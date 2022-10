Netflix: polski Top 10 tygodnia – "Lou" znów najpopularniejszym filmem

Życie Drei ( Camila Mendes ), będącej u szczytu popularności w szkole średniej jako alfa – gwiazda całego kampusu, legnie w gruzach w wyniku opublikowania sekstaśmy, o co podejrzewany jest Max ( Austin Abrams ), jej chłopak i król całej szkoły. Eleanor ( Maya Hawke ) jest nierozgarniętą przeniesioną uczennicą. Nagle dowiaduje się, że będzie chodzić do szkoły ze swoją dawną prześladowczynią Carissą ( Ava Capri ), która rozpowiadała o niej paskudne plotki na letnim obozie, gdy obie miały 13 lat, co bardzo ją irytuje. Po sekretnym spotkaniu Drea i Eleanor po kryjomu zawiązują sojusz, by zemścić się na swoich prześladowcach.