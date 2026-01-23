Newsy Filmy Festiwale i nagrody O jedną nominację do Oscara za mało? DiCaprio komentuje
O jedną nominację do Oscara za mało? DiCaprio komentuje

źródło: Getty Images
autor: Eloisa Sanchez
Wczoraj Leonardo DiCaprio zdobył ósmą nominację do Oscara – za występ w "Jednej bitwie po drugiej". Film Paula Thomasa Andersona nominowano w sumie trzynaście razy. Gwiazdor filmu udzielił wywiadu, w którym rozpływa się nad dokonaniem reżysera, a także chwali resztę obsady. Skomentował też brak nominacji dla jednej osoby z ekipy filmu.
  

DiCaprio o oscarowych nominacjach dla "Jednej bitwy po drugiej"



GettyImages-2235075891.jpg Getty Images © Dave Benett


To naprawdę oryginalne kino i wielowymiarowa opowieść na temat, który jest bardzo aktualny w dzisiejszym świecie, pełnym konfuzji, antagonizmów i ekstremizmu, powiedział Leonardo DiCaprio o "Jednej bitwie po drugiej". Paul zrobił jeden z tych filmów, które będę wspominał z dumą. Mam wrażenie, że naprawdę utrzymał rękę na pulsie Ameryki. Mam nadzieję, że film będzie pamiętany w ten sposób przez lata. To wszystko zasługa tego, jak pisze Paul, i tego, co chciał powiedzieć o tym, kim dziś jesteśmy.

Czworo aktorów z obsady zdobyło nominacje do Oscara w kategoriach aktorskich: oprócz DiCapria to Sean Penn, Benicio Del Toro i Teyana Taylor. Pominięto natomiast Chase Infiniti, która wcieliła się w córkę bohatera granego przez DiCapria. Aktor skomentował tę sytuację.

Chase była sercem i duszą tego filmu. I czeka ją niesamowita kariera. Naprawdę udźwignęła ten film – zwłaszcza, że to była jej pierwsza rola w pełnym metrażu. Nie mógłbym być z niej bardziej dumny. Dała swojej postaci charakter i intensywność. A jeśli chodzi o resztę obsady – cóż mogę powiedzieć? Pracowałem z gwiazdorską ekipą. To szczęście móc pracować z tak wieloma osobami z branży, które od dawna podziwiałem.

Zapytany z kolei o to, które z rekwizytów z "Jednej bitwy po drugiej" – na przykład strój DiCapria albo spodnie karate Benicia del Toro – mogą trafić do Muzeum Akademii Filmowej, aktor odparł: Myślę, że wezmą właśnie te dwie rzeczy. A także nadajnik. Kiedy kręcę film, zawsze przyglądam się rekwizytom i zastanawiam się, co może stać się pamiątką i symbolem danego filmu.

"Jedna bitwa po drugiej" – zwiastun




MAM PARĘ UWAG: Rozmawiamy o filmie "Jedna bitwa po drugiej"




