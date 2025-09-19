Newsy Seriale Spin-off "Wiedźmina" jednak uratowany? Nowa plotka na temat "The Rats"
VOD / Seriale

Spin-off "Wiedźmina" jednak uratowany? Nowa plotka na temat "The Rats"

MovieWeb / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Netflix+skasowa%C5%82+%22The+Rats%22.+Spin-off+serialu+%22Wied%C5%BAmin%22+dostanie+nowe+%C5%BCycie+jako+film-163013
Spin-off &quot;Wiedźmina&quot; jednak uratowany? Nowa plotka na temat &quot;The Rats&quot;
Ciekawą plotkę rozpowszechnia What's on Netflix. Twierdzi, że najgorsza rzecz zrobiona kiedykolwiek w uniwersum "Wiedźmina" doczeka się swojej premiery. W innej formie niż to pierwotnie planowano.

Miał być serial, będzie film



Tym projektem jest "The Rats". Był on pomyślany jako serial stanowiący rozszerzenie uniwersum serialu "Wiedźmin". Jednak prace nad nim przerwano w 2023 roku i nic nie wskazywało na to, że kiedykolwiek ujrzy światło dzienne.

Plotki mówiły, że cały projekt był jedną wielką katastrofą, a na planie wszystko, co mogło, poszło nie tak. W sieci pojawiały się opinie o tym, że nakręcony materiał jest gorszy od miniserialu "Wiedźmin: Rodowód krwi".


Spin-off miał opowiadać historię grupy, którą Ciri poznaje wraz z końcem 3. sezonu głównej serii. W oficjalnym opisie fabuły mogliśmy przeczytać, że w "The Rats" szóstka nastoletnich złodziei musi wykorzystać swoje kryminalne umiejętności, aby zaplanować największy skok w swojej karierze – przeciwko najgroźniejszej organizacji przestępczej w królestwie. 

Za reżyserię projektu odpowiadała Mairzee Almas. A scenariusz napisała Haily Hall. W obsadzie znaleźli się m.in.: Dolph Lundgren, Ben Radcliffe, Christelle Elwin, Fabian McCallum, Aggy K. Adams, Juliette Alexandra i Connor Crawford.

What's on Netflix twierdzi jednak, że nakręcony materiał nie został wyrzucony do kosza. Platforma zdecydowało, że zostanie on sklejony w film. Jego premiera ma nastąpić w okolicach debiutu czwartego sezonu serialu "Wiedźmin". Ten trafi na Netflix już 30 października.

Zwiastun 4. sezonu serialu "Wiedźmin"




Powiązane artykuły false

Najnowsze Newsy

Inne Filmy

Bez widowisk DC w kinach? Netflix chce kupić Warner Bros.

2 komentarze

"Superman" już w HBO Max

1 komentarz
VOD Filmy

Leighton Meester zostanie bodyguardką w filmie Netfliksa?

6 komentarzy
Filmy

Gwiazda Lanthimosa w nowym filmie twórcy "Sukcesji"?

Filmy

"Tropiciele mogił" wracają. Twórcy oryginału pracują nad rebootem

3 komentarze
Filmy

Filmweb poleca: "Sirât"

1 komentarz
Filmy

Recenzujemy "Jedną bitwę po drugiej". DiCaprio w filmie roku?

11 komentarzy