Newsy Filmy Festiwale i nagrody Oscary 2026: Agnieszka Holland kontra rewelacja Cannes
Festiwale i nagrody / Filmy

Oscary 2026: Agnieszka Holland kontra rewelacja Cannes

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Oscary+2026%3A+Agnieszka+Holland+kontra+rewelacja+Cannes-162943
Oscary 2026: Agnieszka Holland kontra rewelacja Cannes
Nie tylko Polska w ostatnich dniach dołączyła do walki o Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Do walki stanęły także Brazylia i Portugalia. W ten sposób swoich oscarowych reprezentantów ma już 50 państw.

Do trzech razy sztuka. Kleber Mendonça Filho w końcu z Oscarem?



Nie sprawdziły się krążące po sieci plotki. Brazylia wystawiła do oscarowej rywalizacji swój najlepiej w tym roku przyjęty na świecie film – dramat "Tajny agent". Obraz został obsypany nagrodami w Cannes, gdzie zdobył m.in. statuetki dla najlepszego reżysera i aktora festiwalu.

W 1977 roku ekspert technologiczny ucieka przed swoją przeszłością i wraca do rodzinnego Recife w poszukiwaniu spokoju. Szybko jednak odkrywa, że nie będzie to łatwe.

Kleber Mendonça Filho wcześniej już dwukrotnie próbował swoich sił na Oscarach. Wtedy się nie udało. Czy tym razem będzie inaczej? Przed nim trudne zadanie, bo to Brazylia właśnie wygrała Oscara podczas ostatniej ceremonii.

Zwiastun filmu "Tajny agent"





Z afrykańskiej plantacji na salony Los Angeles



Portugalia posyła do Los Angeles dramat historyczny "Banzo". Obraz pokazywany jest na festiwalach od wiosny 2024 roku.

Akcja filmu rozgrywa się na początku XX wieku na afrykańskiej wyspie. Przybywa tam nowy lekarz. Jego pierwszym zadaniem jest wyleczenie robotników z plantacji cierpiących na banzo – drastyczną formę depresji.

Portugalia rozpoczęła starania o Oscara na początku lat 80. XX wieku. Mimo to do dziś nie doczekała się choćby jednej nominacji.

Zwiastun filmu "Banzo"





OSCARY 2026: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy



Armenia: "Mes fantômes arméniens"
Austria: "Paw zwyczajny"
Azerbejdżan: "Tağıyev: Neft"
Belgia: "Młode matki"
Brazylia: "Tajny agent"
Bułgaria: "Stadoto"
Chile: "Tajemnicze spojrzenie flaminga"
Chorwacja: "Fiume o morte!"
Czechy: "Jeszcze nie jestem tym, kim bym chciała"
Dominikana: "Pepe"
Egipt: "Happy Birthday"
Ekwador: "Chuzalongo"
Estonia: "Pikad paberid"
Filipiny: "Magalhães"
Finlandia: "100 litraa sahtia"
Holandia: "Rietland"
Indonezja: "Sore: Istri dari Masa Depan"
Irak: "Mamlaket al-Qasab"
Irlandia: "Sanatorium"
Islandia: "Miłość, która zostaje"
Japonia: "Kokuhō"
Jordania: "Illi baqi minnak"
Kambodża: "Tenement"
Kanada: "To, co zabijasz"
Korea Południowa: "Eojjeolsuga eobsda"
Kostaryka: "El monaguillo, el cura y el jardinero"
Łotwa: "Ogar Boga"
Macedonia Północna: "Prikaznata za Siljan"
Maroko: "Calle Málaga"
Niemcy: "In die Sonne schauen"
Norwegia: "Affeksjonsverdi"
Palestyna: "Palestine 36"
Panama: "Querido trópico"
Papua Nowa Gwinea: "Papa Buka"
Paragwaj: "A pod flagami słońce"
Peru: "Kinra"
Polska: "Franz Kafka"
Portugalia: "Banzo"
Rumunia: "Najeźdźcy"
Słowacja: "Otec"
Słowenia: "Kaj ti je deklica"
Szwajcaria: "Heldin"
Szwecja: "Orły Republiki"
Tajlandia: "Pee chai dai ka"
Tajwan: "Zuo pie zi nv hai"
Tunezja: "The Voice of Hind Rajab"
Turcja: "Hemme'nin öldüğü günlerden biri"
Ukraina: "2000 metrów do Andrijiwki"
Urugwaj: "Agarrame fuerte"
Węgry: "Árva"

Powiązane artykuły Banzo

Zobacz wszystkie artykuły

Tajny agent  (2025)

 Tajny agent

Banzo  (2024)

 Banzo

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

"Mamy na Ciebie OKO" – 20. edycja Święta Niemego Kina

Filmy

"Teściowie" przejmują polskie kina. Padł rekord frekwencyjny 2025

1 komentarz
Wideo

Wyścigi konne i brutalna mafia. Teaser filmu "Wielka Warszawska"

Filmy

Jubileuszowe Święto Kina 20–21 września – bilety tylko 14 zł

Gry

PC? Konsole? Nie! Dziś gra się na komórkach

2 komentarze
Gry

Gry dla dorosłych bez wczesnego dostępu na Steam

Podcast Filmy

Podcast "Freaks and Geeks" #1: "Supersamiec"