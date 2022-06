Netflix: Top 10 tygodnia – rekordowe "Stranger Things" podbija świat

Top 10 filmów Netflixa na świecie: 23-29.05.2022

10 Potwór z Cleveland Cleveland Abduction 2015 6,5 10 877 ocen społeczności 3 248 chce zobaczyć Kryminał Taryn Manning Samantha Droke Oparty na prawdziwych wydarzeniach film " Potwór z Cleveland " to opowieść o samotnej matce, która zostaje porwana i przetrzymywana w domu swojego współpracownika. W ciągu 11 lat spędzonych w zamknięciu kobieta zaprzyjaźnia się z dwoma innymi porwanymi przez Ariela Castro.

9 Top Gun 1986 7,2 109 850 ocen społeczności 13 804 chce zobaczyć Sensacyjny Romans Tom Cruise Kelly McGillis Klasyczny film akcji lat 80. to opowieść o nieokrzesanym pilocie marynarki wojennej o pseudonimie Maverick, który został wybrany do udziału w prestiżowym kursie Top Gun. Walka o miano najlepszego w klasie ze spokojnym Icemanem i innymi uczestnikami zostaje przesłonięta przez uczucie rodzące się między pilotem a jedną z instruktorek.

8 Sonic. Szybki jak błyskawica Sonic the Hedgehog 2020 6,3 20 229 ocen społeczności 4 142 chce zobaczyć Przygodowy Ben Schwartz James Marsden Humanoidalny niebieski jeż Sonic spadł na Ziemię i wiedzie spokojne życie z dala od ludzi. Doktor Robotnik, złowieszczy geniusz, dowiaduje się o istnieniu superszybkiego stwora i zamierza przejąć drzemiącą w nim moc. Sonic musi ocalić planetę, ale potrzebuje człowieczej pomocy. Jego partnerem w podróży zostaje lokalny policjant Tom Wachowski.

7 Dangerous 2021 4,6 625 ocen społeczności 231 chce zobaczyć Thriller Akcja Scott Eastwood Kevin Durand Dylan zostaje warunkowo zwolniony z więzienia. Choć stara się pozostać bez konfliktów z prawem, życie ma dla niego inne plany. Gdy brat Dylana ginie w tajemniczych okolicznościach, bohater postanawia ruszyć w poszukiwaniu zemsty. Mając na plecach stróżów prawa, były skazaniec nie cofnie się przed niczym.

6 Toskania Toscana 2022 5,2 2 108 ocen społeczności 170 chce zobaczyć Melodramat Anders Matthesen Cristiana Dell'Anna Duński kucharz jedzie do Toskanii, aby sprzedać firmę swojego ojca. Poznana na miejscu kobieta skłania go do przemyślenia jego stosunku do życia i miłości.

5 F*ck de liefde 2 2022 4,2 266 ocen społeczności 18 chce zobaczyć Komedia rom. Bo Maerten Geza Weisz Pięć znanych nam par znalazło miłość na własny sposób w różnych miejscach i sytuacjach. Gdy ponownie związki przechodzą kryzys, partnerzy zwracają się do swoich przyjaciół. Czy szukanie pomocy znowu nie pójdzie po ich myśli?

3 Jackass 4.5 2022 5,7 1 130 ocen społeczności 133 chce zobaczyć Dokumentalny Komedia Johnny Knoxville Steve-O Zgodnie z tradycją serii "Jackass" nieopublikowane fragmenty filmu zostają udostępnione jako osobna kompilacja. Zobacz szokujące i dotychczas niepublikowane materiały od ekipy " Jackass Forever ", aby przekonać się, ile poświęceń wymagało stworzenie tych nagrań.

2 Powrót do liceum Senior Year 2022 5,2 10 517 ocen społeczności 737 chce zobaczyć Komedia Rebel Wilson Alicia Silverstone Licealna cheerleaderka zapadła w śpiączkę po nieudanym występie przed szkolną publicznością. Po dwóch dekadach budzi się i chce powrócić do nauki jako 37-latka. Jak poradzi sobie w świecie, który przez 20 lat aż tak się zmienił? W roli głównej wystąpiła Rebel Wilson (" Oszustki ").

1 Perfekcyjne połączenie A Perfect Pairing 2022 5,9 3 092 oceny społeczności 278 chce zobaczyć Komedia rom. Victoria Justice Adam Demos Lola ( Victoria Justice ), energiczna importerka win z Los Angeles, rzuca pracę w nadziei na założenie własnej firmy winiarskiej i z zapałem rezerwuje bilet do odległej części Australii, aby zdobyć pierwszego klienta, Vaughn Family Wines. Niestety, rodzina Vaughnów nie jest zainteresowana robieniem interesów z raczkującą firemką. Lola nie daje za wygraną i postanawia zatrudnić się na owczej farmie Vaughnów. Z początku Lola nie wydaje się stworzona do ciężkiej roboty – naprawianie płotów i zaganianie owiec to zdecydowanie nie jej bajka. Jednak wkrótce zaprzyjaźnia się z czarującym zarządcą farmy, Maxem ( Adam Demos ), który wprowadza ją w tajniki tej pracy. W miarę jak coraz lepiej się poznają, Lola odkrywa, że Australia wniosła w jej życie o wiele więcej niż tylko zamiłowanie do pracy i nowo odkryte uczucie do Maxa. Czy jego sekrety staną na przeszkodzie jej romantycznym planom?

Top 10 seriali Netflixa na świecie: 23-29.05.2022

9 Dzieciak rządzi: Powrót do kolebki Boss Baby: Back in the Crib 2022 6,5 26 ocen społeczności 11 chce zobaczyć Animacja Familijny Komedia JP Karliak Mary Faber (Sezon 1) Ciąg dalszy wydarzeń z filmu " Rodzinka rządzi ". Theodore Templeton zostaje wrobiony w defraudację i zmuszony znów stać się dawnym Szefem Bobasem, a także stanąć oko w oko ze swoim bratem Timem i bratanicami – cwaną Tabithą i zatrudnioną w Korporacji Bobas Tiną. Razem z Tiną Szef Bobas prowadzą nowy zespół terenowy, którego zadaniem jest podniesienie wskaźnika miłości do dzieci oraz powstrzymanie nowych superzłoczyńców przed zniszczeniem samej Korporacji.

8 Ozark 2017 7,7 51 017 ocen społeczności 20 511 chce zobaczyć Dramat Kryminał Jason Bateman Laura Linney (Sezon 4) Fabuła serialu " Ozark " koncentruje się na losach rodziny Byrde'ów, która z przedmieść Chicago musi przeprowadzić się na wyżynę Ozark w stanie Missouri, aby spłacić dług wobec bossa narkotykowego. Serial porusza kwestie związane z kapitalizmem, relacjami rodzinnymi i przetrwaniem, którym przyglądamy się z perspektywy nie do końca zwykłych Amerykanów.

7 Stranger Things 2016 8,3 265 941 ocen społeczności 39 331 chce zobaczyć Dramat Horror Sci-Fi Winona Ryder David Harbour (Sezon 2) Jest rok 1984. Mieszkańcy Hawkins w stanie Indiana wciąż jeszcze mają w pamięci przerażającego Demogorgona i tajemnicze laboratorium Hawkins. Will Byers został uratowany z innego wymiaru, ale na tych, którzy przeżyli, czyha o wiele większe i straszniejsze zagrożenie.

6 Stranger Things 2016 8,3 265 941 ocen społeczności 39 331 chce zobaczyć Dramat Horror Sci-Fi Winona Ryder David Harbour (Sezon 3) Jest rok 1985 – upalne lato w Hawkins w stanie Indiana. Trwają wakacje, w mieście otwarto właśnie nowe centrum handlowe, a ekipa z Hawkins jest u progu dorosłości. Sprawy sercowe mocno komplikują stosunki między przyjaciółmi, którzy muszą znaleźć sposób, jak dorastać, a jednocześnie dogadywać się z innymi. Tymczasem nadciąga niebezpieczeństwo ze strony starych i nowych wrogów. Jedenastka i jej przyjaciele zdają sobie sprawę, że zło nigdy nie znika, a tylko przybiera inną formę. Wszyscy muszą teraz połączyć siły, by przetrwać, nie zapominając o tym, że przyjaźń jest silniejsza niż strach.

5 Kto zabił Sarę? ¿Quién mató a Sara? 2021 6,5 11 632 oceny społeczności 1 977 chce zobaczyć Dramat Kryminał Manolo Cardona Ginés García Millán (Sezon 3) Gdy wydawało się, że to Marifer doprowadziła do śmierci Sary, przecinając linki spadochronu, wszystkie domniemania legły w gruzach w finałowej scenie drugiego sezonu, gdy Nicandro powiedział, że to nie Marifer ją zabiła, ale "my". Kto i dlaczego? Odpowiedzi na te oraz inne pytania przyniesie trzeci, finałowy, a przy tym najbardziej zaskakujący i obfitujący w zwroty akcji sezon. Wróćmy do najważniejszej kwestii... Co naprawdę stało się z Sarą?

4 Stranger Things 2016 8,3 265 941 ocen społeczności 39 331 chce zobaczyć Dramat Horror Sci-Fi Winona Ryder David Harbour (Sezon 1) Sentymentalna podróż do lat 80. Akcja serialu " Stranger Things " rozgrywa się w 1983 roku w amerykańskim stanie Indiana. Pewien chłopiec dosłownie rozpływa się w powietrzu. Przyjaciele, rodzina i lokalna policja, którzy próbują dociec prawdy, zostają wplątani w niewiarygodnie tajemniczą intrygę, w której nie zabraknie tajnych eksperymentów rządowych, przerażających sił nadprzyrodzonych oraz... pewnej bardzo ekscentrycznej dziewczynki.

1 Stranger Things 2016 8,3 265 941 ocen społeczności 39 331 chce zobaczyć Dramat Horror Sci-Fi Winona Ryder David Harbour (Sezon 4) Od bitwy o Starcourt, która przyniosła miasteczku Hawkins terror i zniszczenie, minęło sześć miesięcy. Zmagając się z jej skutkami, nasza grupa przyjaciół po raz pierwszy zostaje rozdzielona, a zmaganie się z zawiłościami licealnego życia wcale nie ułatwia im sprawy. W tym trudnym dla nich okresie pojawia się nowe przerażające zagrożenie nie z tego świata. Jeśli rozwiążą jego makabryczną tajemnicę, być może uda im się w końcu położyć kres horrorom Drugiej Strony.

Zwiastun serialu "Stranger Things"

Ostatni tydzień na platformie Netflix został zdominowany przez fanów wyczekujących na powrót do Hawkins. Czwarty sezon " Stranger Things " osiągnął najlepsze otwarcie w historii, a wszystkie poprzednie serie wdrapały się do światowego Top 10. Wśród filmów doszło do niewielkiego przetasowania na szczycie – dotąd drugie " Perfekcyjne połączenie " zastąpiło na pierwszym miejscu komedię " Powrót do liceum " z Rebel Wilson w roli głównej. Poniżej przekonajcie się, jakie tytuły wybierali światowi użytkownicy Netflixa przez ostatnie siedem dni.