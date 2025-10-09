Netflix zapowiada nowe polskie premiery! "Kolory zła: Czerń", Szyc, Lichota i... Podlasie

Netflix kontynuuje inwestycje w polskie produkcje. Nowy dyrektor programowy Netflixa w Europie Środkowo-Wschodniej, Łukasz Kłuskiewicz, zapowiada kolejne tytuły tworzone przez rodzimych twórców i dalsze wspieranie branży audiowizualnej.
– Jesteśmy częścią polskiej branży audiowizualnej od blisko dekady i chcemy dalej inwestować w najlepszą rozrywkę dla widzów. Naszym celem jest tworzenie oferty tak różnorodnej, jak gusta polskiej publiczności – bo to widz jest w centrum wszystkiego, co robimy
– tłumaczy Łukasz Kłuskiewicz, dyrektor programowy Netflixa w Europie Środkowo-Wschodniej.
Polskie hity i nowe premiery
Ostatnie tygodnie pokazały siłę lokalnych produkcji Netflixa. Drugi sezon serialu "1670
" błyskawicznie zdobył popularność i od swojej premiery trzy tygodnie temu wciąż utrzymuje się w Top 10 najchętniej oglądanych tytułów w Polsce. Już wkrótce widzowie zobaczą kolejną ważną premierę – serial "Heweliusz
", produkcję na niespotykaną dotąd w Polsce skalę, która opowiada historię inspirowaną katastrofą promu z 1993 roku.
Netflix zapowiada także pięć nowych, całkiem różnych polskich projektów: "Bunt"
(reż. Mateusz Rakowicz
, Marek Lechki
, prod. Maciej Kubicki
, scen. Łukasz Bluszcz
, Marcin Kubawski
) – inspirowany prawdziwymi wydarzeniami serial z Borysem Szycem
i Filipem Pławiakiem
w rolach byłych współwięźniów stojących po przeciwnych stronach konfliktu, którzy próbują powstrzymać masakrę podczas największego buntu więziennego w Polsce. "Czarna Wołga"
(reż. i scen. Piotr Subbotko
, prod. Maciej Sojka
, Jerzy Dzięgielewski
, Roman Szczepanik
) – film o kapitanie milicji (Michał Balicki
) podejrzanym o zabójstwo próbującym rozwikłać sprawę legendy czasów PRL – Czarnej Wołgi, która ponoć stoi za tajemniczymi porwaniami dzieci z małego miasteczka. Na ekranie pojawią się również Robert Więckiewicz
, Marianna Zydek
. "Kolory zła: Czerń"
(reż. i scen. Adrian Panek
, prod. Aneta Hickinbotham
, Leszek Bodzak
, Piotr Walter
) – po gorącym przyjęciu "Kolorów zła: Czerwień
" Jakub Gierszał
powraca jako prokurator Bilski w kolejnej adaptacji powieści autorstwa Małgorzaty Oliwii Sobczak
. Tym razem główny bohater przeprowadzi śledztwo w kaszubskim miasteczku. "Podlasie"
(reż. Łukasz Kośmicki
, prod. ZPR Media, scen. Katarzyna Golenia
, Katarzyna Frankowska
) – nowa historia ze świata ciepło przyjętej komedii "Nic na siłę
", z Anną Seniuk
i Arturem Barcisiem
. Gdy Halina, ulubienica wsi, popada w tarapaty finansowe, jej przyjaciele i narzeczony Jan wpadają na szalony pomysł. Inscenizują lądowanie kosmitów, odciskając mistyczne kręgi w zbożu. Plan działa: do wioski zaczynają masowo zjeżdżać turyści z gotówką. "Znieczulenie"
(reż. Łukasz Ostalski
, prod. Jan Kwieciński
, Michał Kwieciński
, scen. Dana Łukasińska
, Bartosz Janiszewski
, Beata Halastra
, Marcin Ciastoń
) – pierwszy polski serial medyczny Netflixa z Leszkiem Lichotą
w roli neurochirurga, który po śmiałej, lecz nieudanej operacji, zaczyna pracę w szpitalu w małej miejscowości. Obok niego na ekranie Aleksandra Popławska
, Karolina Gruszka
, Dorota Kolak
.
Trwają również prace nad ogłoszonymi już wcześniej tytułami: od serialu kostiumowego "Lalka
" w reżyserii Pawła Maślony
, przez 3. sezon uwielbianego "1670
", po polską wersję światowego hitu "Love is Blind: Polska
". Dzięki przekrojowi gatunkowemu każdy polski widz Netflixa znajdzie w nadchodzącym czasie coś dla siebie.
Netflix i rozwój polskiego rynku filmowego
– Oprócz pracy nad naszymi oryginalnymi produkcjami, aktywnie wspieramy rozwój polskiego rynku filmowego, współfinansując filmy przeznaczone w pierwszej kolejności do dystrybucji kinowej
– podkreśla Łukasz Kłuskiewicz.
Od początku działalności w Polsce Netflix nie tylko wyprodukował około 80 filmów i seriali, ale wprowadził również do oferty setki tytułów licencjonowanych. Wśród nich znalazły się filmy i seriale z innych serwisów streamingowych jak HBO Max czy od nadawców telewizyjnych jak np. TVP. Ponadto w ostatnich latach Netflix współfinansował m.in. filmy: "Za duży na bajki
", "Bo we mnie jest seks
", "Ukrytą grę
" czy "Magnezję
".
Do końca 2025 roku premierę będzie miało aż siedem filmów współfinansowanych przez Netflixa, w tym "Akademia Pana Kleksa
", "Simona Kossak
", "Światłoczuła
" czy "Vinci 2
", które zeszły już z wielkich ekranów i są dostępne dla widzów w serwisie.
Wsparcie dla polskich twórców
– Bardzo istotną częścią naszej strategii w Polsce jest inwestowanie w rozwój nowych talentów i wspieranie twórców. Silny sektor audiowizualny to więcej zaskakujących, wyjątkowych historii dla polskiego widza
– mówi Łukasz Kłuskiewicz.
Netflix od lat angażuje się w projekty edukacyjne i branżowe, m.in.:
"Nakręć się na przyszłość" – program warsztatów organizowanych wspólnie z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych i Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, w których udział wzięło już ponad 420 młodych osób poszukujących możliwości startu zawodowego w branży filmowej.
"Scenarzystki na horyzoncie" – program realizowany ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty, wspierający debiutujące autorki scenariuszy.
Współpraca z Łódzką Szkołą Filmową – specjalny przedmiot dla studentów produkcji, reżyserii i scenopisarstwa, którzy pracują nad swoim pierwszym projektem serialowym.
– Dziś Netflix jest zaangażowany w Polsce na każdym etapie tworzenia rodzimych filmów i seriali – od wspierania twórców i producentów po współpracę z nadawcami telewizyjnymi, dystrybutorami i instytucjami. Programy branżowe, które wspieramy, mają bardzo ważną rolę - dają szansę na zaistnienie nowym talentom
– podsumowuje Łukasz Kłuskiewicz.