Netflix: polski Top 10 tygodnia – "Czwartkowy Klub Zbrodni" z sukcesem
Netflix: polski Top 10 tygodnia – "Czwartkowy Klub Zbrodni" z sukcesem

Polacy nie ugięli się pod urokiem "Wednesday". Ale wśród filmów króluje produkcja z rodzimym wątkiem: "Czwartkowy Klub Zbrodni" (więcej przeczytacie tutaj: Dlaczego nie zatrudniono Polaka? Dyrektorka Polskiego Instytutu Kultury krytykuje "Czwartkowy Klub Zbrodni"). To właśnie amerykańska produkcja prześcignęła uwielbiane "K-popowe łowczynie demonów" czy rodzime "Wesele". Poniżej przedstawiamy wszystkie 20 tytułów, które w minionym tygodniu przyciągnęły przed ekrany użytkowników Netfliksa z Polski.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 1-7.09.2025



10
plakat filmu Powrót do siebie

Powrót do siebie

Mending the Line
2022
2h 2m

Dramat

USA

Dramat

Podczas walk ostatniego dnia pobytu w Afganistanie żołnierz marines i zwiadowca John Colter (Sinqua Walls) doświadcza straszliwej traumy, który odmienia jego życie. Trafia do ośrodka dla weteranów w Montanie. Gdy konwencjonalna terapia zawodzi, Colter poznaje Ike'a (Brian Cox), weterana wojny w Wietnamie, który pomaga mu przezwyciężyć traumę dzięki łowieniu ryb.

9
plakat filmu Psi Patrol: Film

Psi Patrol: Film

Paw Patrol: The Movie
2021
1h 28m

Animacja

Familijny

Kanada

USA

Animacja

Familijny

Psi Patrol wkracza do akcji… i po raz pierwszy na dużym ekranie! Kiedy ich rywal – Humdinger – zostaje burmistrzem Adventure City i zaczyna siać zamęt, Ryder i jego bohaterskie szczeniaki wrzucają na wysoki bieg, by zmierzyć się z najbardziej wymagającą misją w swojej karierze. W między czasie drużyna poznaje nowego sojusznika – bystrego jamnika Liberty – i razem walczą o ocalenie mieszkańców miasta! Czy Psiemu Patrolowi uda się uratować miasto, zanim będzie za późno? W końcu żadne miasto nie jest za duże, ani żaden szczeniak nie jest za mały!

8
plakat filmu Madame Web

Madame Web

2024
1h 56m

Akcja

Sci-Fi

USA

Akcja

Sci-Fi

"Madame Web" to historia ratowniczki medycznej, Cassandry Webb, która pracuje na Manhattanie. Okazuje się, że może mieć niezwykłe umiejętności jasnowidzenia. Poznaje trzy młode kobiety mające według jej wizji niezwykłą przyszłość. Pod warunkiem, że jej dożyją.

7
plakat filmu The Watchers

The Watchers

2024
1h 42m

Fantasy

Horror

USA

Fantasy

Horror

Mina, 28-letnia artystka, gubi się w wielkiej, dziewiczej puszczy w zachodniej Irlandii. Kiedy znajduje w końcu schronienie, zupełnie nieświadomie razem z trójką nieznajomych, wpada w pułapkę. Każdej nocy zagubieni są obserwowani i prześladowani przez tajemnicze stwory. Nie widać ich, ale one widzą wszystko.

6
plakat filmu Pragnę tylko ciebie

Pragnę tylko ciebie

Fall for Me
2025
1h 45m

Dramat

Thriller

Romans

Niemcy

Dramat

Thriller

Romans

Lilli jedzie na słoneczną Majorkę, aby odwiedzić swoją siostrę, Valerię, i w końcu złapać nieco oddechu. Po jej przyjeździe Valeria ogłasza błyskawiczne zaręczyny z czarującym Francuzem Manu i przedstawia plan inwestycji w luksusowy pensjonat. Lilli nabiera podejrzeń i postanawia dowiedzieć się więcej o narzeczonym siostry. Nieoczekiwanie poddaje się jednak urokowi Toma, tajemniczego menedżera klubu nocnego. Wybucha między nimi płomienny romans, za którym kryje się jednak mroczna tajemnica.

5
plakat filmu Nieznany numer: Skandal SMS-owy w liceum

Nieznany numer: Skandal SMS-owy w liceum

Unknown Number: The High School Catfish
2025
1h 34m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

Nastolatka i jej chłopak przez wiele miesięcy są brutalnie prześladowani w sieci przez nieznany numer telefonu. Jednak gdy śledztwo w sprawie nękania nabiera tempa, władze odkrywają szokujący sekret, który wywraca do góry nogami wszystko, co sądzono o tej sprawie.

4
plakat filmu Planeta Singli 4: Wyspa

Planeta Singli 4: Wyspa

2025
1h 40m

Komedia rom.

Polska

Komedia rom.

W czwartej odsłonie uwielbianego hitu para celebrytów, Tomek i Ania, odwiedzają przyjaciela, Marcela, który niedawno zainwestował w hotel na egzotycznej wyspie. Szybko zostają wciągnięci w jego ambitny plan uruchomienia reality show dla singli na wyspie. W miarę jak wizyta postępuje, podejrzewają, że nowy partner Marcela to oszust w stylu "Oszusta z Tindera". Wspierany przez znajomego, Bogdana - zanurzonego po uszy w teoriach spiskowych - i zniechęcany przez Anię - przechodzącą terapię hormonalną po nieudanych próbach zajścia w ciążę - Tomek musi uratować Marcela przed straszną pomyłką.

3
plakat filmu Wesele

Wesele

2021
2h 15m

Dramat

Polska

Łotwa

Dramat

Biznesmen Rysiek jest zabieganym człowiekiem – w dzień ślubu córki musi nie tylko pilnować przebiegu imprezy, ale i nieustannie doglądać interesu. Coraz bardziej chaotycznemu weselu przygląda się nestor rodu, do którego wracają tragiczne wydarzenia sprzed lat. Ale czy przeszłość tak naprawdę jest przeszłością? Wojciech Smarzowski znowu poddaje bezlitosnej diagnozie polskie społeczeństwo.

2
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Fantasy

Musical

USA

Animacja

Fantasy

Musical

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

1
plakat filmu Czwartkowy Klub Zbrodni

Czwartkowy Klub Zbrodni

The Thursday Murder Club
2025
2h

Komedia kryminalna

USA

Komedia kryminalna

Oparty na znanej na całym świecie bestsellerowej powieści Richarda Osmana film opowiada o czworgu pełnych wigoru emerytów - Elizabeth (Helen Mirren), Ronie (Pierce Brosnan), Ibrahimie (Ben Kingsley) i Joyce (Celia Imrie) - którzy dla rozrywki rozwiązują niewyjaśnione sprawy morderstw. Kiedy w ich otoczeniu dochodzi do zagadkowego zgonu, ich śledztwo przybiera ekscytujący obrót - okazuje się bowiem, że teraz mają do czynienia z prawdziwym przestępstwem.


Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 1-7.09.2025



10
plakat filmu Miłość, oszustwa i zemsta

Miłość, oszustwa i zemsta

Love Con Revenge
2025 -
42m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

(Sezon 1) W tym prowokacyjnym serialu dokumentalnym Cecilie Fjellhøy, która padła ofiarą podstępnego i wyrafinowanego "Oszusta z Tindera", łączy siły z prywatną detektyw Brianne Joseph. Wspólnie demaskują oszustów matrymonialnych i pomagają ich ofiarom odzyskać kontrolę nad życiem.

9
plakat filmu Rzeki przeznaczenia

Rzeki przeznaczenia

Pssica
2025
54m

Kryminał

Thriller

Brazylia

Kryminał

Thriller

(Miniserial) Kiedy nastolatka zostaje porwana przez handlarzy ludźmi, pirat rzeczny i łaknąca zemsty matka równolegle ruszają jej na ratunek, ale ich drogi się przecinają.

8
plakat filmu Wednesday

Wednesday

2022 -
55m

Fantasy

Czarna komedia

USA

Fantasy

Czarna komedia

(Sezon 1) Przepełniona zjawiskami paranormalnymi opowieść detektywistyczna osadzona w czasie, gdy Wednesday Addams pobiera nauki w Akademii Nevermore. Nasza bohaterka próbuje zapanować nad swoimi nowo odkrytymi mocami psychicznymi, powstrzymać mordercze siły terroryzujące okolicę oraz rozwiązać nadnaturalną zagadkę, której częścią przed 25 laty stali się jej rodzice. Zobaczymy też, jak Wednesday odnajdzie się w gąszczu relacji z innymi uczniami Akademii Nevermore.

7
plakat filmu Kicia Kocia

Kicia Kocia

2019 -
6m

Animacja

Dla dzieci

Polska

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 1) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.

6
plakat filmu Kicia Kocia

Kicia Kocia

2019 -
6m

Animacja

Dla dzieci

Polska

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 2) Dla wesołej, ciekawskiej Kici Koci każdy dzień to nowe możliwości dobrej zabawy i odkrywania świata z przyjaciółmi i kochającą rodziną.

5
plakat filmu Moje życie z Walterami

Moje życie z Walterami

My Life with the Walter Boys
2023 -
46m

Melodramat

USA

Wielka Brytania

Melodramat

(Sezon 1) "Moje życie z Walterami" to wzruszająca historia o dorastaniu, której bohaterką jest piętnastoletnia mieszkanka Manhattanu Jackie Howard, osierocona w wyniku tragicznego wypadku. Dziewczyna porzuca swoje uprzywilejowane życie w Nowym Jorku i przeprowadza się do stanu Kolorado, aby zamieszkać z Katherine, swoją nową opiekunką i najlepszą przyjaciółką matki, która wraz z mężem George'em wychowuje dziesięcioro dzieci. Oswajając się stopniowo z nowym i chaotycznym wiejskim życiem, Jackie chce zrealizować swoje marzenie o dostaniu się na uczelnię Princeton. Sprawę utrudniają uczucia, jakimi darzy dwóch bardzo różnych braci Walterów - godnego zaufania kujona Alexa oraz tajemniczego i niepoukładanego Cole'a. Napięcia i uczucia, które Jackie próbuje wyprzeć, mogą pokrzyżować jej plany. Czy dziewczynie uda się pozostać wierną sobie i jednocześnie znaleźć miłość?

4
plakat filmu Wybór

Wybór

Hostage
2025
43m

Dramat

Polityczny

Thriller

Wielka Brytania

Dramat

Polityczny

Thriller

(Miniserial) Gdy mąż brytyjskiej premier zostaje porwany, a prezydentka Francji otrzymuje pogróżki, obie stają przed trudnym wyborem. Czy - zmuszone do ostrej rywalizacji, w której stawką jest ich polityczna przyszłość i życie - zdołają połączyć siły, aby odkryć spisek, zagrażający im obu?

3
plakat filmu Moje życie z Walterami

Moje życie z Walterami

My Life with the Walter Boys
2023 -
46m

Melodramat

USA

Wielka Brytania

Melodramat

(Sezon 2) Piętnastoletnia mieszkanka Manhattanu, Jackie Howard, której rodzina ginie w tragicznym wypadku, musi nauczyć się zasad nowego życia gdzieś na zapadłej prowincji w stanie Kolorado razem ze swoimi opiekunami – i ośmioma rozwydrzonymi chłopakami.

2
plakat filmu Dwa groby

Dwa groby

Dos tumbas
2025
49m

Kryminał

Thriller

Hiszpania

Kryminał

Thriller

(Miniserial) Dwa lata po zaginięciu dwóch szesnastoletnich przyjaciółek, Veróniki i Marty, śledztwo w sprawie zostaje zakończone z powodu braku dowodów i podejrzanych. Babcia jednej z dziewczyn, Isabel (Kiti Mánver), która nie ma już nic do stracenia, postanawia na własną rękę poznać prawdę. Isabel nie cofnie się przed niczym, aby ustalić, co wydarzyło się feralnej nocy, a zwykłe poszukiwania sprawcy szybko zmieniają się w opowieść o zemście.

1
plakat filmu Wednesday

Wednesday

2022 -
55m

Fantasy

Czarna komedia

USA

Fantasy

Czarna komedia

(Sezon 2) Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Wednesday, uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok, zostaje również wciągnięta w nową mrożącą krew w żyłach nadprzyrodzoną tajemnicę.


Recenzja serialu "Wednesday"


