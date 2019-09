OSCARY 2020: Więźniarki walczą o statuetkę dla Białorusi

Do 83 wzrosła liczba państw, które zgłosiły chęć walki o Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. W ostatnim czasie uczyniły to: Białoruś i Singapur. Tymczasem Algieria może zostać zdyskwalifikowana.Białoruś wytypowała do oscarowego wyścigu dokument. Będzie to jeden z najstarszych tytułów w tegorocznej rywalizacji. Jego światowa premiera miała bowiem miejsce w listopadzie 2017 roku na festiwalu filmów dokumentalnych w Amsterdamie. Jest to opowieść o grupie więźniarek, które biorą udział w przygotowaniu spektaklu.Jest to dopiero czwarty film zgłoszony przez Białoruś. Trzy poprzednie zostały zignorowane przez Akademię.Singapur wysyła do Ameryki najlepszy film ubiegłorocznego festiwalu w Locarno - thriller pod tytułem. Jest to historia cierpiącego na bezsenność policjanta prowadzącego śledztwo w sprawie zaginięcia chińskiego robotnika.jest trzynastym filmem wystawionym przez Singapur do oscarowej rywalizacji. Do tej pory kraj ten nie zdobył nominacji, a raz został zdyskwalifikowany.A skoro o dyskwalifikacji mowa, to wszystko wskazuje na to, że w tym roku taki los spotka kandydata z Algierii. Zgłoszony do rywalizacji canneński obrazmiał w tym tygodniu mieć swoje kinowe pokazy, dzięki czemu spełniony zostałby główny warunek uczestniczenia w oscarowym wyścigu. Jednak w ostatniej chwili zezwolenie na dystrybucję zostało cofnięte. Xavier Gens , jeden z producentów obrazu, ujawnił, że powody decyzji nie zostały mu na razie przedstawione.Algieria była pierwszym krajem, który zgłosił swojego kandydata do Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. Uczyniła to bowiem na początku lipca.Akcja filmu rozgrywa się w drugiej połowie lat 90., kiedy w Algierii szaleje wojna domowa. Opowiada o grupie studentek próbujących zorganizować pokaz mody.Kraje mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara. Do tej pory zrobiły to:Albania:Algieria:Argentyna:Armenia:Australia:Austria:Bangladesz:Belgia:Białoruś:Boliwia:Bośnia i Hercegowina:Brazylia:Bułgaria:Chile:Chorwacja:Czarnogóra:Czechy:Dania:Dominikana:Egipt:Ekwador:Estonia:Etiopia:Filipiny:Finlandia:Francja:Ghana:Grecja:Gruzja:Hiszpania:Holandia:Hongkong:Indie:Indonezja:Iran:Islandia:Izrael:Japonia:Kambodża:Kanada:Kenia:Kirgistan:Kolumbia:Korea Południowa:Kosowo:Kostaryka:Kuba:Litwa:Luksemburg:Łotwa:Macedonia Północna:Maroko:Meksyk:Nepal:Niemcy:Norwegia:Pakistan:Palestyna:Panama:Peru:Polska:Portugalia:Rosja:RPA:Rumunia:Serbia:Singapur:Słowacja:Słowenia:Szwajcaria:Szwecja:Tajlandia:Tajwan:Tunezja:Turcja:Uganda:Ukraina:Urugwaj:Uzbekistan:Wenezuela:Węgry:Wietnam:Włochy: