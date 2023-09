Oscary 2024: "Chłopi" polskim kandydatem do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej

Oscary 2024: jak wybrano polskiego kandydata?

"Chłopi": o filmie

Oscary 2024: kiedy nominacje?

Zwiastun filmu "Chłopi"

Jak podaje branżowy serwis Deadline, o prawo do reprezentowania Polski w wyścigu oscarowym ubiegały się również m.in. Agnieszki Holland oraznie zostali wybrani jednogłośnie. Stojąca na czele komisji selekcyjnej producentka Ewa Puszczyńska ) ujawniła, że na adaptację powieści Władysława Stanisława Reymonta głosowało czworo z sześciorga członków gremium.Przypomnijmy, że w skład komisji selekcyjnej weszli również:– Radosław Śmigulski – Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej; Aneta Hickinbotham – producentka m.in. filmu " Boże Ciało " (nominacja do Oscara); Ewa Piaskowska – scenarzystka i producentka m.in. filmu " EO " (nominacja do Oscara); Allan Starski – scenograf filmowy, Członek Polskiej Akademii Filmowej, Europejskiej Akademii Filmowej (EFA) i Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej (AMPAS). Laureat Oscara za scenografię do " Listy Schindlera " Stevena Spielberga; Maciej Ślesicki – reżyser i scenarzysta, współzałożyciel i wykładowca Warszawskiej Szkoły Filmowej (dwie nominacje do Oscara – " Nasza klątwa " i " Sukienka ").W uzasadnieniu werdyktu czytamy:to autorska adaptacja powieści opowiadającej o życiu członków społeczności wiejskiej w XIX wieku. Autorzy filmu kładą jednak znaczny nacisk na historię wielkiej namiętności i zakazanej miłości, która prowadzi do waśni i niesnasek.Dwójka reżyserów zebrała ekipę ponad stu malarzy i animatorów, którzy przez cztery lata pracowali nad tym, aby oddać każdy kadr filmowy w formie malarskiej.powstali bowiem najpierw jako film aktorski, a następnie opracowano metodę animacji zamieniającą każdy kadr w małe dzieło sztuki.W obsadzieznaleźli się m.in.:W głównej roli - Jagny - występujeFilm wyprodukowało studio BreakThru Films. Polska kinowa premiera obrazu planowana jest naa. Międzynarodowym agentem sprzedaży jest firma New Europe Film Sales, która poinformowała, że sprzedała już prawa do wyświetlania filmu w ponad 50 krajach świata.Oscarową shortlistę poznamyNominacje do Oscara zostaną ogłoszone. Gala Oscarów odbędzie się zaś w Los Angeles