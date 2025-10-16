Newsy Seriale Netflix przedłużył nowy serial animowany. Dzień po premierze
Zaledwie dzień po premierze animowanego serialu dla dorosłych pt. "Splinter Cell: Deathwatch" platforma Netflix ogłosiła, że powstanie drugi sezon. Za projekt odpowiada Derek Kolstad, twórca filmowej serii "John Wick".

O czym opowiada "Splinter Cell: Deathwatch"?



Serial zadebiutował we wtorek i znalazł się w gronie najchętniej oglądanych produkcji Netflixa w USA, zajmując 10. miejsce. To pierwszy animowany serial oparty na kultowej serii gier "Tom Clancy’s Splinter Cell", stworzonej przez Ubisoft.


Fabuła skupia się na legendarnym agencie Samie Fisherze, który po latach zostaje wciągnięty z powrotem w akcję, gdy młoda agentka prosi go o pomoc. Głosu głównemu bohaterowi użycza Liev Schreiber. W serialu wzięła udział także Kirby Howell-Baptiste, która zagrała rolę Zinnii McKennie. Scenariusz napisał Kolstad, a reżyserią zajęli się Guillaume Dousse oraz Félicien Colmet-Daage. Produkcją serialu zajmują się Ubisoft Film & Television oraz studia animacyjne Sun Creature i Fost. Data premiery kolejnych odcinków nie została jeszcze ujawniona.

Pierwsza gra z serii "Tom Clancy’s Splinter Cell" zadebiutowała w 2003 roku i zyskała dużą popularność. Przez lata mówiło się o filmowej adaptacji, w której miał zagrać Tom Hardy, ostatecznie jednak projekt ten został anulowany.

