Oscary 2019: Bez niespodzianki - "Roma" kandydatem Meksyku

Do 50 wzrosła liczba państw, które deklarują swój udział w tegorocznym wyścigu po Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. W ostatnim czasie swoich kandydatów zgłosiły: Meksyk, Iran, Maroko i Tajwan.Meksyk nie sprawił niespodzianki i do rywalizacji zgłosił zwycięzcę tegorocznego festiwalu w Wenecji , produkcję Netfliksa. Jest to pierwszy film w reżyserii Alfonso Cuaróna zgłoszony przez Meksyk. Co ciekawe, jego syn Jonas , przed dwoma laty reprezentował kraj filmem(nie dostał nominacji). Meksyk wciąż czeka na swojego pierwszego Oscara.Również nagradzany na festiwalu w Wenecji , tyle że przed rokiem, jest kandydat Iranu -. Film otrzymał tam dwie nagrody w sekcji Horyzonty (za reżyserię i dla najlepszego aktora). Iran ma na swoim koncie dwa Oscary. Oba zdobyte przez Asghara Farhadiego Kandydatem Maroka został również pochodzący z tamtego roku film. Jego reżyser Nour-Eddine Lakhmari po raz drugi reprezentuje ten kraj. Dziewięć lat temu bezskutecznie walczył o nominację filmemTajwan postawił z kolei na czarną komedię debiutanta Huanga Hsin-yao . Rok temu obraz wygrał na festiwalu w Tajpej i zdobył 10 nominacji do Golden Horse Award. Tajwan jedynego Oscara zdobył w 2001 roku za filmem