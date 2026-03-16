Oscar dla Polaka! Kim jest reżyser Maciek Szczerbowski?

Mamy powód do radości po 98. ceremonii rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. W kategorii najlepszego animowanego filmu krótkometrażowego tryumfowała w tym roku produkcja "The Girl Who Cried Pearls". Jednym z jej reżyserów jest Maciek Szczerbowski, urodzony w Poznaniu reżyser, który swoją twórczą karierę rozwijał za oceanem. 

Kim jest Maciek Szczerbowski?



Urodzony w artystycznej rodzinie Szczerbowski pierwsze lata życia mieszkał w Poznaniu, a jako dziesięciolatek wraz z rodziną wyemigrował z kraju. Rodzice podjęli decyzję o wyjeździe w czasie społecznego niepokoju, w 1981 roku, na kilka miesięcy przed wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce. Szczerbowscy pierwotnie planowali wyprowadzkę do Grecji, później do Austrii, gdzie ubiegali się o azyl polityczny. Ostatecznie wylądowali w Kanadzie, gdzie po przeprowadzce i ukończonej szkole podstawowej oraz liceum Szczerbowski kształcił się na studiach teatralnych, uważając scenografię oraz kostiumy jako swoją dalszą przyszłość zawodową.

Kluczowym momentem w jego karierze było spotkanie Chrisa Lavisa na zajęciach z religioznawstwa – artysty, z którym Szczerbowski będzie wytrwale współpracował przez kolejne lata. To właśnie to spotkanie zmieniło jego zawodowe plany –  z Lavisem w 1997 roku założył grupę Clyde Henry Productions. Choć duet rozpoczął działalność od pracy ilustracyjnej, wspólnie dość szybko podjęli decyzję, by sprawdzić się w animacji poklatkowej. Już od końca lat 90. pracowali razem nad lalkami oraz makietami wykorzystywanymi przy animowanych projektach.

Maciek Szczerbowski i Chris Lavis odbierający Oscary na scenie


Ich pierwszym profesjonalnym filmem było "Madame Tutli-Putli" (2007), opowiadające o samotnej kobiecie, która wyrusza w daleką podróż. Trwający siedemnaście minut film zdobył w Cannes Canal+ Grand Prize, a także nagrodę dla najlepszej krótkometrażowej animacji podczas Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Toronto. Kilka miesięcy później duet otrzymał też pierwszą nominację do Oscara

Sukces ten sprawił, że Szczerbowski i Lavis nawiązali współpracę ze Spikiem Jonzem – twórcą filmów "Gdzie mieszkają dzikie stwory" (2009) oraz "Ona" (2013) z Joaquinem Phoenixem i Scarlett Johansson. Wspólnie  z nim stworzyli film "Higglety Pigglety Pop! Życie to musi być coś więcej", będący adaptacją prozy Maurice’a Sendaka, w którym głosu użyczyła chociażby Meryl Streep.

W kolejnych latach Szczerbowski tworzył m.in. filmy wykorzystujące technologię VR. W 2014 (rzecz jasna razem z Lavisem) wyreżyserował projekt "Strangers with Patrick Watson" – pierwszą kanadyjską produkcję stworzoną w tej technologii. W 2019 raz jeszcze wykonali projekt VR pod tytułem "Gymnasia". Film został zaprezentowany polskim widzom na festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Maciek Szczerbowski wchodzący we łzach na scenę, by odebrać Oscara


Film "The Girl Who Cried Pearls", za który Szczerbowski i Lavis otrzymali wczorajszej nocy Oscara, został już wcześniej nagrodzony m.in. na festiwalu w Toronto (jako najlepszy film krótkometrażowy), a także wyróżniony nominacją do Annie. Zdecydowanie najważniejszy okazał się jednak wczorajszy Oscar, doceniający ich działalność na najbardziej prestiżowej arenie międzynarodowej.


Choć urodzony w Polsce, przeważającą większość życia Szczerbowski spędził w Kanadzie; to również tam rozwinął się jako artysta, a od dziesięcioleci tworzy swoje projekty. Nie dziwi więc, że odbierając nagrodę podziękował właśnie Kanadzie, a nie Polsce.

Chcemy podziękować naszemu wspaniałemu otoczeniu oraz niezwykle utalentowanej społeczności artystów, z którymi mieliśmy ogromne szczęście pracować. Dziękujemy fantastycznemu miastu Montreal. Dziękujemy Kanadzie – powiedział Szczerbowski ze sceny.

O czym opowiada "The Girl Who Cried Pearls"?



W Montrealu, na początku XX wieku, biedny chłopiec zakochuje się w dziewczynce, której smutek przemienia się w perły. Sprzedaje je bezwzględnemu pracownikowi lombardu, który zawsze pragnie więcej. Skuszony chciwością chłopiec musi wybrać między miłością a bogactwem. Ten wybór może skazać jego duszę potępienie.

"The Girl Who Cried Pearls" - zwiastun



