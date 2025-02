Marvel kasuje trzy seriale!

Plotkowano, że zagra w nim Henry Cavill, teraz serial trafił do kosza

Zwiastun serialu "Daredevil: Odrodzenie"

Zdaniem portalu Deadline decyzja Marvel Studios nie powinna dziwić fanów. Wytwórnia zmieniła bowiem w ostatnich latach podejście do realizacji seriali. Dawniej każdy zapowiedziany show był realizowany. Teraz wytwórnia pozwala na przygotowywanie wielu seriali, ale decyzje o tym, czy rzeczywiście trafią do produkcji, podejmowane są później. W efekcie część seriali trafia do kosza, by w przyszłości wrócić w nowej odsłonie.I tak należy traktować informację o trzech skasowanych serialach. To, że aktualne pomysły na nie zostały odrzucone, nie oznacza, że w przyszłości Marvel do nich nie wróci.Najbardziej zaskakiwać może decyzja o kasacji serialu. Jeszcze w grudniu wydawało się, że show jest na najlepszej drodze do otrzymania zielonego światła. Wtedy to bowiem na stanowisko showrunnera i reżysera zatrudniony został. Jeszcze w tym tygodniu po sieci krążyły plotki, że w obsadzie serialu może znaleźć się. Teraz okazuje się, że płonne były nadzieje fanów aktora.Skasowaniu uległy również dwa inne przygotowywane w Marvelu seriale:(w którym miał pojawić się znany z " Doktora Strange'a ) oraz(poświęcony antybohaterowi imieniem).Najnowszym tytułem telewizyjnego oddziału Marvela jest, którego premiera będzie miała miejsce już 4 marca.