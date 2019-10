OSCARY 2020: Nollywood po raz pierwszy w rywalizacji

Choć termin zgłaszania kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy upłynął 1 października, to wciąż napływają informacje o kolejnych zgłoszeniach. Najnowsze pochodzi od jednej z największych kinematografii świata, popularnie zwanej Nollywood. To historyczny moment. Nigeria do tej pory nie brała udziału w oscarowym wyścigu.Nigerię reprezentować będzie netfliksowa produkcja i debiut reżyserski popularnej nollywoodzkiej gwiazdy Genevieve Nnaji pod tytułem. Jest to historia kobiety, która musi przejąć interes ojca, kiedy ten poważnie zachorował.Nigeria to jeden z czterech krajów, który po raz pierwszy zgłosił się w tym roku do oscarowej rywalizacji. Pozostałymi beniaminkami są: Ghana, Uganda i Uzbekistan.Obecnie lista zgłoszeń liczy 88 tytułów. Czekamy jednak na jej oficjalne potwierdzenie przez Akademię.Afganistan:Albania:Algieria:Argentyna:Armenia:Australia:Austria:Bangladesz:Belgia:Białoruś:Boliwia:Bośnia i Hercegowina:Brazylia:Bułgaria:Chile:Chorwacja:Czarnogóra:Czechy:Dania:Dominikana:Egipt:Ekwador:Estonia:Etiopia:Filipiny:Finlandia:Francja:Ghana:Grecja:Gruzja:Hiszpania:Holandia:Hongkong:Indie:Indonezja:Iran:Islandia:Izrael:Japonia:Kambodża:Kanada:Kazachstan:Kenia:Kirgistan:Kolumbia:Korea Południowa:Kosowo:Kostaryka:Kuba:Liban:Litwa:Luksemburg:Łotwa:Macedonia Północna:Maroko:Meksyk:Nepal:Nigeria:Niemcy:Norwegia:Pakistan:Palestyna:Panama:Peru:Polska:Portugalia:Rosja:RPA:Rumunia:Senegal:Serbia:Singapur:Słowacja:Słowenia:Szwajcaria:Szwecja:Tajlandia:Tajwan:Tunezja:Turcja:Uganda:Ukraina:Urugwaj:Uzbekistan:Wenezuela:Węgry:Wietnam:Włochy: