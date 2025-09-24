Nie żyje Claudia Cardinale. Gwiazda "Pewnego razu na Dzikim Zachodzie" miała 87 lat

Nie żyje Claudia Cardinale – jedna z największych gwiazd kina europejskiego. Zapamiętamy ją z filmów Luchino Viscontiego ("Rocco i jego bracia", "Lampart", "Portret rodzinny we wnętrzu"), Federico Felliniego ("Osiem i pół"), Sergia Leone ("Pewnego razu na Dzikim Zachodzie") czy Wernera Herzoga ("Fitzcarraldo"). Miała 87 lat.
Przypominamy odcinek programu Na skróty, w którym opowiadamy o fenomenie "Pewnego razu na Dzikim Zachodzie
". Początkowo Sergio Leone
planował powierzyć rolę Jill McBain Sophii Loren
, obawiał się jednak, że jej mąż, producent Carlo Ponti
, będzie próbował ingerować w film. Claudia Cardinale
stworzyła w nim jedną z najlepszych kreacji w swojej karierze.
Kim była Claudia Cardinale? Początki karieryClaudia Cardinale
urodziła się 15 kwietnia 1938 roku w należącym wówczas do Francji Tunisie (dzisiejsza Tunezja). Jej karierę zapoczątkowało zwycięstwo w konkursie piękności, w którym nagrodą była wycieczka do Włoch. Tam poznała producenta Franco Cristaldiego
– swojego mentora i późniejszego męża. Na wielkim ekranie zadebiutowała niewielką rolą u boku Omara Sharifa
w komediodramacie "Goha
".
Najważniejsze role Claudii CardinaleClaudia Cardinale
zostanie zapamiętana przede wszystkim jako Jill McBain – bohaterka "Pewnego razu na Dzikim Zachodzie
" Sergia Leone
. Na początku lat 60. współpracowała z cenionymi włoskimi reżyserami – Valerio Zurlinim
(dramat psychologiczny "Dziewczyna z walizką
"), Luchino Viscontim
("Rocco i jego bracia
" oraz "Lampart
", w których stworzyła duety z Alainem Delonem
; później także "Portret rodzinny we wnętrzu
") czy Federico Fellinim
("Osiem i pół
").
Claudia Cardinale jako Léa w filmie "Artysta i modelka"Claudia Cardinale
chętnie występowała zarówno w filmach przygodowych ("Cartouche – zbójca
" Philippe’a de Broki
, w którym stworzyła duet z Jeanem-Paulem Belmondo
, "Ucieczka na Atenę
" George’a P. Cosmatosa
, "Fitzcarraldo
" Wernera Herzoga
) i westernach ("Świat cyrku
", "Zawodowcy
", "Królowe Dzikiego Zachodu
"), jak i komediach kryminalnych ("Różowa Pantera
", "Syn Różowej Pantery
") i obyczajowych ("Włoch szuka żony
", który przyniósł jej drugą nagrodę David di Donatello
, pierwszą zdobyła za występ w kryminale "Dzień Puszczyka
"). Na uwagę zasługują także jej role w miniserialu "Jezus z Nazaretu
", dramacie wojennym "Claretta
" (wyróżnienie na festiwalu w Wenecji), thrillerze "Piano Bar
", dramacie "Artysta i modelka
" czy komedii romantycznej "Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu
". Jej filmografię zamyka tunezyjski dramat "L'Île du Pardon
".