Oficjalnie! "Doktor Who" bez gwiazdy i showrunnera

Jeśli jesteście fanami serialu " Doktor Who ", poniższa wiadomość wcale Was nie zaskoczy. BBC dopiero teraz zdecydowało się bowiem potwierdzić to, o czym w sieci mówiło się od dłuższego czasu. Odtwórczyni głównej roli Jodie Whittaker oraz obecny showrunner Chris Chibnall odchodzą.Oboje byli związani z " Doktorem Who " od 2017 roku. Chibnall przejął funkcję showrunnera od Stevena Moffata i to on zdecydował się na historyczny casting kobiety w roli tytułowego Władcy Czasu. To w czasie kierownictwa Chibnalla do obsady dołączyli też: Tosin Cole Odejście nie nastąpi natychmiast. Chibnall Whittaker zdążą jeszcze przygotować 13 sezon serialu oraz trzy pełnometrażowe odcinki specjalne, z których ostatni pokaże koniec trzynastego Doktora.BBC na razie nie ujawnia, kto będzie nowym showrunnerem i kto będzie nową gwiazdą. Jakiś czas temu po sieci krążyła plotka, że czternastym Doktorem zostanie Olly Alexander , ale ten publicznie temu zaprzeczył.