Ostatni film Tarantino. Reżyser dementuje jeden szczegół fabuły

Tarantino ujawnia: Pauline Kael nie jest bohaterką "The Movie Critic"

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu,O jego fabule niewiele wiadomo, jednak spekulowano, że punktem wyjścia może być kariera wpływowej krytyczki filmowej Pauline Kael.Reżyser został o to zapytany podczas niedawnego spotkania w Paryżu. I choć nie ujawnił szczegółów, to jednoznacznie zaprzeczył, jakoby Pauline Kael była bohaterką filmu.Akcjaosadzona zostanie w roku 1977. To data symbolizująca początek zmiany Hollywood. Tego roku do kin trafiły bowiem redefiniujące koncepcję blockbusterów filmyNa koniec lat 70. przypada też młodość samego Tarantino . Nie można więc wykluczyć, żeokaże się filmem należącym do tego samego nurtu cobędzie kolejnym filmem Tarantino inspirowanym historią Hollywood. Ostatnio miało to miejsce w dziewiątym dziele reżysera pod tytułem, którego zwiastun znajdziecie poniżej:Zapraszamy również do posłuchania podcastu "Mam parę uwag" o filmie " Pewnego razu... w Hollywood ":