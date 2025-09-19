Spin-off "Wiedźmina" jednak uratowany? Nowa plotka na temat "The Rats"

Ciekawą plotkę rozpowszechnia What's on Netflix. Twierdzi, że najgorsza rzecz zrobiona kiedykolwiek w uniwersum "Wiedźmina" doczeka się swojej premiery. W innej formie niż to pierwotnie planowano.
Miał być serial, będzie film
Tym projektem jest "The Rats"
. Był on pomyślany jako serial stanowiący rozszerzenie uniwersum serialu "Wiedźmin
". Jednak prace nad nim przerwano w 2023 roku
i nic nie wskazywało na to, że kiedykolwiek ujrzy światło dzienne.
Plotki mówiły, że cały projekt był jedną wielką katastrofą, a na planie wszystko, co mogło, poszło nie tak. W sieci pojawiały się opinie o tym, że nakręcony materiał jest gorszy od miniserialu "Wiedźmin: Rodowód krwi"
.
Spin-off miał opowiadać historię grupy, którą Ciri poznaje wraz z końcem 3. sezonu głównej serii. W oficjalnym opisie fabuły mogliśmy przeczytać, że w "The Rats"
szóstka nastoletnich złodziei musi wykorzystać swoje kryminalne umiejętności, aby zaplanować największy skok w swojej karierze – przeciwko najgroźniejszej organizacji przestępczej w królestwie.
Za reżyserię projektu odpowiadała Mairzee Almas
. A scenariusz napisała Haily Hall
. W obsadzie znaleźli się m.in.: Dolph Lundgren
, Ben Radcliffe
, Christelle Elwin
, Fabian McCallum
, Aggy K. Adams
, Juliette Alexandra
i Connor Crawford
.
What's on Netflix twierdzi jednak, że nakręcony materiał nie został wyrzucony do kosza. Platforma zdecydowało, że zostanie on sklejony w film
. Jego premiera ma nastąpić w okolicach debiutu czwartego sezonu serialu "Wiedźmin
". Ten trafi na Netflix już 30 października.
Zwiastun 4. sezonu serialu "Wiedźmin"