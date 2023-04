Netflix podjął decyzję w sprawie serialu "Sex/Life". Czy powstanie 3. sezon?

O czym opowiada "Sex/Life"?



Zwiastun serialu "Sex/Life"



Jak dowiedział się serwis Deadline, serialnie doczeka się trzeciego sezonu. Platforma streamingowanie jest zainteresowana realizacją nowych odcinków.W rozmowie z Deadline rzecznika serwisu stwierdziła, że drugi sezon doprowadził serial do naturalnego finału, zamykając wątki kluczowych postaci.- przyznała reprezentantka Netfliksa. Sex/Life " to historia miłosnego trójkąta między pewną kobietą, jej mężem oraz jej przeszłością. Twórcy w prowokacyjny sposób patrzą na kobiecą tożsamość i pożądanie. Billie Connelly ( Sarah Shahi ) Jest zwyczajną matką i żoną z przedmieść — ale nie zawsze tak było. Zanim wyszła za kochającego i niezawodnego Coopera ( Mike Vogel ) i przeprowadziła się do Connecticut, Billie prowadziła niepokorne i zwariowane życie. Mieszkała w Nowym Jorku ze swoją przyjaciółką Sashą ( Margaret Odette ), ciężko pracując i ostro imprezując. Wyczerpana opieką nad małymi dziećmi i z nostalgią wspominająca przeszłość Billie zaczyna pisać dziennik i fantazjować na temat namiętnych uniesień ze swoim seksownym byłym chłopakiem Bradem ( Adam Demos ), którego nigdy nie potrafiła wymazać z pamięci. Im więcej Billie sobie przypomina, tym bardziej zaczyna zastanawiać się nad swoim obecnym życiem — i wtedy właśnie mąż znajduje jej dziennik. Czy prawda o przeszłości Billie wywoła seksualną rewolucję w jej małżeństwie, czy skieruje ją na ścieżkę ku życiu, o którym próbowała zapomnieć, i ku mężczyźnie, który złamał jej serce?Serial powstał w oparciu o książkę "44Chapters About 4 Men" pióra BB Easto. Autorką serialu jest Stacy Rukeyser