Nie żyje Claudia Cardinale. Gwiazda "Pewnego razu na Dzikim Zachodzie" miała 87 lat
Nie żyje Claudia Cardinale. Gwiazda "Pewnego razu na Dzikim Zachodzie" miała 87 lat

The Hollywood Reporter
Nie żyje Claudia Cardinale. Gwiazda &quot;Pewnego razu na Dzikim Zachodzie&quot; miała 87 lat
źródło: Getty Images
autor: Stefania D'Alessandro
Nie żyje Claudia Cardinale – jedna z największych gwiazd kina europejskiego. Zapamiętamy ją z filmów Luchino Viscontiego ("Rocco i jego bracia", "Lampart", "Portret rodzinny we wnętrzu"), Federico Felliniego ("Osiem i pół"), Sergia Leone ("Pewnego razu na Dzikim Zachodzie") czy Wernera Herzoga ("Fitzcarraldo"). Miała 87 lat.

Przypominamy odcinek programu Na skróty, w którym opowiadamy o fenomenie "Pewnego razu na Dzikim Zachodzie". Początkowo Sergio Leone planował powierzyć rolę Jill McBain Sophii Loren, obawiał się jednak, że jej mąż, producent Carlo Ponti, będzie próbował ingerować w film. Claudia Cardinale stworzyła w nim jedną z najlepszych kreacji w swojej karierze.



Kim była Claudia Cardinale? Początki kariery


Claudia Cardinale urodziła się 15 kwietnia 1938 roku w należącym wówczas do Francji Tunisie (dzisiejsza Tunezja). Jej karierę zapoczątkowało zwycięstwo w konkursie piękności, w którym nagrodą była wycieczka do Włoch. Tam poznała producenta Franco Cristaldiego – swojego mentora i późniejszego męża. Na wielkim ekranie zadebiutowała niewielką rolą u boku Omara Sharifa w komediodramacie "Goha".

Najważniejsze role Claudii Cardinale


Claudia Cardinale zostanie zapamiętana przede wszystkim jako Jill McBain – bohaterka "Pewnego razu na Dzikim Zachodzie" Sergia Leone. Na początku lat 60. współpracowała z cenionymi włoskimi reżyserami – Valerio Zurlinim (dramat psychologiczny "Dziewczyna z walizką"), Luchino Viscontim ("Rocco i jego bracia" oraz "Lampart", w których stworzyła duety z Alainem Delonem; później także "Portret rodzinny we wnętrzu") czy Federico Fellinim ("Osiem i pół"). 

Claudia Cardinale jako Léa w filmie "Artysta i modelka"

Claudia Cardinale chętnie występowała zarówno w filmach przygodowych ("Cartouche – zbójca" Philippe’a de Broki, w którym stworzyła duet z Jeanem-Paulem Belmondo, "Ucieczka na Atenę" George’a P. Cosmatosa, "Fitzcarraldo" Wernera Herzoga) i westernach ("Świat cyrku", "Zawodowcy", "Królowe Dzikiego Zachodu"), jak i komediach kryminalnych ("Różowa Pantera", "Syn Różowej Pantery") i obyczajowych ("Włoch szuka żony", który przyniósł jej drugą nagrodę David di Donatello, pierwszą zdobyła za występ w kryminale "Dzień Puszczyka"). Na uwagę zasługują także jej role w miniserialu "Jezus z Nazaretu", dramacie wojennym "Claretta" (wyróżnienie na festiwalu w Wenecji), thrillerze "Piano Bar", dramacie "Artysta i modelka" czy komedii romantycznej "Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu". Jej filmografię zamyka tunezyjski dramat "L'Île du Pardon".

