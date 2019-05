Millennium Docs Against Gravity zaprasza do muzeum Polin

Millennium Docs Against Gravity, największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce, zawita po raz pierwszy do Muzeum POLIN. W programie spotkanie z bohaterem i reżyseramii premiery głośnych filmóworaz, pierwszy film dokumentalny Petera Jacksona Ważnym punktem programu festiwalu w Muzeum POLIN będzie premiera filmu(Marek Edelman... and There Was Love in the Ghetto). Dlaczego nikt mnie nie pyta, czy w getcie była miłość? Dlaczego nikogo to nie interesuje? – mówił na krótko przed śmiercią w 2009 roku Marek Edelman , ostatni przywódca powstania w getcie warszawskim. Odpowiada on na to pytanie w długo oczekiwanym i głośnym jeszcze przed premierą filmie, przy którego scenariuszu współpracowała Agnieszka Holland , a Andrzej Wajda współreżyserował fabularyzowane sceny filmu. Jak się okazuje, w piekle getta mogło istnieć dobro i piękno. I miłość – także ta przepełniona erotyką. Film będzie miał pokazy 12 maja o 19:30 (premiera) i 13 maja o godz. 15W programie również i spotkania z reżyserami filmu(The Trial of Ratko Mladić, reż. Henry Singer, Rob Miller) i Alanem Tiegerem, który pracował w Międzynarodowym Trybunale Karnym dla byłej Jugosławii i pełnił funkcję prokuratora w procesie Ratko Mladicia. Pokaz i spotkanie odbędzie się 12 maja o godz. 16.Ciekawie zapowiada się również filmAmosa Gitaia o zabójstwie premiera Izraela Icchaka Rabina, jednego z najpopularniejszych polityków w historii tego kraju (12 maja, godz. 12:30), z który korespondująKaren Winther (12 maja, godz 17:30) o ludziach, którzy postanowili odejść z radykalnych organizacji politycznych.Nie zabraknie polskiego akcentu. Jest nimErica Bednarskiego, dla którego odnalezione taśmy z warszawskiego getta są pretekstem do opowieści ukazującej rzeczywistość po obu stronach muru warszawskiego getta (13 maja, godz. 13).Niewątpliwie dużym zainteresowaniem będzie budził również pokaz, pierwszy pofilm wyreżyserowany przez Petera Jacksona, który zgłębia w nim fascynującą historię I wojny światowej. To stworzony z oryginalnych odrestaurowanych materiałów archiwalnych pochodzących ze zbiorów londyńskiego Imperial War Museum oraz wywiadów z żołnierzami niezwykły obraz, ożywiający rzeczywistość wojny na linii frontu za pomocą nowoczesnych technik wyostrzania i barwienia archiwalnej taśmy filmowejMillennium Docs Against Gravity jako jedyny festiwal w Europie odbywa się jednocześnie w sześciu miastach Polski: Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Lublinie i Bydgoszczy. "Zobacz, czy rozumiesz świat, i czy świat rozumie ciebie" – to hasło przewodnie tegorocznej imprezy.W programie blisko 160 filmów odnoszących się do najbardziej aktualnych problemów i spotkania z 80 gośćmi z całego świata. Prawie wszystkie z prezentowanych tytułów mają na festiwalu polskie premiery.