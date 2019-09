Oscary 2020: Bokser, neofaszyści i mieszkańcy Jakucji kandydatami

Już 40 krajów ma swoich reprezentantów w tegorocznej walce o Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. W ostatnim czasie zgłosiły się: RPA, Chile i Bułgaria.Drugi rok z rzędu RPA reprezentować będzie Jahmil X.T. Qubeka . Przed rokiem jegonie zdobyło nominacji. Czy, które uwzględnione zostało w programie festiwalu w Toronto, będzie miało więcej szczęścia? Jest to historia dwóch braci, synów legendarnego boksera i gangstera. Obaj poszli w ślady ojca. Jeden został mistrzem ringu, drugie właśnie ma wyjść z więzienia.RPA otrzymało do tej pory dwie nominacje do Oscarów w tej kategorii. Jedną z nich zamieniło na statuetkę.Także Chile stawia na weterana oscarowej rywalizacji. Kandydatem tego kraju został. To trzeci film w reżyserii Andrésa Wooda zgłoszony przez Chile. Wcześniej bezskutecznie o nominację walczyły. Akcjarozgrywa się na początku lat 70., tuż przed puczem Pinocheta. Jest to historia trójki działaczy neofaszystowskiej organizacji Front Narodowy Ojczyzna i Wolność.Podobnie jak RPA Chile ma na swoim koncie dwie nominacje, z których jedna zmieniła się w statuetkę.Bułgarię będzie natomiast reprezentować opowieść o mieszkańcach Jakucji. Będzie to jeden z najstarszych tytułów w tegorocznym wyścigu. Miał bowiem swoją premierę przed rokiem na festiwalu w Berlinie Do tej pory żaden film reprezentujący Bułgarię nie wywalczył nominacji. Najbliżej tego był, który znalazł się na skróconej liście kandydatów do nominacji.Kraje mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara. Do tej pory zrobiły to:Algieria:Austria:Belgia:Boliwia:Bośnia i Hercegowina:Brazylia:Bułgaria:Chile:Chorwacja:Dominikana:Egipt:Ekwador:Estonia:Finlandia:Gruzja:Hiszpania:Holandia:Iran:Japonia:Kambodża:Kolumbia:Korea Południowa:Kuba:Macedonia Północna:Maroko:Nepal:Niemcy:Norwegia:Palestyna:Panama:RPA:Rumunia:Słowenia:Szwajcaria:Szwecja:Tunezja:Turcja:Ukraina:Urugwaj:Węgry: