem w jego karierze było spotkanie Chrisa Lavisa
na zajęciach z religioznawstwa – artysty, z którym Szczerbowski
będzie wytrwale współpracował przez kolejne lata. To właśnie to spotkanie zmieniło jego zawodowe plany – z Lavisem
w 1997 roku założył grupę Clyde Henry Productions
. Choć duet rozpoczął działalność od pracy ilustracyjnej, wspólnie dość szybko podjęli decyzję, by sprawdzić się w animacji poklatkowej. Już od końca lat 90. pracowali razem nad lalkami oraz makietami wykorzystywanymi przy animowanych projektach.
Getty Images © Kevin Winter
Maciek Szczerbowski i Chris Lavis odbierający Oscary na scenie
Ich pierwszym profesjonalnym filmem było "Madame Tutli-Putli
" (2007), opowiadające o samotnej kobiecie, która wyrusza w daleką podróż. Trwający siedemnaście minut film zdobył w Cannes
Canal+ Grand Prize, a także nagrodę dla najlepszej krótkometrażowej animacji podczas Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Toronto. Kilka miesięcy później duet otrzymał też pierwszą nominację do Oscara
.
Sukces ten sprawił, że Szczerbowski
i Lavis
nawiązali współpracę ze Spikiem Jonzem
– twórcą filmów "Gdzie mieszkają dzikie stwory
" (2009) oraz "Ona
" (2013) z Joaquinem Phoenixem
i Scarlett Johansson
. Wspólnie z nim stworzyli film "Higglety Pigglety Pop! Życie to musi być coś więcej
", będący adaptacją prozy Maurice’a Sendaka
, w którym głosu użyczyła chociażby Meryl Streep
.
W kolejnych latach Szczerbowski
tworzył m.in. filmy wykorzystujące technologię VR. W 2014 (rzecz jasna razem z Lavisem
) wyreżyserował projekt "Strangers with Patrick Watson" – pierwszą kanadyjską produkcję stworzoną w tej technologii. W 2019 raz jeszcze wykonali projekt VR pod tytułem "Gymnasia". Film został zaprezentowany polskim widzom na festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
.
Maciek Szczerbowski wchodzący we łzach na scenę, by odebrać Oscara
Film "The Girl Who Cried Pearls
", za który Szczerbowski
i Lavis
otrzymali wczorajszej nocy Oscara
, został już wcześniej nagrodzony m.in. na festiwalu w Toronto
(jako najlepszy film krótkometrażowy), a także wyróżniony nominacją do Annie
. Zdecydowanie najważniejszy okazał się jednak wczorajszy Oscar
, doceniający ich działalność na najbardziej prestiżowej arenie międzynarodowej.
Choć urodzony w Polsce, przeważającą większość życia Szczerbowski
spędził w Kanadzie; to również tam rozwinął się jako artysta, a od dziesięcioleci tworzy swoje projekty. Nie dziwi więc, że odbierając nagrodę podziękował właśnie Kanadzie, a nie Polsce. Chcemy podziękować naszemu wspaniałemu otoczeniu oraz niezwykle utalentowanej społeczności artystów, z którymi mieliśmy ogromne szczęście pracować. Dziękujemy fantastycznemu miastu Montreal. Dziękujemy Kanadzie
– powiedział Szczerbowski
ze sceny.
O czym opowiada "The Girl Who Cried Pearls"?
W Montrealu, na początku XX wieku, biedny chłopiec zakochuje się w dziewczynce, której smutek przemienia się w perły. Sprzedaje je bezwzględnemu pracownikowi lombardu, który zawsze pragnie więcej. Skuszony chciwością chłopiec musi wybrać między miłością a bogactwem. Ten wybór może skazać jego duszę potępienie.
"The Girl Who Cried Pearls" - zwiastun