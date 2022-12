Lubicie "My Hero Academia"? Ta wiadomość Was zaboli

Wielki hit - "My Hero Academia"

O aktorskiej ekranizacji "My Hero Academia"

Zwiastun filmu "My Hero Academia: World Heroes‘ Mission"

Jeśli nie jesteście fanami netfliksowego " Notatnika śmierci ", to ta wiadomość z całą pewnością Wam się nie spodoba. Otóż platforma Netflix przejęła prawa do realizacji aktorskiego filmu na bazie przebojowej mangi "My Hero Academia"."My Hero Academia" to shōnen-manga, którą stworzył Kōhei Horikoshi . Pierwsze zeszyty wyszły w 2014 roku. Tytuł bardzo szybko zdobył olbrzymią popularność i regularnie bił rekordy sprzedaży. Manga jest wciąż wydawana. W Polsce pojawiła się pod tytułem "My Hero Academia – Akademia bohaterów".Bohaterem serii jest Izuku Midoriya. Chłopiec żyje w świecie, w którym praktycznie wszyscy posiadają nadprzyrodzone umiejętności. On sam jednak jest ich pozbawiony. Izuku mimo to marzy o tym, by zostać superbohaterem. Spotkanie z największym herosem świata pozwoli mu spełnić marzenie i trafić do szkoły dla superbohaterów.Ogromna popularność cyklu sprawiła, że już w 2016 roku doczekaliśmy się serialu animowanego. Dwa lata później do kin trafiła pierwsza pełnometrażowa animacja. Do tej pory powstały trzy, z czego ostatnia - " Boku no Hero Academia the Movie: World Heroes‘ Mission " - okazała się jednym z największych kasowych przebojów w Japonii w 2021 roku.O tym, że aktorska wersja "My Hero Academia" jest w planach, wiemy od 2018 roku. Wtedy miało za nią odpowiadać chińskie studio Legendary znane przede wszystkim z widowisk typu " Godzilla ".W 2021 roku stanowisko reżysera objął Shinsuke Sato . Na chwilę obecną nadal nim pozostaje. Będzie też pełnił funkcję producenta wykonawczego. Sato ma już na swoim koncie współpracę z platformą Netflix. Był reżyserem serialu " Alice in Borderland ".Scenariusz netfliksowej wersji "My Hero Academia" ma przygotować Joby Harold . Znacie go jako autora scenariuszy serialu " Obi-Wan Kenobi " i netfliksowego widowiska Zacka Snydera Armia umarłych ".