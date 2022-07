Zmarł James Caan. Wspominamy 10 ról aktora, które powinniście znać

Zaczynamy od roli, która być może nie należy do najwybitniejszych w karierze Jamesa Caana . Niektórzy mogą nawet nie pamiętać, że w filmie " O jeden most za daleko " wystąpił jako sierżant sztabowy Eddie Dohun. I jest to zrozumiałe. W końcu w filmie wystąpiły największe gwiazdy kina: Anthony Hopkins Michael Caine . Jest to jednak film wybitny i warto przypomnieć, że Caan dołożył się do jego sukcesu. " O jeden most za daleko " należy do największych dzieł kina wojennego. Przypomina wydarzenia z 1944 roku, kiedy po sukcesie we Francji wojska alianckie szykowały się do błyskawicznego rozgromienia III Rzeszy. Niestety ambitne plany nie do końca udało się zrealizować...