Netflix: Top 10 tygodnia – "Wednesday" bez rekordowego debiutu

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 12-18.12.2022

10 Doctor G 2022 4 min. 5,0 1 ocena społeczności 3 chce zobaczyć Dramat Komedia Ayushmann Khurrana Rakul Preet Singh Student medycyny Uday Gupta niechętnie dołącza do wyłącznie kobiecej grupy zajęć z ginekologii. Bycie dobrym lekarzem i człowiekiem każe mu rozważyć swoje uprzedzenia.

9 Wulkan: Ewakuacja z Whakaari The Volcano: Rescue from Whakaari 2022 38 min. 6,8 258 ocen społeczności 36 chce zobaczyć Dokumentalny Wulkan: Ewakuacja z Whakaari " to drobiazgowy zapis losów turystów uwięzionych podczas tragicznej w skutkach erupcji wulkanu w czasie zwiedzania wyspy u wybrzeży Nowej Zelandii w 2019 roku. To także hołd złożony ocalałym oraz zwykłym ludziom, którzy odważnie ruszyli im z pomocą.

8 Kochanek Lady Chatterley Lady Chatterley's Lover 2022 6 min. 6,2 2 885 ocen społeczności 907 chce zobaczyć Dramat Emma Corrin Jack O'Connell Gdy Connie wychodzi za Sir Clifforda Chatterleya i zostaje Lady Chatterley, mogłoby się zdawać, że czeka ją komfortowe życie w dostatku. Lecz z czasem ich idealistyczny związek zmienia się w więzienie, gdy Clifford zostaje ranny podczas pierwszej wojny światowej i wraca do domu przykuty do wózka. Wówczas Connie nawiązuje romans z gajowym Oliverem Mellorsem, dzięki czemu przeżywa seksualne przebudzenie. Wkrótce ich romans staje się tematem lokalnych plotek, a Connie musi podjąć ważną decyzję – podążać za głosem serca, czy też wrócić do męża, zgodnie z regułami edwardiańskiego społeczeństwa?

6 Troll 2022 43 min. 5,2 9 133 oceny społeczności 1 284 chce zobaczyć Fantasy Przygodowy Akcja Ine Marie Wilmann Kim Falck Po tysiącletnim uwięzieniu głęboko w górze Dovre budzi się gigantyczny stwór, który niszcząc wszystko na swojej drodze, zbliża się do Oslo. Jak powstrzymać coś, co dotychczas istniało jedynie w norweskich baśniach i legendach?

5 Wielka 4 The Big Four 2022 21 min. 5,1 65 ocen społeczności 15 chce zobaczyć Akcja Komedia kryminalna Abimana Aryasatya Putri Marino Czwórka emerytowanych zabójców powraca do akcji, gdy w ich życiu pojawia się szlachetna policjantka próbująca dopaść nieuchwytnego mordercę.

4 Labirynt Prisoners 2013 33 min. 7,9 249 846 ocen społeczności 57 062 chce zobaczyć Thriller Hugh Jackman Jake Gyllenhaal Ojciec zaginionego dziecka przestaje wierzyć w możliwości organów ścigania. Bierze sprawy w swoje ręce i samodzielnie zaczyna szukać swojego dziecka. W dotarciu do prawdy będzie w stanie przekroczyć każdą możliwą granicę.

3 Wierzę w Mikołaja I Believe in Santa 2022 30 min. 4,4 741 ocen społeczności 47 chce zobaczyć Komedia rom. Świąteczny Christina Moore John Ducey Po pięciu miesiącach udanych randek Lisa z przerażeniem odkrywa, że Tom uwielbia znienawidzone przez nią święta. Czy da się przekonać, że to najpiękniejszy czas w roku?

2 Krzywe linie Boga Los renglones torcidos de Dios 2022 35 min. 7,0 4 516 ocen społeczności 2 464 chce zobaczyć Thriller Bárbara Lennie Eduard Fernández Prywatna detektyw, która utrzymuje, że cierpi na paranoję, zgłasza się do szpitala psychiatrycznego, aby zbadać tajemniczy przypadek śmierci pacjenta.

Kadr z filmu "Guillermo del Toro: Pinokio"

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 12-18.12.2022

10 1899 2022 - 50 min. 6,8 14 009 ocen społeczności 7 748 chce zobaczyć Horror Dramat historyczny Emily Beecham Aneurin Barnard (Sezon 1) 1899 rok. Tajemnicze wydarzenia zmieniają kurs zmierzającego do Nowego Jorku statku imigrantów. Jego zdezorientowani pasażerowie mają do rozwiązania niezwykłą zagadkę.

9 Jae-beol-jib Mak-nae-a-deul 2022 - 7,4 7 ocen społeczności 8 chce zobaczyć Dramat (Sezon 1) Po dziesięciu latach lojalny pracownik zostaje wrobiony w defraudację, a następnie zamordowany przez swoich pracodawców. Odradza się jako ich najmłodszy syn – jego poczynaniami kieruje pragnienie zemsty.

6 Firefly Lane 2021 - 2023 50 min. 7,0 8 942 oceny społeczności 1 853 chce zobaczyć Dramat Katherine Heigl Sarah Chalke Sarah Chalke. (Sezon 2) Kate i Tully przyjaźniły się od dzieciństwa. Przez 30 lat razem przeżywały wzloty i upadki, sukcesy i porażki, wspólnie rozwiązywały problemy i przezwyciężały rozczarowania. A jednak rozdzieliła je zdrada. Czy uda im się uratować to, co zostało z ich przyjaźni? W rolach głównych Katherine Heigl

5 Sonic Prime 2022 - 25 min. 6,9 49 ocen społeczności 68 chce zobaczyć Animacja Przygodowy Deven Christian Mack (Sezon 1) Gdy wybuchowa bitwa z doktorem Eggmanem rozbija kosmos na kawałki, Sonic przemierza równoległe wymiary, by odnaleźć przyjaciół i uratować świat.

4 Too Hot to Handle 2020 42 min. 4,9 3 940 ocen społeczności 202 chce zobaczyć Reality-show Desiree Burch (Sezon 4) Dziesiątka atrakcyjnych i napalonych singli wprowadza się do luksusowej willi na Karaibach z nadzieją, że uda im się zakochać mocniej, szybciej i bardziej intensywnie niż kiedykolwiek wcześniej. Wiedzą, że w programie randkowym "Wild Love", którego gospodarzem jest popularny prezenter Mario Lopez, toczy się walka o wysoką stawkę. Nie wiedzą jednak, że to kolejna edycja " Too Hot to Handle ”, a Lana jest czujna jak zawsze. Czy ta flirciarska ekipa będzie przestrzegać zasad i powstrzyma się od wszelkich kontaktów seksualnych (i będzie też trzymać ręce nad kołderką)? Nagrodą za abstynencję będzie nie tylko suma pieniędzy wielka jak żądze uczestników, ale też silne relacje, które być może uda im się nawiązać. A może pokusy okażą się zbyt silne, aby się im oprzeć?

3 Zwerbowany The Recruit 2022 - 55 min. 6,6 408 ocen społeczności 273 chce zobaczyć Dramat Akcja Noah Centineo Laura Haddock (Sezon 1) Zatrudniony w CIA prawnik żółtodziób zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę na szczeblu międzynarodowym, gdy dawna pracownica grozi, że ujawni prawdę o długoletniej relacji łączącej ją z agencją, chyba że zostanie oczyszczona z zarzutów popełnienia poważnego przestępstwa.

2 Harry i Meghan Harry & Meghan 2022 54 min. 5,4 1 770 ocen społeczności 302 chce zobaczyć Biograficzny Dokumentalny Książę Harry Meghan Markle (Miniserial) Harry i Meghan opowiadają w tym serialu dokumentalnym o swojej złożonej drodze życiowej, od początków znajomości po dzień, w którym opuścili dwór królewski.

1 Wednesday 2022 - 45 min. 7,6 35 797 ocen społeczności 9 817 chce zobaczyć Fantasy Czarna komedia Jenna Ortega Gwendoline Christie (Sezon 1) Przepełniona zjawiskami paranormalnymi opowieść detektywistyczna osadzona w czasie, gdy Wednesday Addams pobiera nauki w Akademii Nevermore. Nasza bohaterka próbuje zapanować nad swoimi nowo odkrytymi mocami psychicznymi, powstrzymać mordercze siły terroryzujące okolicę oraz rozwiązać nadnaturalną zagadkę, której częścią przed 25 laty stali się jej rodzice. Zobaczymy też, jak Wednesday odnajdzie się w gąszczu relacji z innymi uczniami Akademii Nevermore.

Zwiastun serialu "Wednesday"

Rekord poza zasięgiem " Wednesday ". Serial Tima Burtona zebrał wyjątkowo imponującą widownię, lecz nie stał się najpopularniejszym debiutem serialu anglojęzycznego w historii platformy Netflix. Wciąż prowadzi czwarty sezon " Stranger Things ", który niepodzielnie panuje od przełomu czerwca i lipca. Wśród filmów rozgłos zyskuje " Pinokio " w adaptacji Guillermo del Toro , który pokonuje wiele tytułów powiązanych z Bożym Narodzeniem. Do takich należy także polskie " Jeszcze przed świętami ", zbierające widzów na ponad 3 miliony godzin, co wystarczyło na 10. miejsce w rankingu najpopularniejszych nieanglojęzycznych filmów. Jakie tytuły w ubiegłym tygodniu przekonały do siebie subskrybentów platformy Netflix? Sprawdźcie poniżej.