Naukowcy odkryli wzór na box-office'owy sukces?

Hollywoodzcy producenci powinni zacierać ręce, a w siedzibach studiów filmowych można już otwierać szampana. Grupa brytyjskich naukowców twierdzi bowiem, że odkryła wzór na sukces w box-offisie., powiedziała Ganna Pogrebna, profesorka ekonomii behawioralnej na Uniwersytecie w Birmingham. Badania zostały opublikowane przez uniwersytet pod tytułem "The data science of Hollywood: Using emotional arcs of movies to drive business model innovation in entertainment industries" (szczegóły TUTAJ ).Specjaliści zanalizowali dane z 6147 (słownie: sześciu tysięcy stu czterdziestu siedmiu) scenariuszy i przepuścili jej przez szereg algorytmów, w efekcie identyfikując "łuk narracyjny", który zapewnia najlepsze przychody. Okazało się, że prym wiedzie rodzaj fabuły nazywany "człowiek w dołku".Naukowcy wyróżnili sześć emocjonalnych profili narracyjnych wraz z przykładami:- od zera do bohatera - fabuła wznosząca (- od bohatera do zera - fabuła opadająca (- człowiek w dołku - fabularny upadek, po którym następuje wzlot (- Ikar - wzlot, po którym następuje upadek (- Kopciuszek - wzlot, po którym następuje upadek, po którym następuje kolejny wzlot (- Edyp - upadek, po którym następuje wzlot, po którym następuje upadek (Analiza wykazała, że schemat "człowieka w dołku" z trajektorią "wesoły-smutny-wesoły" okazał się najbardziej lukratywny na przestrzeni dwudziestu jeden zbadanych gatunków filmowych. W przypadku biografii dominowała fabuła "od zera do bohatera", ale w thrillerach i kryminałach sprawdzała się ona już dużo gorzej. Jeśli chodzi o komedię, najmniej popularnym schematem w tym gatunku był "od bohatera do zera".Wnioski są - zdaniem autorów badania - wieloaspektowe. Wzorzec "od zera do bohatera" może przynieść sukces finansowy, jeśli zrealizuje się go z epickim rozmachem i dużym budżetem, à la Christophera Nolana . Schemat "Ikar" jest z kolei najbardziej efektowny przy małym budżecie, a "Edyp" ma małe szanse na ceremoniach rozdania nagród.Pogrebna zaznacza jednak, że nie proponuje, by kręcić jedynie filmy typu "człowiek w dołku".