Netflix prezentuje najciekawsze premiery listopada 2023. Nowe filmy i seriale

1 listopada

Złodziejki Voleuses 2023 1 godz. 54 min. Komedia kryminalna Adèle Exarchopoulos Mélanie Laurent Zmęczona ciągłym uciekaniem zawodowa złodziejka chce przejść na emeryturę. Zostaje jej jeszcze tylko jeden łatwy skok ze wspólniczką i nową koleżanką za kierownicą.

Nuovo Olimpo 2023 1 godz. 51 min. Melodramat Damiano Gavino Andrea Di Luigi Jest końcówka lat 70. Są młodzi, piękni i mają po 25 lat. Spotykają się przypadkiem i zakochują się w sobie do szaleństwa. Jednak nieoczekiwane wydarzenie ich rozdziela. Przez następne 30 lat żyją nadzieją, że kiedyś znów się odnajdą, bo wciąż się kochają.

Mysteries of the Faith 2023 - Dzięki wyjątkowemu dostępowi do świętych miejsc na całym świecie produkcja "Artefakty chrześcijaństwa" zgłębia tajemnice legendarnych chrześcijańskich relikwii. Od Korony Cierniowej po Świętego Graala, bezcenne relikwie od wieków inspirują miliony. Przesiąknięte mitami i legendami obiekty kultu, którym przypisuje się też cudowne moce, ukształtowały historię ludzkości. Widzowie na całym świecie będą mogli po raz pierwszy poznać ukrytą moc i aurę tajemniczości świętych obiektów.

2 listopada

Światło, którego nie widać All the Light We Cannot See 2023 Dramat Wojenny Louis Hofmann Aria Mia Loberti "Światło, którego nie widać" to przełomowy miniserial oparty na powieści nagrodzonej Pulitzerem opowiadający historię niewidomej francuskiej dziewczyny Marie-Laure oraz jej ojca Daniela LeBlanca, którzy uciekają z okupowanego przez Niemców Paryża, zabierając ze sobą legendarny diament, aby nie wpadł w ręce nazistów. W ślad za nimi wyrusza okrutny oficer Gestapo pragnący zdobyć cenny kamień dla siebie. Marie-Laure i Daniel wkrótce znajdują schronienie w miasteczku St. Malo, gdzie zatrzymują się u wiodącego samotniczy żywot wujka, który nadaje tajne audycje radiowe dla ruchu oporu. Lecz w tym niegdyś idyllicznym nadmorskim miasteczku dochodzi do nieprawdopodobnego spotkania Marie-Laure z bratnią duszą — Wernerem, genialnym nastolatkiem zwerbowanym przez hitlerowców do wyśledzenia nielegalnych transmisji. Odkrywa on jednak, że łączy go z Marie-Laure sekretna więź oraz wiara w ludzkość i nadzieja.

3 listopada

Nyad 2023 2 godz. 1 min. Biograficzny Dramat Sportowy Annette Bening Jodie Foster Oparty na niesamowitej prawdziwej historii o wytrwałości, przyjaźni i triumfie ludzkiego ducha film "Nyad" to kronika pasjonującego rozdziału w życiu światowej klasy sportsmenki Diany Nyad. Trzy dekady po zrezygnowaniu z udziału w maratonach pływackich na rzecz kariery wybitnej dziennikarki sportowej, w wieku 60 lat, Diana (w tej roli czterokrotnie nominowana do Oscara Annette Bening ) postanawia spełnić swoje odwieczne marzenie – pokonać wpław liczącą 177 kilometrów trasę z Kuby na Florydę, często nazywaną "Everestem pływania". Pragnąc zostać pierwszym człowiekiem, który pokona ten dystans bez klatki chroniącej przed rekinami, Diana rozpoczyna ekscytującą, czteroletnią podróż ze swoją najlepszą przyjaciółką i trenerką Bonnie Stoll (w tej roli dwukrotna zdobywczyni Oscara Jodie Foster ) oraz oddanym zespołem żeglarskim.

Ferry: Serial Ferry: De Serie 2023 - Dramat Kryminał Frank Lammers Elise Schaap Ferry Bouman próbuje swoich sił jako producent ecstasy, aby zaistnieć w półświatku Brabancji. Razem z Johnem, szwagrem Larsem, Remco i Dennisem walczy z niewzruszonym baronem narkotykowym Arie Tackiem i słynnym klubem motocyklowym, konkurując o miejsce na szczycie. Ale dopiero gdy jego ukochana Danielle odkrywa mroczną stronę Ferry’ego i jego biznesu, staje się jasne, jaką cenę zapłaci za zostanie królem.

8 listopada

W szponach Twin Flames Escaping Twin Flames 2023 Dokumentalny True crime Skoro żyjemy w epoce cyfrowej, to dlaczego by nie znaleźć bratniej duszy w internecie? Wejdź do świata Jeffa i Shalei, czyli przywódców grupy Twin Flames Universe, którzy oferują kursy online mające dać gwarancję harmonijnego związku z idealnym partnerem. Nominowani do Emmy filmowcy, których dziełem jest miniserial "Seduced: Inside the NXIVM Cult", przedstawiają trzyczęściowy serial dokumentalny "W szponach Twin Flames". Odsłania on kulisy działania Twin Flames Universe, czyli kontrowersyjnej internetowej społeczności żerującej na ludziach poszukujących miłości. Jego twórcy jako jedyni nawiązali kontakt z byłymi członkami grupy, którzy podzielili się koszmarnymi historiami o przymusie i wykorzystywaniu, a także o praktykach takich jak zachęcanie do stalkingu czy manipulowanie tożsamościami płciowymi. Ponadto serial dokumentuje intensywne wysiłki członków rodzin pragnących wyrwać swoich najbliższych z sieci utkanej przez Jeffa i Shaleię.

Robbie Williams 2023 - Biograficzny Dokumentalny Muzyczny Czteroczęściowy serial dokumentalny opowiadający historię najpopularniejszego brytyjskiego artysty solowego wszech czasów, którego premiera zbiega się z 25. rocznicą rozpoczęcia jego kariery solowej. Zobaczymy w nim wcześniej nieznane ujęcia z osobistych archiwów zebranych w ciągu 30 lat, które pokazują osobiste oblicze Robbiego. Ten przełomowy serial stworzony przez zespół uznanych filmowców z Asifem Kapadeią w roli producenta wykonawczego prezentuje sylwetkę człowieka kryjącego się za sensacyjnymi nagłówkami gazet.

10 listopada

Zabójca The Killer 2023 1 godz. 58 min. Dramat Kryminał Akcja Michael Fassbender Tilda Swinton Katastrofalne pudło sprawia, że zabójca musi stoczyć walkę ze zleceniodawcami i z samym sobą w międzynarodowej obławie, w której – jak utrzymuje – nie ma nic osobistego.

14 listopada

Suburræterna 2023 - Rzym, rok 2011. Instytucje polityczne są o krok od upadku, Watykanem wstrząsają skandale, a na ulicach stolicy rozpętuje się piekło. W półświatku Cinaglia ( Filippo Nigro ) próbuje kontynuować dziedzictwo Samuraja oraz wspólnie z Badalim ( Emmanuele Aita ) sprawuje kontrolę nad całą przestępczą aktywnością w mieście przy poparciu Adelaide ( Paola Sotgiu ) i Angeliki ( Carlotta Antonelli ), które teraz kierują klanem Anacleti, a także Nadii ( Federica Sabatini ), która pomaga im zarządzać handlem w Ostii. Lecz nie wszyscy akceptują taki stan rzeczy. Do gry dołączają nowy zawodnicy, którzy zakłócają równowagę sił w Rzymie. Nadchodzi rewolucja, która rozchodzi się od kościoła i ratusza aż po wybrzeża Ostii, a jej celem jest wymazać wszystko to, co należy do przeszłości. Spadino ( Giacomo Ferrara ) musi wrócić do domu, aby ochronić swoją rodzinę przed zniszczeniem. Musi zdobyć nowych sprzymierzeńców – nawet wśród tych, z którymi nigdy by się nie spodziewał stanąć ramię w ramię… Lecz wojna to wojna, a jej stawką jest władza nad Rzymem.

15 listopada

Informacja zwrotna 2023 - Dramat Thriller Arkadiusz Jakubik Jakub Sierenberg Uzależniony od alkoholu były muzyk rockowy wyrusza w szaloną podróż w najciemniejsze zakamarki Warszawy i ludzkiej psychiki, aby odnaleźć swojego zaginionego syna.

16 listopada

The Crown 2016 - 2023 52 min. Biograficzny Dramat Claire Foy Matt Smith Związek księżnej Diany i Dodiego Fayeda rozkwita. Jednak nieszczęsna podróż samochodem ma druzgocące konsekwencje. Książę William próbuje wrócić do życia w Eaton po śmierci matki, a rodzina królewska musi zmierzyć się z reakcją opinii publicznej. Zbliżający się Złoty Jubileusz skłania królową do refleksji nad przyszłością monarchii w związku ze ślubem Karola i Camilli oraz związkiem Williama i Kate, który zapowiada się niczym opowieść z bajki.

17 listopada

Kryptogra Nouveaux riches 2023 1 godz. 41 min. Komedia Nassim Lyes Zoé Marchal Youss jest zawodowym oszustem. Podczas partii pokera, która nie idzie po jego myśli, poznaje kryptomilionerkę o imieniu Stéphanie i dostrzega w niej potencjalne źródło środków na spłatę długów. Niestety, nie jest pierwszym, który próbuje się do niej zbliżyć...

Wyznawca 2 Dokjeon 2 2023 1 godz. 54 min. Kryminał Akcja Jin-woong Jo Seung-won Cha Kryminalny film akcji Netflix o śmiertelnej wojnie, którą toczy detektyw Won Ho (Cho Jin-woong), nieustannie ścigający pana Lee, z zaginionym Rakiem (Oh Seung-hoon), odnalezionym Brianem (Cha Seung-won) oraz gangsterem o pseudonimie Big Knife (Han Hyo-joo), który przybył z Chin, aby rozwikłać sytuację.

Rustin 2023 1 godz. 46 min. Biograficzny Dramat Bill Irwin Chris Rock Bayard Rustin był architektem epokowego marszu na Waszyngton w 1963 roku oraz jednym z najznamienitszych aktywistów i organizatorów w historii. Nieustępliwie podważał autorytety oraz nigdy nie przepraszał za to, kim był, w co wierzył i kogo pragnął. Przeszedł do historii, po czym świat o nim zapomniał. "Rustin" to film wyreżyserowany przez George’a C. Wolfe’a, zdobywcę nagrody DGA oraz pięciokrotnego laureata nagrody Tony, z uhonorowanym nagrodą Emmy Colmanem Domingo w roli głównej. Ukazuje życie wyjątkowego człowieka, który wraz z Martinem Lutherem Kingiem Jr., Adamem Claytonem Powellem Jr. i Ellą Baker odważył się marzyć o lepszym świecie i zainspirował ludzi do marszu ku wolności.

21 listopada

Leo 2023 Animacja Familijny Komedia Animowana komedia muzyczna o dorastaniu, opowiadająca o ostatnim roku szkoły podstawowej widzianym oczami klasowego zwierzaka. Aktor i komik Adam Sandler ("Hotel Transylwania", "Od wesela do wesela") jest całkowicie w swoim żywiole, użyczając głosu 74-letniej jaszczurce o imieniu Leo. Ten zmęczony życiem gad od dekad przebywa w tej samej sali lekcyjnej, dzieląc terrarium z żółwim kumplem (Bill Burr). Gdy Leo dowiaduje się, że został mu tylko rok życia, postanawia uciec na wolność, ale zamiast tego zostaje wplątany w problemy nerwowych uczniów i pewnego niemożebnie wrednego pedagoga. Tym samym lista rzeczy, które powinien zrobić przed śmiercią, okazuje się wyjątkowo dziwaczna, ale za to jakże fascynująca…

22 listopada

Squid Game: Wyzwanie Squid Game: The Challenge 2023 Reality-show 456 graczy weźmie udział w walce o nagrodę w wysokości 4,56 mln dolarów, która zmieni ich życie. Rywalizując w zadaniach inspirowanych oryginalnym serialem (i nie tylko), podczas których gracze będą odpadać jeden po drugim, uczestnicy zweryfikują swoje strategie, sojusze oraz siłę charakteru.

24 listopada

Zupełnie normalna rodzina En helt vanlig familj 2023 Sandellowie to zwyczajna rodzina, której członkami są pastor Adam, prawniczka Ulrika i ich 19-letnia córka – Stella. Cała trójka wiedzie pozornie idealne życie na wymuskanych przedmieściach Lund. Pewnego dnia ich życie wywraca się do góry nogami, gdy Stella zostaje zatrzymana jako podejrzana o zabójstwo. Jej zdruzgotani rodzice nie wiedzą, co powinni zrobić. Co tak naprawdę się wydarzyło? Oboje chcą za wszelką cenę pomóc Stelli, ale czy rzeczywiście znają swoją córkę? A siebie nawzajem?

30 listopada

Zmasakrowani Obliterated 2023 - Komedia Akcja "Zmasakrowani" to naszpikowana akcją komedia o elitarnym oddziale specjalnym, który udaremnia atak na Las Vegas. Po pełnej alkoholu, narkotyków i seksu imprezie dla uczczenia zwycięstwa zespół odkrywa, że bomba, którą rozbroili, była atrapą. Teraz odurzeni członkowie zespołu muszą przezwyciężyć zamroczenie, pokonać swoje problemy osobiste, znaleźć prawdziwą bombę i ocalić świat.

A to nie wszystko! Zobaczcie przygotowane przez nas zestawienie najciekawszych premier, które już w październiku trafią na Netflix! Na który film lub serial czekacie najbardziej? Który tytuł polecicie znajomym? Czekamy na Wasze komentarze.