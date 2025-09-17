Netflix: polski Top 10 tygodnia – "100 dni do matury" podbija platformę

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 8-14.09.2025

10 Psi Patrol: Film Paw Patrol: The Movie 2021 1h 28m Animacja Familijny Cal Brunker Kanada USA Animacja Familijny Iain Armitage Marsai Martin Psi Patrol wkracza do akcji… i po raz pierwszy na dużym ekranie! Kiedy ich rywal – Humdinger – zostaje burmistrzem Adventure City i zaczyna siać zamęt, Ryder i jego bohaterskie szczeniaki wrzucają na wysoki bieg, by zmierzyć się z najbardziej wymagającą misją w swojej karierze. W między czasie drużyna poznaje nowego sojusznika – bystrego jamnika Liberty – i razem walczą o ocalenie mieszkańców miasta! Czy Psiemu Patrolowi uda się uratować miasto, zanim będzie za późno? W końcu żadne miasto nie jest za duże, ani żaden szczeniak nie jest za mały!

9 Pragnę tylko ciebie Fall for Me 2025 1h 45m Dramat Thriller Romans Sherry Hormann Niemcy Dramat Thriller Romans Svenja Jung Theo Trebs Lilli jedzie na słoneczną Majorkę, aby odwiedzić swoją siostrę, Valerię, i w końcu złapać nieco oddechu. Po jej przyjeździe Valeria ogłasza błyskawiczne zaręczyny z czarującym Francuzem Manu i przedstawia plan inwestycji w luksusowy pensjonat. Lilli nabiera podejrzeń i postanawia dowiedzieć się więcej o narzeczonym siostry. Nieoczekiwanie poddaje się jednak urokowi Toma, tajemniczego menedżera klubu nocnego. Wybucha między nimi płomienny romans, za którym kryje się jednak mroczna tajemnica.

4 Wesele 2021 2h 15m Dramat Wojciech Smarzowski Polska Łotwa Dramat Robert Więckiewicz Michalina Łabacz Biznesmen Rysiek jest zabieganym człowiekiem – w dzień ślubu córki musi nie tylko pilnować przebiegu imprezy, ale i nieustannie doglądać interesu. Coraz bardziej chaotycznemu weselu przygląda się nestor rodu, do którego wracają tragiczne wydarzenia sprzed lat. Ale czy przeszłość tak naprawdę jest przeszłością? Wojciech Smarzowski znowu poddaje bezlitosnej diagnozie polskie społeczeństwo.

2 K-popowe łowczynie demonów KPop Demon Hunters 2025 1h 39m Animacja Fantasy Musical Chris Appelhans USA Animacja Fantasy Musical Arden Cho May Hong Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

1 100 dni do matury 2025 1h 50m Komedia Akcja Mikołaj Piszczan Polska Komedia Akcja Bartosz Laskowski Jacek Koman Kapsel to imprezowicz z klasy maturalnej, dla którego znacznie ważniejsza niż egzamin dojrzałości jest paczka bliskich znajomych. Gdy dociera do niego, że zakończenie liceum oznacza również rozpad jego ekipy, postanawia pokrzyżować wszystkim studenckie plany i podarować jeszcze jeden rok wspólnej beztroski. Aby ocalić przyjaciół od trudów wkraczania w dorosłość, zamierza włamać się do innowacyjnego systemu Ministerstwa Edukacji i zmienić wyniki matur. Do brawurowej akcji angażuje grupę licealistów z najmniejszymi szansami na zdanie matury oraz… dawno niewidzianego, pełnego kontrowersyjnych życiowych mądrości dziadka. Czy genialny plan Kapsla się powiedzie? Czy chłopakowi uda się zmienić bieg wydarzeń i zatrzymać przyjaciół przy sobie?

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 8-14.09.2025

10 1670 2023 - 35m Historyczny Komedia Maciej Buchwald Kordian Kądziela Polska Historyczny Komedia Bartłomiej Topa Katarzyna Herman (Sezon 1) Jest rok 1670. Jan, głowa szlacheckiej rodziny i właściciel (mniejszej) połowy wsi Adamczycha, marzy o zapisaniu się na kartach historii Polski - najpotężniejszego państwa na świecie. Pasmo jego życiowych sukcesów pozwala myśleć, że jest na dobrej drodze. W końcu wszystko, co ma, odziedziczył sam, a całą resztę osiągnął ciężką pracą własnych chłopów. Jego ambitne plany zakłóca jednak niełatwa codzienność właściciela ziemskiego - na sejmiku znów trzeba zawetować pomysł podniesienia podatków, nieprzekonani do teorii skapywania chłopi tracą motywację do pracy, córka sprzeciwia się wydaniu za syna magnata, a podstępny sąsiad Andrzej knuje, jak zebrać większe plony w tym roku... W dodatku Rzeczpospolita szlachecka złośliwie akurat teraz chyli się ku upadkowi. Na szczęście opatrzność zawsze jest po stronie Polski, a postępowe myślenie Jana pozwoli mu wybrnąć z każdej sytuacji i sięgnąć po wieczną chwałę!

9 Zabite Las muertas 2025 1h 8m Dramat Thriller Luis Estrada Meksyk Dramat Thriller Paulina Gaitan Arcelia Ramírez (Miniserial) " Zabite " to dramatyzowana opowieść o wzlocie i upadku sióstr Arcángeli i Serafiny Baladro, które w latach 60. XX w. zbudowały imperium domów publicznych i przeszły do historii jako najokrutniejsze i najbardziej przerażające seryjne morderczynie w kraju.

2 Dwa groby Dos tumbas 2025 49m Kryminał Thriller Kike Maíllo Hiszpania Kryminał Thriller Kiti Mánver Álvaro Morte (Miniserial) Dwa lata po zaginięciu dwóch szesnastoletnich przyjaciółek, Veróniki i Marty, śledztwo w sprawie zostaje zakończone z powodu braku dowodów i podejrzanych. Babcia jednej z dziewczyn, Isabel ( Kiti Mánver ), która nie ma już nic do stracenia, postanawia na własną rękę poznać prawdę. Isabel nie cofnie się przed niczym, aby ustalić, co wydarzyło się feralnej nocy, a zwykłe poszukiwania sprawcy szybko zmieniają się w opowieść o zemście.

Recenzja nowych odcinków 2. sezonu serialu "Wednesday"