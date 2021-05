Mamy pierwszy zwiastun "Friends: The Reunion"

Stacja HBO Max opublikowała pierwszą pełną zapowiedź odcinka specjalnego serialu " Przyjaciele " – "Friends: The Reunion". Zobaczcie, jak starzy przyjaciele przeżywają spotkanie na planie po latach.W specjalnym odcinku " Przyjaciół " "Friends: The Reunion" wszystkie gwiazdy oryginały: Jennifer Aniston David Schwimmer spotykają się po latach na planie serialu i dzielą się swoimi wspomnieniami. To sentymentalna podróż do początków ich karier i przyjaźni.Na ekranie zobaczymy też zaproszonych gości, m.in. Davida Beckhama Reese Witherspoon i wielu, wielu innych.Odcinek wyprodukowali twórcy serialu – Kevin Bright David Crane , a za kamerą staną Ben Winston Premiera odcinka specjalnego " Przyjaciół " planowana jest na 27 maja w HBO Max.