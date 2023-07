Operator "Jokera 2" o Lady Gadze: Czułem, jakby mnie nienawidziła

Operator "Jokera 2" o współpracy z Lady Gagą

Czekając na nowy film o Jokerze , posłuchajcie podcastu "Mam parę uwag", którego tematem jest pierwszy " Joker ". Rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki.

W podcaście[prawdziwe nazwisko Lady Gagi to Stefani Germanotta – przyp. red.]– zaczął.I wtedy okazało się coś, co wszystko zmieniło. Ktoś z ekipy powiedział Szerowi, co powinien zrobić:[co ma związek z imieniem jej postaci Harley – przyp. red.]Jak zapewnił Sher, w momencie, kiedy nazwał ją tak pierwszy raz, lody zostały przełamane:Okazało się więc, że na drodze do dotarcia Shera do Lady Gagi stanęła sama, gwiazda bowiem nie wychodziła z roli.. Komiksowa dziewczyna Jokera pochód przez kina zaczęła od widowiska, a jej ostatnim filmem były. Aktorka już dawno wyraziła dużą aprobatę dla wyboru Lady Gagi do filmu z Joaquinem Phoenixem – podsumowała Robbie.Pierwszy film opisywany był jako połączenie " Taksówkarza " z " Królem komedii ". " Joker: Folie à deux " zapowiadany jest z kolei jako. Autorami scenariusza są Scott Silver Todd Phillips , czyli duet odpowiedzialny również za pierwszego " Jokera ".Wiemy jednak, że w kluczowym wątkiem będzie romans między tytułowym bohaterem a graną przez Gagę Harley Quinn . To oczywiście jedna z ważniejszych postaci z otoczenia Joker a. W komiksach była ona psychiatrą w Arkham Asylum, która zakochała się w Jokerze i stała się jego partnerką w zbrodni.W obsadzie są również Brendan Gleeson