Netflix: Top 10 tygodnia – nowy film twórcy "Mr. Robot" podbija świat

The Fate of the Furious

Kiedy Brian i Mia wycofują się z gry, Dom ( Vin Diesel ) i Letty ( Michelle Rodriguez ) pobierają się, by wraz z uwolnionym od wszelkich zarzutów wędrującym dookoła świata zespołem rozpocząć normalne życie. Ale wtedy pojawia się tajemnicza kobieta ( Charlize Theron ), która z powrotem wciąga Doma w świat zbrodni i zdrady, z którego nie ma ucieczki. Zespół staje w obliczu próby, trudniejsze niż kiedykolwiek. Od nabrzeży Kuby i ulic Nowego Jorku po lodowe przestrzenie Morza Barentsa będzie gnać przez cały świat, by powstrzymać anarchistkę przed doprowadzeniem świata do chaosu i... powrócić do domu z nowym członkiem rodziny.