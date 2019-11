Najgorętsze nowości listopada na Netflix

***

1 listopada







"Atypowy" – sezon III – sezon III

3 listopada





"Czarna lista" – sezon VII – sezon VII

5 listopada

"The End of the F***ing World" – sezon II – sezon II





Minęły dwa lata, odkąd James i Alyssa wyruszyli w koszmarną podróż. Teraz na wolność wychodzi spragniona zemsty kobieta, która ma obsesję na punkcie ofiary nastolatków.





8 listopada















W Wigilię nad małe miasteczko nadciąga burza śnieżna, która wywraca do góry nogami przyjaźnie, życie uczuciowe oraz przyszłość grupki licealistów.





15 listopada







"The Toys That Made Us" – sezon III – sezon III













Osoby odpowiedzialne za stworzenie najsłynniejszych zabawek w historii opowiadają o wzlotach, a czasem też upadkach, swoich dzieł wartych miliardy dolarów.













Jeden z twórców filmu "Jak ukraść Księżyc" przedstawia animowaną opowieść świąteczną, w której listonosz zaprzyjaźnia się z tajemniczym konstruktorem zabawek.













W latach 80. w Tokio tajemnicza ekspatka jest podejrzewana o zabójstwo przyjaciółki, która zaginęła po wyjściu na jaw trójkąta miłosnego obu kobiet z fotografem.





17 listopada







"The Crown" – sezon III – sezon III









Nastały lata 60. Anglia zmaga się z kryzysem gospodarczym oraz rosnącym w siłę ruchem nacjonalistycznym, a rodzina królewska traci autorytet.





20 listopada



















Adaptacja powieści Henryka Sienkiewicza. XVII wiek, na Kresach Wschodnich zbliża się wojna pomiędzy Rzeczpospolitą a Kozakami.





21 listopada





Średniowieczny rycerz w magiczny sposób przenosi się do współczesności i zakochuje w nauczycielce, która przestała wierzyć w miłość.





22 listopada







Sofiane, Victor i Luisa chodzą do jednej szkoły, ale pozornie nic ich nie łączy. Czerpiąc siłę z mocy Voodoo, we trójkę próbują wytropić zabójcę brata jednego z nich.













24 listopada









"Final Space" – sezon II – sezon II





25 listopada











27 listopada













28 listopada























29 listopada













"Wikingowie" – sezon V, część II – sezon V, część II





W listopadzie na Netflix rządy przejmą Olivia Colman ) oraz Timothee Chalamet ). Czeka nas także wielki powrót jednego z najwybitniejszych w historii twórców kina, Martina Scorsesego , wiele polskich produkcji oraz filmy i seriale, które powoli wprawią nas w świąteczny nastrój. Zobaczcie listę najlepszych z nich:Niedawno zmarły mąż pod postacią ducha powraca do swojego domu, by nawiązać kontakt z pogrążoną w żałobie żoną.Historia Mariana, polonisty z liceum, który po wyrzuceniu z pracy musi ułożyć sobie życie, oraz jego kolegi - Ludwika, nauczyciela historii szukającego sposobu na funkcjonowanie w zawodzie.Historia wielkiej i trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie potrafią być razem oraz jednocześnie żyć bez siebie. W tle wydarzenia zimnej wojny lat 50. w Polsce, Berlinie, Jugosławii, a także Paryżu.Okryty złą sławą złodziej próbuje dokonać wielkiego skoku z pomocą uczestniczki ulicznych wyścigów. Para używa zawiłych podstępów, żeby zwieść skorumpowane władze.Wraz z upływem czasu napięcie rośnie na komisariacie na Florydzie, gdzie skłócona międzyrasowa para czeka na wieści o swoim zaginionym nastoletnim synu.Książę Hal musi zmienić się z krnąbrnego próżniaka w silnego władcę i walczyć o Anglię nie tylko na polu bitwy, ale również na targanym konfliktami dworze.Sam rozpoczyna studia, a tym samym wkracza na ścieżkę pełną nowych wyzwań. Czy uda mu się nawiązać nowe znajomości i nauczyć się zarządzać swoim czasem?Tajemniczy kolega z klasy wciąga czwórkę idealistycznych nastolatków w rewolucję wymierzoną w narastającą falę nacjonalizmu, ale ich ruch skręca w mroczną stronę.Błyskotliwy zbieg w rękach FBI składa propozycję ujęcia innych przestępców. Warunek – jego partnerką ma być młoda profilerka Elizabeth Keen.II wojna światowa. Kapral Wydra, żołnierz partyzanckiego oddziału, zmaga się nie tylko z Niemcami i polskimi zdrajcami, ale także z własną przeszłością.Po tragicznej śmierci męża Maria Skłodowska-Curie poświęca się pracy. Jednak opinię publiczną bardziej interesuje jej życie prywatne.Grupa przyjaciół, regularnie spotykających się na gry nocne, usiłuje rozwiązać tajemnicę morderstwa.Astronauta Gary Goodspeed i jego uroczy kumpel – będący przy okazji kosmitą i pogromcą planet – wyruszają w szaloną międzygalaktyczną podróż. Pragną odkryć miejsce, gdzie kończy się wszechświat.Nastoletni chłopak zakochuje się w gościu, który przyjechał na wakacje do jego rodziców. Martin Scorsese przyjmuje perspektywę mafijnego cyngla i prezentuje epicką opowieść o gangsterach powojennej Ameryki. Na ekranie Robert De Niro Uparty ojciec przeżywa wyjątkowo stresujące Święta, gdy jego córka zaprasza do domu nowego chłopaka. W roli głównej Dennis Quaid Do Królowego Mostu trafia najgorszy z absolwentów szkoły policyjnej. Jednocześnie miejscowość ta zostaje wybrana na azyl dla świadka koronnego w procesie mafii.Do Królowego Mostu przyjeżdża Marina, która ma nauczyć miejscowych policjantów obsługi komputera. Jednocześnie zbliżają się wybory burmistrza.Naturalistycznie przedstawiona historia podbojów nieustraszonego wikinga Ragnara Lothbroka, który poszerza nordyckie wpływy, podważając przywództwo lokalnego jarla.W tym nagrodzonym filmie animowanym odcięta dłoń przemierza Paryż w poszukiwaniu właściciela, a w tle snuje się opowieść o młodej miłości i wspomnieniach z dzieciństwa.