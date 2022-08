Netflix prezentuje najciekawsze premiery września 2022

Tematem scenariusza " 21 gramów ", autorstwa Guillermo Arriaga (" Amores perros "), są egzystencjalne przeżycia trzech osób. Wypadek niespodziewanie łączy ich losy. Każda z postaci będzie musiała stawić czoła nowej sytuacji - wybrać miłość, zemstę lub dążenie do odkupienia? Profesor college'u Paul Rivers ( Sean Penn ) wraz z żoną Mary ( Charlotte Gainsbourg ) prowadzą życie na granicy śmierci. Paul jest śmiertelnie chory i oczekuje na transplantację serca. Jego żona marzy o dziecku - jedyną szansą jest sztuczne zapłodnienie. Cristina Peck ( Naomi Watts ) to ukochana starsza siostra Claudii ( Clea DuVall ), dobra żona Michaela ( Danny Huston ) i kochająca matką dwóch małych dziewczynek. Życie jej rodziny wypełnione jest nadzieją i radością. Były kryminalista Jack Jordan ( Benicio Del Toro ) i jego żona Marianne ( Melissa Leo ) walczą o prawo do opieki nad swoimi dziećmi. Jack głęboko angażuje się w działalność religijną. Ich losy połączy tragiczny nieszczęśliwy wypadek. Paul zmierzy się ze swoją śmiertelnością, Cristina będzie musiała pogodzić się z potworną teraźniejszością i stawić czoła przyszłości, zaś wiara Jacka zostanie wystawiona na próbę. Każdy z bohaterów może odzyskać duchową równowagę wyłącznie dzięki innym.

Amaia uważa, że jej życie jest do bani. Z dnia na dzień musi pożegnać się z Barceloną, w której mieszkają wszyscy jej znajomi i która jest dla niej po prostu domem, aby zamieszkać w miasteczku swojej matki, gdzie NIGDY nic się nie dzieje. Wkrótce Amaia odkrywa jednak coś, co może przewrócić jej życie do góry nogami. Całkiem prawdopodobne staje się bowiem, że odziedziczyła niezwykłe moce po swojej babce – kobiecie, której nigdy nie poznała, a która była jedyną czarownicą, jaka kiedykolwiek żyła w miejscowości Salabarria.

Untold: The Race of the Century

Życie Drei ( Camila Mendes ), będącej u szczytu popularności w szkole średniej jako alfa — gwiazda całego kampusu, legnie w gruzach w wyniku opublikowania sekstaśmy, o co podejrzewany jest Max (Austin Abrams), jej chłopak i król całej szkoły. Eleanor ( Maya Hawke ) jest nierozgarniętą przeniesioną uczennicą. Nagle dowiaduje się, że będzie chodzić do szkoły ze swoją dawną prześladowczynią Carissą ( Ava Capri ), która rozpowiadała o niej paskudne plotki na letnim obozie, gdy obie miały 13 lat, co bardzo ją irytuje. Po sekretnym spotkaniu Drea i Eleanor po kryjomu zawiązują sojusz, by zemścić się na swoich prześladowcach.

Kosuke i Natsume to dwójka przyjaciół z dzieciństwa. Od najmłodszych lat wychowywano ich jak brata i siostrę, jednak w szóstej klasie ich relacje zaczynają się psuć, gdy umiera dziadek Kosukego, Yasutsugu. Pewnego dnia podczas wakacji Kosuke i jego koledzy z klasy zakradają się do przeznaczonego do wyburzenia kompleksu mieszkaniowego, o którym chodzą słuchy, że jest nawiedzony. Jest to miejsce, w którym Kosuke i Natsume dorastali, i z którym mają wiele wspomnień. Tam Kosuke wpada na Natsume i zostaje zapytany, czy zna tajemniczego Noppo. Nagle natykają się na zagadkowe zjawisko. Po odzyskaniu przytomności widzą przed sobą jedynie bezkresne morze. Kosuke wraz z resztą dzieci dryfują w kompleksie mieszkaniowym po nieznanych wodach, za wszelką cenę starając się przetrwać. Dochodzi między nimi do starć i rozżaleń, a może nawet i do pojednania. Czy uda im się wrócić do starego świata? Zaczyna się podróż na pożegnanie lata...