Od Mozarta do Eltona Johna: muzyczne biografie w kinie Iluzjon

W cykluIluzjon pokaże filmy, które próbują zdefiniować istotę talentu, geniuszu, osobowości artysty i zarazem gwiazdy popkultury. To znakomita okazja, by powrócić do kultowych obrazów - oscarowego Miloša Formana czy– amerykańskiego melodramatu muzycznego z 1927 roku w reż. Alana Croslanda o synu kantora, który porzuca tradycję rodziców dla kariery scenicznej. Wystawiany z sukcesem na Broadwayu, przeniesiony na ekran dzięki wytwórni braci Warner, otworzył epokę kina dźwiękowego. W tytułowej roli wystąpił Al Jolson nazywany Elvisem Presleyem epoki jazzu i bluesa.Będzie też(reż. Todd Haynes ), czyli historia pojawienia się i upadku ery glamrocka oraz(reż. Anton Corbijn ), dopieszczona wizualnie biografia Iana Curtisa, legendarnego lidera Joy Division o jego egzystencjonalnych udrękach. Film zyskał aprobatę żyjących członków zespołu, którzy nagrali do niego ścieżkę dźwiękową.Nie zabraknie najgłośniejszych tytułów ostatnich lat m.in. nagrodzonej czterema Oscarami, w tym dla najlepszego aktora pierwszoplanowego, opowieści o słynnej grupie Queen, czyli(reż. Bryan Singer ) czy, przejmującej historii o wzlocie i upadku jednej z największych gwiazd amerykańskiego popu i r&b autorstwa Kevina Macdonalda , laureata Oscara i nagród BAFTA. Na deser znakomity(reż. Todd Haynes ), film o podróży przez życie i czasy Boba Dylana, przedstawionej jednak w niekonwencjonalny sposób. Sześć słynnych gwiazd Hollywood ( Cate Blanchett – nominowana za tę rolę do Oscara, Christian Bale Marcus Carl Franklin ) wciela się w postać barda, a każda opowieść przedstawia inne aspekty jego osobowości. W rolę gwiazdy popu wcieli się także Natalie Portman w filmiew reż. Brady'ego Corbeta , który na ekranie kina Iluzjon pojawi się w sierpniu.Pretekstem dla letniego przeglądu poświęconego muzyce i największym, muzycznym właśnie bohaterom wszechczasów stały się najnowsze premiery:– nieprawdopodobna historia sławy popu i rocka – Eltona Johna w reż. Dextera Fletchera i długo oczekiwany Rona Howarda . To dogłębny i szczery portret życia, kariery i dziedzictwa pozostawionego przez ikonę klasycznej sceny muzycznej i tenora zwykłych ludzi, jak go nazywano. Dzięki sile swojego talentu, Pavarotti zawładnął wielkimi scenami na całym świecie i podbił serca słuchaczy z najodleglejszych zakątków globu. W filmie zostały wykorzystane niepublikowane dotąd rozmowy z rodziną i współpracownikami gwiazdy.Szczegółowy program przeglądu dostępny na stronie kina Iluzjon:Bilety w cenie 15-17 zł (nowości) oraz 12-14 zł (filmy archiwalne) dostępne online lub w kasie kina.Więcej na www.iluzjon.fn.org.pl