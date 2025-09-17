Newsy Filmy Netflix: polski Top 10 tygodnia – "100 dni do matury" podbija platformę
Netflix: polski Top 10 tygodnia – "100 dni do matury" podbija platformę

Moc Ekipy jest nadal wielka. Stworzony przez jutubowy kolektyw film "100 dni do matury" zdobył wielu widzów w kinach, a teraz kontynuuje tę passę w Internecie. Produkcja wdrapała się na szczyt zestawienia pełnych metraży, pokonując po drodze hitowe "K-popowe łowczynie demonów" i komedię romantyczną "Nie ten Paryż". Bez niespodzianek obyło się wśród seriali - tu pierwsze miejsce niezmiennie okupuje drugi sezon "Wednesday". Poniżej przedstawiamy wszystkie 20 tytułów, które w minionym tygodniu przyciągnęły przed ekrany użytkowników Netfliksa z Polski.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 8-14.09.2025



10
plakat filmu Psi Patrol: Film

Psi Patrol: Film

Paw Patrol: The Movie
2021
1h 28m

Animacja

Familijny

Kanada

USA

Animacja

Familijny

Psi Patrol wkracza do akcji… i po raz pierwszy na dużym ekranie! Kiedy ich rywal – Humdinger – zostaje burmistrzem Adventure City i zaczyna siać zamęt, Ryder i jego bohaterskie szczeniaki wrzucają na wysoki bieg, by zmierzyć się z najbardziej wymagającą misją w swojej karierze. W między czasie drużyna poznaje nowego sojusznika – bystrego jamnika Liberty – i razem walczą o ocalenie mieszkańców miasta! Czy Psiemu Patrolowi uda się uratować miasto, zanim będzie za późno? W końcu żadne miasto nie jest za duże, ani żaden szczeniak nie jest za mały!

9
plakat filmu Pragnę tylko ciebie

Pragnę tylko ciebie

Fall for Me
2025
1h 45m

Dramat

Thriller

Romans

Niemcy

Dramat

Thriller

Romans

Lilli jedzie na słoneczną Majorkę, aby odwiedzić swoją siostrę, Valerię, i w końcu złapać nieco oddechu. Po jej przyjeździe Valeria ogłasza błyskawiczne zaręczyny z czarującym Francuzem Manu i przedstawia plan inwestycji w luksusowy pensjonat. Lilli nabiera podejrzeń i postanawia dowiedzieć się więcej o narzeczonym siostry. Nieoczekiwanie poddaje się jednak urokowi Toma, tajemniczego menedżera klubu nocnego. Wybucha między nimi płomienny romans, za którym kryje się jednak mroczna tajemnica.

8
plakat filmu Dzielnica Lakeview

Dzielnica Lakeview

Lakeview Terrace
2008
1h 50m

Dramat

Thriller

USA

Dramat

Thriller

Młoda para (Patrick Wilson i Kerry Washington) właśnie wprowadziła się do wymarzonego domu w Kalifornii. Niespodziewanie stają się celem ataków najbliższego sąsiada, który nie akceptuje ich mieszanego małżeństwa. Surowy, samotny ojciec i jednocześnie oficer policji Los Angeles (Samuel L. Jackson), mianował się strażnikiem sąsiedztwa patrolując je dokładnie swymi czujnymi oczami. To, co jednym daje komfortowe poczucie bezpieczeństwa mocno niepokoi nowożeńców. Natrętne ingerencje w ich życie zmuszają parę do podjęcia walki o niezależność.

7
plakat filmu W sieci pająka

W sieci pająka

Along Came a Spider
2001
1h 44m

Kryminał

Thriller

Kanada

Niemcy

USA

Kryminał

Thriller

Wstrząśnięty śmiercią swej partnerki, policyjny detektyw i autor kryminalnych bestsellerów, Alex Cross przechodzi na emeryturę. Kiedy jednak szalony psychopata (Michael Wincott) porywa córkę senatora, Alex wbrew sobie zostaje wciągnięty do jego gry. Wraz z przydzieloną do ochrony porwanej dziewczynki agentką tajnych służb (Monica Potter) Alex podąża pełną zagadek, mroczną i krętą ścieżką, która doprowadza go do szokującego odkrycia - porywaczowi wcale nie chodzi o okup. Pragnie, by Alex uwiecznił na kartach swej kolejnej książki jego zbrodnię stulecia! Ścigając się z czasem i śmiercią, detektyw zanurza się w misternie tkaną sieć niebezpieczeństw i kłamstw, aby powstrzymać szaleńca i uratować życie niewinnej ofiary.

6
plakat filmu Planeta Singli 4: Wyspa

Planeta Singli 4: Wyspa

2025
1h 40m

Komedia rom.

Polska

Komedia rom.

W czwartej odsłonie uwielbianego hitu para celebrytów, Tomek i Ania, odwiedzają przyjaciela, Marcela, który niedawno zainwestował w hotel na egzotycznej wyspie. Szybko zostają wciągnięci w jego ambitny plan uruchomienia reality show dla singli na wyspie. W miarę jak wizyta postępuje, podejrzewają, że nowy partner Marcela to oszust w stylu "Oszusta z Tindera". Wspierany przez znajomego, Bogdana - zanurzonego po uszy w teoriach spiskowych - i zniechęcany przez Anię - przechodzącą terapię hormonalną po nieudanych próbach zajścia w ciążę - Tomek musi uratować Marcela przed straszną pomyłką.

5
plakat filmu Czwartkowy Klub Zbrodni

Czwartkowy Klub Zbrodni

The Thursday Murder Club
2025
2h

Komedia kryminalna

USA

Komedia kryminalna

Oparty na znanej na całym świecie bestsellerowej powieści Richarda Osmana film opowiada o czworgu pełnych wigoru emerytów - Elizabeth (Helen Mirren), Ronie (Pierce Brosnan), Ibrahimie (Ben Kingsley) i Joyce (Celia Imrie) - którzy dla rozrywki rozwiązują niewyjaśnione sprawy morderstw. Kiedy w ich otoczeniu dochodzi do zagadkowego zgonu, ich śledztwo przybiera ekscytujący obrót - okazuje się bowiem, że teraz mają do czynienia z prawdziwym przestępstwem.

4
plakat filmu Wesele

Wesele

2021
2h 15m

Dramat

Polska

Łotwa

Dramat

Biznesmen Rysiek jest zabieganym człowiekiem – w dzień ślubu córki musi nie tylko pilnować przebiegu imprezy, ale i nieustannie doglądać interesu. Coraz bardziej chaotycznemu weselu przygląda się nestor rodu, do którego wracają tragiczne wydarzenia sprzed lat. Ale czy przeszłość tak naprawdę jest przeszłością? Wojciech Smarzowski znowu poddaje bezlitosnej diagnozie polskie społeczeństwo.

3
plakat filmu Nie ten Paryż

Nie ten Paryż

The Wrong Paris
2025
1h 47m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Młoda kobieta (Miranda Cosgrove) zgłasza się do udziału w programie randkowym, przekonana, że odbywa się on w stolicy Francji, podczas gdy w rzeczywistości zdjęcia są kręcone w mieścinie Paris w Teksasie. Postanawia więc wyeliminować się z dalszej gry, ale na przeszkodzie staje jej niespodziewane uczucie do przystojnego uczestnika (Pierson Fodé).

2
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Fantasy

Musical

USA

Animacja

Fantasy

Musical

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

1
plakat filmu 100 dni do matury

100 dni do matury

2025
1h 50m

Komedia

Akcja

Polska

Komedia

Akcja

Kapsel to imprezowicz z klasy maturalnej, dla którego znacznie ważniejsza niż egzamin dojrzałości jest paczka bliskich znajomych. Gdy dociera do niego, że zakończenie liceum oznacza również rozpad jego ekipy, postanawia pokrzyżować wszystkim studenckie plany i podarować jeszcze jeden rok wspólnej beztroski. Aby ocalić przyjaciół od trudów wkraczania w dorosłość, zamierza włamać się do innowacyjnego systemu Ministerstwa Edukacji i zmienić wyniki matur. Do brawurowej akcji angażuje grupę licealistów z najmniejszymi szansami na zdanie matury oraz… dawno niewidzianego, pełnego kontrowersyjnych życiowych mądrości dziadka. Czy genialny plan Kapsla się powiedzie? Czy chłopakowi uda się zmienić bieg wydarzeń i zatrzymać przyjaciół przy sobie?



Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 8-14.09.2025



10
plakat filmu 1670

1670

2023 -
35m

Historyczny

Komedia

Polska

Historyczny

Komedia

(Sezon 1) Jest rok 1670. Jan, głowa szlacheckiej rodziny i właściciel (mniejszej) połowy wsi Adamczycha, marzy o zapisaniu się na kartach historii Polski - najpotężniejszego państwa na świecie. Pasmo jego życiowych sukcesów pozwala myśleć, że jest na dobrej drodze. W końcu wszystko, co ma, odziedziczył sam, a całą resztę osiągnął ciężką pracą własnych chłopów. Jego ambitne plany zakłóca jednak niełatwa codzienność właściciela ziemskiego - na sejmiku znów trzeba zawetować pomysł podniesienia podatków, nieprzekonani do teorii skapywania chłopi tracą motywację do pracy, córka sprzeciwia się wydaniu za syna magnata, a podstępny sąsiad Andrzej knuje, jak zebrać większe plony w tym roku... W dodatku Rzeczpospolita szlachecka złośliwie akurat teraz chyli się ku upadkowi. Na szczęście opatrzność zawsze jest po stronie Polski, a postępowe myślenie Jana pozwoli mu wybrnąć z każdej sytuacji i sięgnąć po wieczną chwałę!

9
plakat filmu Zabite

Zabite

Las muertas
2025
1h 8m

Dramat

Thriller

Meksyk

Dramat

Thriller

(Miniserial) "Zabite" to dramatyzowana opowieść o wzlocie i upadku sióstr Arcángeli i Serafiny Baladro, które w latach 60. XX w. zbudowały imperium domów publicznych i przeszły do historii jako najokrutniejsze i najbardziej przerażające seryjne morderczynie w kraju.

8
plakat filmu Wednesday

Wednesday

2022 -
55m

Fantasy

Czarna komedia

USA

Fantasy

Czarna komedia

(Sezon 1) Przepełniona zjawiskami paranormalnymi opowieść detektywistyczna osadzona w czasie, gdy Wednesday Addams pobiera nauki w Akademii Nevermore. Nasza bohaterka próbuje zapanować nad swoimi nowo odkrytymi mocami psychicznymi, powstrzymać mordercze siły terroryzujące okolicę oraz rozwiązać nadnaturalną zagadkę, której częścią przed 25 laty stali się jej rodzice. Zobaczymy też, jak Wednesday odnajdzie się w gąszczu relacji z innymi uczniami Akademii Nevermore.

7
plakat filmu Kicia Kocia

Kicia Kocia

2019 -
6m

Animacja

Dla dzieci

Polska

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 1) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.

6
plakat filmu Kicia Kocia

Kicia Kocia

2019 -
6m

Animacja

Dla dzieci

Polska

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 2) Dla wesołej, ciekawskiej Kici Koci każdy dzień to nowe możliwości dobrej zabawy i odkrywania świata z przyjaciółmi i kochającą rodziną.

5
plakat filmu Wybór

Wybór

Hostage
2025
43m

Dramat

Thriller

Polityczny

Wielka Brytania

Dramat

Thriller

Polityczny

(Miniserial) Gdy mąż brytyjskiej premier zostaje porwany, a prezydentka Francji otrzymuje pogróżki, obie stają przed trudnym wyborem. Czy - zmuszone do ostrej rywalizacji, w której stawką jest ich polityczna przyszłość i życie - zdołają połączyć siły, aby odkryć spisek, zagrażający im obu?

4
plakat filmu Tyler Perry's Beauty in Black

Tyler Perry's Beauty in Black

2024 -
49m

Dramat

USA

Dramat

(Sezon 2) "Beauty in Black" to historia o dwóch kobietach wiodących zupełnie różne życie. Wyrzucona z domu przez matkę Kimmie z trudem zarabia na utrzymanie. Mallory prowadzi świetnie prosperującą firmę. Nieoczekiwanie ich losy zaczynają się splatać ze sobą.

3
plakat filmu Moje życie z Walterami

Moje życie z Walterami

My Life with the Walter Boys
2023 -
46m

Melodramat

USA

Wielka Brytania

Melodramat

(Sezon 2) Piętnastoletnia mieszkanka Manhattanu, Jackie Howard, której rodzina ginie w tragicznym wypadku, musi nauczyć się zasad nowego życia gdzieś na zapadłej prowincji w stanie Kolorado razem ze swoimi opiekunami – i ośmioma rozwydrzonymi chłopakami.

2
plakat filmu Dwa groby

Dwa groby

Dos tumbas
2025
49m

Kryminał

Thriller

Hiszpania

Kryminał

Thriller

(Miniserial) Dwa lata po zaginięciu dwóch szesnastoletnich przyjaciółek, Veróniki i Marty, śledztwo w sprawie zostaje zakończone z powodu braku dowodów i podejrzanych. Babcia jednej z dziewczyn, Isabel (Kiti Mánver), która nie ma już nic do stracenia, postanawia na własną rękę poznać prawdę. Isabel nie cofnie się przed niczym, aby ustalić, co wydarzyło się feralnej nocy, a zwykłe poszukiwania sprawcy szybko zmieniają się w opowieść o zemście.

1
plakat filmu Wednesday

Wednesday

2022 -
55m

Fantasy

Czarna komedia

USA

Fantasy

Czarna komedia

(Sezon 2) Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Wednesday, uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok, zostaje również wciągnięta w nową mrożącą krew w żyłach nadprzyrodzoną tajemnicę.


Recenzja nowych odcinków 2. sezonu serialu "Wednesday"


